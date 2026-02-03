Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Ούτε Μπρος ούτε Πίσω” και σήμερα στο θέατρο Κολοσσαίον

Μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε στην καλοκαιρινή της περιοδεία, ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέππας, παρουσιάζουν στη Θεσσαλονίκη την παράσταση, «Ούτε Μπρος ούτε Πίσω», σε παραγωγή της εταιρείας Μέθεξις του Χρήστου Τριπόδη.

Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Λουδάρος, Ματθίλδη Μαγγίρα, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Τζένη Διαγούπη, Μάνος Ιωάννου, Ασπασία Κοκόση.

Το έργο «Ούτε Μπρος ούτε Πίσω» είναι ένα ξεκαρδιστικό καθρέφτισμα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, με μουσική και τραγούδια, που σατιρίζει το εδώ και το τώρα. Αυτό που συμβαίνει στα σπίτια μας, στους δρόμους, στις πλατείες, στην τηλεόραση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει σαν Νεοέλληνες, με μια ματιά γρήγορη, επιθεωρησιακή, στην κόψη του ξυραφιού. Κομμάτια και αποσπάσματα ζωής και ιστορίες καθημερινής τρέλας σαν σύντομα φλας που πυκνώνουν ό,τι μας απελπίζει και ό,τι μας δίνει ελπίδα.

Επτά υπέροχοι κωμικοί ηθοποιοί, αλλάζουν διαρκώς ρόλους για να προλάβουν μέσα σε μιάμιση ώρα και έντεκα σύντομα σκετς, να δημιουργήσουν έναν γαλαξία από πρόσωπα που μας μοιάζουν και πολλές φορές μας εκνευρίζουν, αλλά τα αγαπάμε. Οι ήρωες του έργου είμαστε εμείς, οι γείτονές μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας και οι συνάδελφοί μας.

Ή μάλλον όχι εμείς ακριβώς, αλλά οι γελοιογραφίες μας! Η παράσταση «Ούτε Μπρος ούτε Πίσω» είναι η σέλφι μιας κοινωνίας θολωμένης από την ιλιγγιώδη ταχύτητα των εξελίξεων, στην κοινωνία, στην τεχνολογία, στην πολιτική.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου & Μιχάλης Ρέππας

Κοστούμια: Κώστας Ζήσης

Χορογραφίες:Άννα Αθανασιάδη

Σκηνογραφία: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Ενορχήστρωση, Ηχογράφηση:Θωμάς Πούτας

Ηχογράφηση, Μίξη: BKStudios

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Κιθάρες: Θωμάς Πούτας

Πιάνο: Κίμων Λιμενίδης

Μπουζούκι: Θανάσης Πετρέλης

Βιολί: Νίκος Γκιουλετζής

Βοηθός Σκηνοθετών: Βίκυ Πάστρα

Creative Agency: GRIDFOX

Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης – «Μέθεξις»

Πληροφορίες:

Διάρκεια: 90 λεπτά

Ηλεκτρονική Προπώληση: ΕΔΩ

Κινηματοθέατρο ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ – Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα Παραστάσεων:

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 21:15

Δευτέρα 2 Μαρτίου 21:00

Τρίτη 3 Μαρτίου 21:15

Δευτέρα 23Μαρτίου 21:00

Τρίτη 24Μαρτίου 21:15

