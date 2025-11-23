Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Ρομπέν των Δασών, η αληθινή ιστορία” σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

Με την παράσταση «Ρομπέν των Δασών, η αληθινή ιστορία» την Κυριακή 23 Νοεμβρίου συνεχίζεται ο πρώτος κύκλος παραστάσεων του Θεάτρου Κούκλας Redicolo στο Θέατρο Αμαλία, που φέρνει ξανά, με τη σειρά, όλες τις αγαπημένες δημιουργίες της ομάδας στη σκηνή.

Μια πρωτότυπη παράσταση σύγχρονου κουκλοθεάτρου με συναρπαστική δράση και ζωντανή μουσική που ξεσηκώνει. Οι κούκλες έχουν ανθρώπινο μέγεθος, οι κουκλοπαίκτες συμμετέχουν ως μουσικοί και αφηγητές και η σκηνή γίνεται πεδίο αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε κούκλες, κουκλοπαίκτες και κοινό. Μια παράσταση που προσκαλεί τα παιδιά να πάρουν μέρος στην θεατρική διαδικασία και να συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη της ιστορίας.

Ο Ρομπέν των Δασών είναι ο καλύτερος από όλους, ο καλύτερος σε όλα! Όλοι τον θαυμάζουν για τη γενναιότητά του και όλοι ζητούν τη βοήθειά του. Και ο Ρομπέν είναι πάντα εκεί και πάντα έτοιμος να πολεμήσει την αδικία, να υπερασπιστεί τους αδύναμους, να αποδώσει δικαιοσύνη. Για μισό λεπτό, όμως. Είναι πάντα εκεί, αλλά πάντα ολομόναχος. Μήπως, τελικά, ακόμα κι ένας σούπερ ήρωας όπως ο Ρομπέν χρειάζεται βοήθεια;

Μια διαφορετική προσέγγιση της γνωστής ιστορίας, βασισμένη σε πρωτότυπο κείμενο γραμμένο ειδικά για την ομάδα REDICOLO. Μια παράσταση που, μέσα από το χιούμορ, τις ανατροπές και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών, μιλά για τη συλλογικότητα και για το πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε, όταν δεν πορευόμαστε μόνοι.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Ματίνα Τσικριτζή

Σκηνοθεσία: Δέσποινα Καλπενίδου, Γιάννης Μόμτσιος

Σχεδιασμός και κατασκευή κουκλών: Δέσποινα Καλπενίδου, Γιάννης Μόμτσιος

Σκηνικό: Βίκυ Γούσιου

Μουσική: Γιάννης Μόμτσιος

Φωτογραφίες: Ελευθερία Καλπενίδου

Trailer: Σταύρος Συμεωνίδης

Παίζουν: Γιάννης Μόμτσιος, Νίκος Ραφαηλίδης

Παραγωγή: Θέατρο Κούκλας REDICOLO

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ρομπέν των Δασών, η αληθινή ιστορία

Θέατρο Αμαλία, Αμαλίας 71, Θεσσαλονίκη

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, 11:30

Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά

Ηλικίες: για παιδιά από 4 ετών και για όλη την οικογένεια

Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ κανονικό, 10 ευρώ μειωμένο

Εισιτήρια: www.more.com/gr-el/tickets/theater/redicolo-amalia

και στο ταμείο του Θεάτρου

TRAILER: https://youtu.be/hBtecC8JrGw

Περισσότερα: www.redicolo.com/roben

FB event: www.facebook.com/events/1145668917485810

Ο Ρομπέν ταξιδεύει στα σχολεία, κρατήσεις: 6986 580 842