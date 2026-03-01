Θεσσαλονίκη: Η “Shirley Valentine” σήμερα στο Θέατρο Σοφούλη

Έπειτα από έναν απόλυτα επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων που ξεκίνησε το Δεκέμβρη και αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό, η Shirley Valentine επιστρέφει για δύο τελευταίες, αποχαιρετιστήριες εμφανίσεις. Δύο βραδιές-γιορτή για μια ηρωίδα που μας έκανε να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και –κυρίως– να τολμήσουμε να ονειρευτούμε και να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας ξανά. Μια τελευταία ευκαιρία να συναντηθούμε με τη Shirley εκεί όπου όλα συμβαίνουν: στη σκηνή.

Το Θέατρο Σοφούλη συνεχίζει τη συνεργασία του με τον αγαπημένο σκηνοθέτη Αντώνη Λουδάρο και φέτος παρουσιάζει τη νέα παραγωγή «Shirley Valentine» του Willy Russell, σε διασκευή του Αλέξανδρου Ρήγα. Τη Shirley ενσαρκώνει στη σκηνή η Παυλίνα Χαρέλα.

Μετά από ένα επιτυχημένο ταξίδι τεσσάρων σαιζόν, με περιοδείες σε όλη την Ελλάδα, με την παράσταση «Ρόζα Εσκενάζυ, η βασίλισσα του Ρεμπέτικου» του Παναγιώτη Μέντη, ο Αντώνης Λουδάρος και η Παυλίνα Χαρέλα συνεργάζονται ξανά σε ένα κλασικό πλέον έργο που φέρει τη μεταφραστική υπογραφή του Αλέξανδρου Ρήγα.

Shirley Valentine: Ένα ταξίδι που αλλάζει τη ζωή!

Λίγα λόγια για το έργο

Η Shirley είναι μια γυναίκα μέσης ηλικίας, μητέρα δύο παιδιών που πλέον έχουν τη δική τους ζωή και σύζυγος ενός άνδρα που το μόνο που τον νοιάζει είναι η προσωπική του ρουτίνα. Μόνη της συντροφιά ο τοίχος της κουζίνας της, αυτός ακούει τα νέα, τις χαρές και τα παράπονά της.

Μέχρι τη μέρα που μια φίλη της χαρίζει ένα εισιτήριο για την Ελλάδα. Το μόνο που ονειρεύεται είναι ένα τραπεζάκι μπροστά στη θάλασσα, ένα αγιόκλημα και ένα ποτήρι κρασί. Και εκεί η ζωή της θα αλλάξει!

Σημείωμα μεταφραστή

Η Σίρλευ Βαλεντάιν είναι μια γυναίκα. Απλά αυτό. Μια γυναίκα. Απλή, καθημερινή, μάνα, φίλη, σύντροφος… νυν και πρώην.

Όμως , το έργο Σίρλευ Βαλεντάιν, που είναι για τη γυναίκα… διεισδύει μέσα από τον χρόνο, μέσα από φύλα και από κοινωνίες και μας μιλά για την ζωή.

Για την ζωή που κάποιοι λένε ότι της αξίζει μια “δεύτερη ευκαιρία”, που άλλοι το λένε ως “ποτέ δεν είναι αργά”… εγώ, όμως, μετά τη συζήτησή μου με το έργο, έχω μια άλλη, περισσότερο ολιστική διατύπωση.

Νομίζω ότι η ζωή μας είναι μία… ενιαία. Και είναι γεννημένη όχι για να τελειώνει, αλλά για να επιβιώνει . Ανεξαρτήτως των όγκων, των δυσκολιών και των προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν στις ζωές του καθενός μας.

Όποια και εάν είναι η ηλικία ή η κατάστασή μας… η ζωή μας συνεχίζεται και δεν είναι προδιαγεγραμμένη από κανέναν. Παρά αποφασίζεται κάθε στιγμή από εμάς τους ίδιους και μόνο.

Στη Σίρλευ λοιπόν… δεν μιλάμε ακριβώς για “δεύτερη ευκαιρία”, υπό το θεωρητικό πρίσμα του όρου… αλλά για την αυτό-αναγνώριση της αυταξίας μας. Για τη συνειδητοποίηση αυτή. Και για τη δύναμη που προκύπτει και που πηγάζει από μια τέτοια συνειδητοποίηση.

Μία δύναμη που είναι να οδηγήσει τις ζωές μας στο χαμόγελο, στο φως, στον ήλιο, στη θάλασσα…. Στις βασικές ανάγκες δηλαδή, του κάθε ανθρώπου.

Η πρώτη μου επαφή με τη Σίρλευ Βαλεντάιν ήταν η αξέχαστη παράσταση του Μίνωα Βολανάκη με την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1989. Πολλά χρόνια αργότερα έφτιαξα τη “δικιά μου” Σίρλευ, με πρωταγωνίστρια την Ελένη Καστάνη σε σκηνοθεσία Πέμης Ζούνη και ολοκλήρωσα τη σχέση μου μαζί της με την παράσταση που σκηνοθέτησα πριν μερικά χρόνια με πρωταγωνίστρια την Μπέσυ Μάλφα.

Σε αυτό το ανέβασμα, έχω τη χαρά να προσμένω με γλυκιά ανυπομονησία την πάντοτε οξυδερκή και γεμάτη ενσυναίσθηση ματιά του Αντώνη Λουδάρου, που είμαι βέβαιος ότι θα οδηγήσει ως σκηνοθέτης, τη Σίρλευ Βαλεντάιν του, στα πιο ωραία και ζεστά μέρη της καρδιάς μας.

Η Παυλίνα Χαρέλα έχει χρόνια αποδείξει την αξία της και τη δυναμική της και είμαι επίσης σίγουρος ότι έχει να δώσει από μέσα της μία Σίρλευ Βαλεντάιν γεμάτη χιούμορ και αποφασιστικότητα, πιο αποφασισμένη από ποτέ.

Εύχομαι από καρδιάς και στους δύο, ένα υπέροχο θεατρικό ταξίδι… στο μυαλό της Σίρλευ Βαλεντάιν, της κάθε Σίρλευ Βαλεντάιν και της κάθε ζωής… που δεν τα παρατά ποτέ και που ξέρει ότι η καρδιά, το γέλιο και ο έρωτας… δεν είναι μόνο πανοπλία άμυνας, αλλά και όπλα επίθεσης”

Αλέξανδρος Ρήγας

Σημείωμα σκηνοθέτη

Η Shirley Valentine είναι μια ιστορία που μας θυμίζει πόσο συχνά ξεχνάμε τον εαυτό μας μέσα στην καθημερινότητα. Με συγκίνησε η αλήθεια και η γενναιότητα αυτής της γυναίκας, που αποφασίζει να ακούσει ξανά τη δική της φωνή.

Στη σκηνή αναζητήσαμε την αμεσότητα, το χιούμορ και την τρυφερότητα που έχει το κείμενο, χωρίς περιττές υπερβολές. Θέλω το κοινό να νιώσει πως η Σίρλευ μιλάει απευθείας σε εκείνους, σαν παλιά φίλη που ανοίγει την καρδιά της.

Αν, φεύγοντας, θυμηθούμε όλοι να δώσουμε λίγο χώρο στα όνειρά μας, τότε η παράσταση έχει πετύχει τον σκοπό της.

Αντώνης Λουδάρος

Συντελεστές

Κείμενο: Willy Russell,

Μετάφραση -Διασκευή: Αλέξανδρος Ρήγας

Σκηνοθεσία: Αντώνης Λουδάρος

Σκηνικά: Αθανάσιος Κολαλάς

Κοστούμια: Πένυ Ντάνη

Μουσική επιμέλεια: Angel T

Φωτισμοί: Ανέστης Ατακτίδης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ροδή Στεφανίδου

B’ βοηθός σκηνοθέτη: Ευδοξία Μαυρίδου

Γραφιστικά: Αριστοτέλης Σομπότης

Δημόσιες Σχέσεις: Κρίτωνας Ζαχαριάδης

Ψηφιακή επικοινωνία: Κατερίνα Νικολάου

Shirley Valentine η Παυλίνα Χαρέλα

Info

Shirley Valentine

Ημερομηνίες παραστάσεων

– Κυριακή 01 Ματίου 2026 – ώρα 19:30

– Κυριακή 08 Μαρτίου 2026 ώρα 19:30

Διάρκεια παράστασης: 75’

Εισιτήρια

Κανονικό: 15€ (Προπώληση 14€)

Μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, ΑΜΕΑ, άνω των 65): 12€ (Προπώληση 11€)

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/shirley-valentine

Για ομαδικές κρατήσεις, επικοινωνήστε με το ταμείο του θεάτρου: 2310 423925

Ειδικές τιμές για Συλλόγους, Γκρουπ, ΚΑΠΗ κ.ά.

Το Θέατρο Σοφούλη διαθέτει πρόσβαση για ΑμεΑ.

Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310423925,

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΑΣΘ: Λεωφορείο 5

Από Δυτικά προς Ανατολικά: Στάση Βερβελίδη (Θέατρο Σοφούλη) Στάση Παλαιό τέρμα (Θεατρικό εργαστήρι)

Από Ανατολικά προς Δυτικά: Στάση Ναυτικός Όμιλος (Θέατρο Σοφούλη) Στάση Παλαιό Τέρμα (Θεατρικό εργαστήρι)