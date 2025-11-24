Θεσσαλονίκη: “Κύριλλος και Μεθόδιος – Οι Φωτιστές των Σλάβων” από τις 27 Νοεμβρίου στο Ολύμπιον

Η ταινία της Μαρίας Χατζημιχάλη – Παπαλιού που θα προβάλλεται από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στον κινηματογράφο Ολύμπιον υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει στο επίκεντρό της τη ζωή και την προσφορά των Αγίων αδελφών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έδρασαν τον 9ο αιώνα.

Το οικουμενικό τους έργο συνεχίστηκε από τους μαθητές τους, αλλάζοντας τη μοίρα του μισού σχεδόν κόσμου και τη φυσιογνωμία της Ευρώπης. Η ταινία φέρνει στο φως το γνωστό άγνωστο αυτό έργο περιδιαβαίνοντας τους χώρους όπου έδρασαν οι δύο αδελφοί και οι μαθητές τους: Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Βαυαρία, Πράγα, Σόφια, Αχρίδα, και βεβαίως Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πρέσπες, Καστοριά κ.α. Ένα ταξίδι στην ιστορία της Ευρώπης, γεμάτο δράση, κίνηση και εναλλαγή.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της με μεγάλη επιτυχία στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συνεχίζει την πορεία της σε διεθνή φεστιβάλ, όπου έλαβε και το Excellency Award στο Religion Faith International Film Festival στην Αμερική, ενώ έχει προταθεί για βράβευση στον Καναδά με το 2025 GIFFT Film Awards και αλλού.

Στις 3 Ιουνίου 2025 προβλήθηκε στα πλαίσια του Διεθνούς Συμποσίου Βυζαντινολόγων «Nis & Byzantium» στην πόλη Νις της Σερβίας, υπό την αιγίδα του Δημάρχου της πόλεως, του Μητροπολίτη Αρσενίου και του Πανεπιστημίου της Νις, ενώ συνεχίζονται οι προβολές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκπαιδευτικούς και εκκλησιαστικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, την Αμερική αλλά και την Ασία.



Link ταινίας: https://mariapapaliou.gr/film-detail/kyrilosmethodiosgr/

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Μαρία Χατζημιχάλη – Παπαλιού

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης GSC, Βασίλης Κλωτσοτήρας GSC, Βαγγέλης Κουλίνος

Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος

Πρωτότυπη Μουσική: Μάριος Αριστόπουλος

Έρευνα Κείμενο: Γεώργιος Τσούπρας, Δρ. Θεολογίας, Ιστορικός, Σλαβολόγος, Δημήτριος Γόνης, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Επιστημονικός Σύμβουλος: Iωάννης Σίσιου, Διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης

Παίζουν: Γιώργος Φριντζήλας, Μιχάλης-Μάριος Γεωργίου