Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “ΣΤΡΙΠ-Τι ζούμε!” και σήμερα στο Θέατρο Σοφούλη

Η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής «Ευ(φ)ορία» γιορτάζει 15 χρόνια αδιάλειπτης καλλιτεχνικής παρουσίας και το επιβεβαιώνει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Η νέα της παραγωγή, η τολμηρή κωμωδία «ΣΤΡΙΠ-Τι ζούμε!», σε σκηνοθεσία Παυλίνας Χαρέλα, γνώρισε θερμότατη ανταπόκριση από το κοινό, σημειώνοντας τέσσερις συνεχόμενες sold out παραστάσεις κατά την πρώτη εβδομάδα παρουσίασής της στο Θέατρο Σοφούλη.

Με τη δυναμική αυτή εκκίνηση, η ομάδα επιστρέφει την Πέμπτη 2 Απριλίου στις 21:00 με μια ξεχωριστή «δεύτερη πρεμιέρα», παρουσιάζοντας τη δεύτερη διανομή της παράστασης. Φρέσκια ενέργεια, ανατροπές και την ίδια εκρηκτική διάθεση που κέρδισε ήδη το κοινό.

Το «ΣΤΡΙΠ-Τι ζούμε!» είναι μια παράσταση γεμάτη ρυθμό, χιούμορ και αναγνωρίσιμες καταστάσεις, που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και την τόλμη, επιβεβαιώνοντας τη δημιουργική ταυτότητα της ομάδας «Ευ(φ)ορία».

Μετά την εντυπωσιακή ανταπόκριση των πρώτων ημερών, το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει έντονο και οι θέσεις περιορισμένες. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση καλούνται να εξασφαλίσουν έγκαιρα τα εισιτήριά τους.

Λίγα λόγια για το έργο

ΣΤΡΙΠ – Τι ζούμε!

Κάπου ανάμεσα στη ΔΕΗ, στο ΦΠΑ , στο σούπερ μάρκετ και στα απλήρωτα όνειρα…

γεννήθηκε μια ιδέα.

Κακή;

Επικίνδυνη;

Απελπισμένη;

Ή απλώς… ιδιοφυής;

Το «ΣΤΡΙΠ – Τι ζούμε!» είναι η ιστορία μιας παρέας αντρών που βρέθηκαν στο λάθος σημείο, στη σωστή στιγμή, με τη χειρότερη – ή καλύτερη – ιδέα όλων των εποχών.

Δεν είναι χορευτές.

Δεν είναι γυμνασμένοι.

Δεν είναι καν σίγουροι ότι συμφωνούν μεταξύ τους.

Είναι όμως αποφασισμένοι.

Αποφασισμένοι να κάνουν κάτι μεγάλο.

Κάτι τολμηρό.

Κάτι που πιθανότατα θα μετανιώσουν.

Με καταιγιστικό ρυθμό, αυτοσαρκασμό και στιγμές που ακροβατούν ανάμεσα στο «μην το κάνεις» και στο «κάν’ το τώρα», η παράσταση μετατρέπεται σε μια ξέφρενη διαδρομή αντρικής ανασφάλειας, φιλίας και ενθουσιασμού.

Γιατί τελικά, τι είναι πιο τρομακτικό;

Η αποτυχία;

Η έκθεση;

Ή το να μείνεις για πάντα στον καναπέ;

Το «ΣΤΡΙΠ – Τι ζούμε!» δεν υπόσχεται απαντήσεις.

Υπόσχεται όμως ιδρώτα, γέλιο και ένα φινάλε που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Και αν νομίζετε ότι ξέρετε τι θα συμβεί…

ξανασκεφτείτε το.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Παυλίνα Χαρέλα

Σκηνικά : Αθανάσιος Κολαλάς

Κοστούμια-χορογραφίες: Μαρία Βόγλη

Σχεδιασμοί Φώτων και Ήχου: Ανέστης Ατακτίδης

Μακιγιάζ: LMI

Κείμενα γιαγιάδων: Μίνα Μπαδάκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Μαυρίδου, Στέφανι Φίλεβα

Γραφιστικά: Βάσια Μπαλαγιάννη

Φωτογραφία αφίσας: Πάρης Ζαχαριάδης

Νίκος Αγραφιώτης, Ιωάννης Άθυρος, Μαρία Αλεξίου (2,3,4,5/4),

Αλεξάνδρα Γιαλούρη (26,27,28,29/3), Χρήστος Γκουτσίδης (2,3,4,5/4),

Αλεξάνδρα Δαγκλή (26,27,28,29/3), Φύλλης Δουλγερίδης,

Ευτυχία Δρούγκα (26,27,28,29/3), Γιώργος Καραμίχος (26,27,28,29/3),

Μαρία Μανουσοπούλου (2,3,4,5/4), Κατερίνα Μαντούση,

Μαρία Μαυρίδου (26,27,28,29/3), Διογένης Μίχας,

Μίνα Μπαδάκη (2,3,4,5/4), Ευαγγελία Μπουδουνά (2,3,4,5/4),

Κατερίνα Παπάζογλου (26,27,28,29/3), Νάντια Πούλιου (26,27,28,29/3),

Έφη Τελάκη (2,3,4,5/4), Γιάννης Τσαϊρέλης, Αγγελική Χατζηστεργίου (2,3,4,5/4).

Παραστάσεις

Πέμπτη 2/4 στις 21:00

Παρασκευή 3/4 στις 21:00

Σάββατο 4/4 στις 21:00

Κυριακή 5/4 στις 20:00

Γενική είσοδος 10€

Τηλεφωνική Κράτηση: 2310423925

Χορηγός LMI, Οπτικά Κριεζή

Το Θέατρο Σοφούλη διαθέτει πρόσβαση για ΑμεΑ.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΑΣΘ: Λεωφορείο 5

Από Δυτικά προς Ανατολικά: Στάση Βερβελίδη

Από Ανατολικά προς Δυτικά: Στάση Ναυτικός Όμιλος