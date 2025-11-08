Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Πινόκιο, ένα διαφορετικό αγόρι” αύριο στο Θέατρο Αμαλία

Με μια παράσταση γεμάτη φαντασία και αλήθεια, με θέμα τη διαφορετικότητα και την αποδοχή, το Θέατρο Κούκλας Redicolo εγκαινιάζει τη φετινή του παρουσία στο ανανεωμένο Θέατρο Αμαλία την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

Η παράσταση «Πινόκιο, ένα Διαφορετικό Αγόρι» είναι η πρώτη από τη σειρά παραστάσεων «Θέατρο Κούκλας από τουςRedicolo στο Θέατρο Αμαλία», που φέρνει όλες τις αγαπημένες δημιουργίες της ομάδας στη σκηνή, σε μια εορταστική θεατρική σεζόν για μικρούς και μεγάλους.

Ο Πινόκιο, μία ξύλινη κούκλα σε έναν κόσμο ανθρώπων, μετατρέπεται σε σύμβολο κάθε παιδιού που αισθάνεται διαφορετικό, και το ταξίδι του γίνεται αφορμή να μιλήσουμε για την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και τη δύναμη της ανθρωπιάς.

Μια σύγχρονη ματιά στο κλασικό παραμύθι

Στην θεατρική διασκευή των Redicolo πάνω στο κλασικό παραμύθι του Κάρλο Κολόντι, ο Πινόκιο ονειρεύεται να γίνει «αληθινό αγόρι» — να ανήκει, να αγαπηθεί, να ζήσει με αξιοπρέπεια χωρίς να ντρέπεται για αυτό που είναι. Ο Πινόκιο ταξιδεύει μέσα από διαδρομές γνώριμες από το κλασικό παραμύθι: από το Κουκλοθέατρο και την Παιχνιδούπολη ως το Τσίρκο και το Μεγάλο Ψάρι. Μέσα από τις περιπέτειές του, η παράσταση αντιπαραθέτει την ανθρωπιά (αλληλεγγύη, συντροφικότητα, αγάπη) στη “γαϊδουριά” (ατομικισμός, ρατσισμός, αδιαφορία), θυμίζοντας ότι αυτό που σε κάνει “αληθινό άνθρωπο” είναι ο τρόπος που φέρεσαι στους άλλους. Σε κάθε βήμα, ο Πινόκιο δοκιμάζει τον εαυτό του και μαθαίνει την αξία της ενσυναίσθησης. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: «Ο καθένας είναι διαφορετικός, Πινόκιο — κι εκεί βρίσκεται όλη η ομορφιά. Αν ήμασταν όλοι ίδιοι, ο κόσμος θα ήταν τόσο βαρετός!»

Η Ιδιαιτερότητα της Παράστασης

Κούκλες σε ανθρώπινο μέγεθος: Εντυπωσιακές χειροποίητες κούκλες και μάσκες, με τους κουκλοπαίκτες να δρουν στο προσκήνιο, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην κούκλα και τον ηθοποιό.

Διαδραστικότητα: Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά, απαντούν, αυτοσχεδιάζουν, βοηθούν τον Πινόκιο στις δυσκολίες του, γίνονται συνδημιουργοί της δράσης.

Θέματα διαφορετικότητας & κοινωνικής αποδοχής: Η παράσταση αγγίζει με ευαισθησία τα ζητήματα αποκλεισμού, εκφοβισμού και αυτοεκτίμησης, καλώντας τα παιδιά να αποδεχτούν τη μοναδικότητά τους και να σέβονται τη διαφορετικότητα των άλλων.

Για ποιον είναι κατάλληλη

Για παιδιά από 4 ετών και άνω

Για οικογένειες που θέλουν μια θεατρική εμπειρία με φαντασία, συγκίνηση και ουσία

Για σχολεία και εκπαιδευτικούς που αναζητούν θεάματα που προάγουν τη συμπερίληψη, την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Συντελεστές παράστασης

Κείμενο: Κάρλο Κολόντι

Θεατρική Διασκευή – Σκηνοθεσία: Δέσποινα Καλπενίδου

Πρωτότυπη Μουσική: Γιάννης Μόμτσιος

Σχεδιασμός & Κατασκευή Κούκλων: Δέσποινα Καλπενίδου, Γιάννης Μόμτσιος

Σκηνικά – Κοστούμια – Μάσκες: Δ. Καλπενίδου, Γ. Μόμτσιος, ΒίκηΓούσιου

Μουσικοί Αυτοσχεδιασμοί: Μανώλης Καλπενίδης

Φωτογραφίες: Ελευθερία Καλπενίδου

PromoVideo: Νίκος Μόμτσιος, Σταύρος Συμεωνίδης, Νίκος Ραφαηλίδης

Παίζουν: Δέσποινα Καλπενίδου, Γιάννης Μόμτσιος, Νίκος Ραφαηλίδης

Παραγωγή: Θέατρο Κούκλας Redicolo

Πληροφορίες παράστασης

Θέατρο Αμαλία, Αμαλίας 71, Θεσσαλονίκη

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, 11:30

Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ κανονικό, 10 ευρώ μειωμένο

Εισιτήρια: www.more.com/gr-el/tickets/theater/redicolo-amalia

και στο ταμείο του Θεάτρου

Καθημερινές για σχολεία – Κρατήσεις: 6986 580 842

Trailerπαράστασης: https://shorturl.at/W8Fye

FB event: www.facebook.com/events/1145668917485810