ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Κλειστός για το εορταστικό τριήμερο ο Λευκός Πύργος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κλειστός θα παραμείνει για το εορταστικό τριήμερο το πλέον εμβληματικό μνημείο της Θεσσαλονίκης, ο Λευκός Πύργος.

Η πόλη μας σήμερα τιμά τον Άγιο Δημήτριο, Πολιούχο της πόλης, και γιορτάζει για την συμπλήρωση 113 χρόνων από την απελευθέρωσή της κατά τη «Μεγάλη Εξόρμηση» του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Την Τρίτη η Ελλάδα τιμά την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με έγγραφο που έχει αναρτηθεί στην είσοδο του Λευκού Πύργου, το μνημείο θα είναι κλειστό σήμερα, αύριο αλλά και ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου για λόγους ασφαλείας.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως οι ημερομηνίες είναι γραμμένες με στυλό αλλά και τους “secure reasons” ήτοι “ασφαλείς λόγους” που το μνημείο θα είναι κλειστό.

Θεσσαλονίκη

