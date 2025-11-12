MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Ο φίλος μου ο Ντοστογιέφσκι” σήμερα στο Θέατρο Αριστοτέλειον

THESTIVAL TEAM

Η παράσταση “Ο φίλος μου ο Ντοστογιέφσκι” της Δήμητρας Παπαδοπούλου με τον Παύλο Λουτσίδη έρχεται την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στο Θέατρο Αριστοτέλειον στη Θεσσαλονίκη.

Μέσα από την γεμάτη χιούμορ και αληθινή συγκίνηση γραφή της Δήμητρας Παπαδοπούλου,τη γεμάτη εναλλαγές και τρυφερότητα σκηνοθεσία του Κώστα Γάκη, τις ανθρώπινες και μαγικές σκηνοθετικές και φωτιστικές πινελιές της Νατάσας Φαίης Κοσμίδου και φυσικά την θεοπάλαβη και συγκινητική ερμηνεία του Παύλου Λουτσίδη, το σπουδαίο έργο του Ντοστογιέφσκι « ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΝΟΣ ΓΕΛΟΙΟΥ »

Μπορούμε μέσα από τις λέξεις του Ντοστογιέφσκι …
Να ανακαλύψουμε όσα αναζητάμε ;
Να βρούμε πού πραγματικά κρύβεται η αλήθεια;
Να τα ανοίξουμε μάχη ανελέητη με το δράκο της σοβαροφάνειας;
Να βρούμε πού είναι τελικά ο σκοπός και το νόημα της ζωής μας;
Να μπορέσουμε ποτέ να αθωώσουμε τον «γελοίο» εαυτό μας;
Να νιώσουμε το φως ακόμα και στους πιο σκοτεινούς δρόμους ;
Να πάρουμε λίγο χρόνο μέσα στην φασαρία αυτής της πόλης για να κοιτάξουμε ξανά αστέρια ;
Να επιτρέψουμε σε ένα μικρό κοριτσάκι που μιλάει άλλη γλώσσα, πιστεύει σε άλλο Θεόνα μας μάθει πώς να αγαπάμε;
Να απολαύσουμε κάθε μας ξεφτίλα σαν να ήταν θρίαμβος;;
Να μάθουμε από την αρχή, πώς να ερωτευόμαστε;
Να συνειδητοποιήσουμε πως τίποτα δεν μας χωρίζει από τον διπλανό μας και όλα μας ενώνουν;
Να αγαπήσουμε ξανά την ζωή και να τιμήσουμε το θαύμα που μας δίνεται ;

Ο Ήρωας του έργου μας, το μπόρεσε !
Το μπόρεσε κι ας τα είχε χάσει τα πάντα – δουλειά, χρήματα, ακριβό σπίτι, δύναμη, κύρος και μαζί με αυτά το νόημα της ύπαρξης.
Το μπόρεσε, κι ας ζει πια μέσα σε ένα υπόγειο στην Αχαρνών.
Το μπόρεσε !
Ανακαλύπτοντας το καλό σε κάθε τι- μέσα του και γύρω του – αγκάλιασε και αγάπησε ξανά την ζωή.
Γιατί όπως λέει και ο «Μεγάλος» Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι :
« Ένας άνθρωπος που ξέρει πως να αγκαλιάσει , είναι ένας καλός άνθρωπος.»

Κι αφού το μπόρεσε εκείνος …
Εμείς γιατί όχι ;

Συντελεστές:
Κείμενο: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Σκηνοθεσία: ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΚΗΣ
Ερμηνεία: ΠΑΥΛΟΣ ΛΟΥΤΣΙΔΗΣ
Συνεργασία στην Σκηνοθεσία:ΝΑΤΑΣΑ – ΦΑΙΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ
Σκηνικά – κοστούμια: ΑΛΦΙΕΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Σκηνικές κατασκευές/επισκευές: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΩΛΟΣ
Πρωτότυπη ΜΟΥΣΙΚΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΚΗΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΝΑΤΑΣΑ – ΦΑΙΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ
Γραφιστικά:ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Οργάνωση παραγωγής: dictumfactumproduction

Διάρκεια : 75’ (χωρίς διάλειμμα)
Ώρα έναρξης : 8.00 μμ
Προπώληση: Ticketservices.gr & Ταμείο θεάτρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ (2310 262 051)

Θεσσαλονίκη

