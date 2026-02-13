Θεσσαλονίκη: Με ευχές και τραγούδια γενεθλίων υποδέχθηκαν μαθητές τον Κώστα Γαβρά στο Γαλλικό Ινστιτούτο και το Γαλλικό Σχολείο

Ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης, Κώστας Γαβράς επισκέφθηκε το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Γαλλικό

Σχολείο Θεσσαλονίκης στο περιθώριο της τετραήμερης παρουσίας του στην πόλη, με αφορμή τη

βράβευσή του από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την προβολή της θρυλικής ταινίας του «Ζ» στο

«Ολύμπιον».

Τον κ. Γαβρά υποδέχτηκαν ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας, Ζαν-Λικ Λαβό, ο διευθυντής του Γαλλικού

Σχολείου, Αλάν Αρντί, η Γενική Γραμματέας, Καρολίν Φούλενγουoρθ καθώς και μέλη του προσωπικού

και μαθητές του σχολείου.

Μάλιστα, οι μικροί μαθητές τον καλωσόρισαν στη βιβλιοθήκη, τραγουδώντας το τραγούδι των

γενεθλίων στα γαλλικά, καθώς ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης είχε τα γενέθλιά του την προηγούμενη

ημέρα! Συγκινημένος ο κ. Γαβράς ευχαρίστησε τα παιδιά για την ωραία έκπληξη. «Είμαι πολύ ευτυχής

που σας συναντώ! Ήμουν περίπου στην ηλικία σας όταν πήγα να μάθω τα πρώτα μου γαλλικά στο

Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας».

Ο Γενικός Πρόξενος του εξήγησε ότι το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1906 και επομένως,

φέτος γιορτάζει τα 120 του χρόνια. Σήμερα φοιτούν σε αυτό περίπου εκατό παιδιά από 21

διαφορετικές εθνικότητες, τα οποία μαθαίνουν γαλλικά, ελληνικά και αγγλικά. «Έχετε κάθε λόγο να

μάθετε τρεις γλώσσες, είναι το μέλλον», είπε και πρόσθεσε ότι αυτή η γνώση θα τους δώσει τη

δυνατότητα να ταξιδέψουν, να εργαστούν οπουδήποτε και να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Παράλληλα,

υπογράμμισε ότι τα ελληνικά, σε συνδυασμό με άλλες δύο γλώσσες, είναι απαραίτητα στη ζωή και

προέτρεψε τους μαθητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Στη συνέχεια ο Κώστας Γαβράς υπέγραψε το βιβλίο των επισκεπτών του Γαλλικού Ινστιτούτου

Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το ίδιο βιβλίο στο οποίο υπέγραψε ο στρατηγός Σαρλ Ντε Γκωλ όταν

επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη και το ίδρυμα τον Μάιο του 1963, λίγες μόλις μέρες πριν από τη

δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο κ. Γαβράς διάβασε την αφιέρωση του Ντε Γκωλ, λέγοντας πως

είναι χαρούμενος που την ανακάλυψε, καθώς τον θεωρεί έναν από τους σημαντικότερους ηγέτες του

περασμένου αιώνα.

Ο Γενικός Πρόξενος του χάρισε ένα βιβλίο που περιλαμβάνει στιγμιότυπα της ιστορικής παρουσίας της

Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη ενώ ο μαθητής Χρήστος Βαβούρας του πρόσφερε την εφημερίδα που

εκδίδουν οι μαθητές της Πέμπτης Δημοτικού. Μάλιστα, ο 10χρονος Χρήστος ονειρεύεται μία μέρα να

γίνει σκηνοθέτης και ήδη δημιουργεί τις πρώτες του ταινίες μικρού μήκους! «Συνέχισε με πάθος και θα

τα καταφέρεις», του είπε ο Κώστας Γαβράς!

