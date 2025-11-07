Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Ο Άγγελος και το Σπουργίτι” από σήμερα στο Θέατρο Αθήναιον

Μία συγκλονιστική ιστορία αγάπης μεταξύ της Μάρλεν Ντίτριχ και της Εντίθ Πιάφ. Το μιούζικαλ των Ντάνιελ Μπόϋμαν και Τόμας Κάρυ «Ο Άγγελος και το Σπουργίτι», η συγκλονιστική ιστορία αγάπης μεταξύ των δύο θρύλων της σκηνής, της Μαρλέν Ντίτριχ και της Εντίθ Πιάφ, ζωντανεύει για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Αντώνη Καραγιάννη, στο ανανεωμένο Θέατρο Αθήναιον από την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Μια ιστορία γεμάτη τρυφερότητα, θάρρος και αλήθεια για δύο γυναίκες που έζησαν έντονα, ερωτεύτηκαν χωρίς φόβο, – το έργο φωτίζει την αθέατη, σε πολλούς, σύντομη ερωτική τους σχέση -, και έγιναν παγκόσμια σύμβολα.

Η προσεγμένη και αριστοκρατική Μαρλέν Ντίτριχ «Γαλάζιος Άγγελος» με την πρωσική της ανατροφή και η αυθόρμητη Εντίθ Πιάφ «Σπουργίτης του Παρισιού», με την παριζιάνικη υπερηφάνεια της, συναντήθηκαν και ενώθηκαν με μια σπάνια και αυθεντική φιλία, η οποία άντεξε μέχρι το τέλος της ζωής τους. Από την πρώτη τους κιόλας επαφή το 1948, στη Νέα Υόρκη, συνδέθηκαν τόσο συναισθηματικά όσο και δημιουργικά με αποτέλεσμα η σχέση τους να αφήσει έντονο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική τους πορεία.

Οι δημιουργοί Ντάνιελ Μπόϋμαν και Τόμας Κάρυ ενσωματώνουν στο έργο τα αγαπημένα και πιο συγκινητικά τραγούδια των δύο καλλιτεχνών, υφαίνοντας ένα μοναδικό μιούζικαλ που ταξιδεύει το κοινό σε μια εποχή γεμάτη πάθος, λάμψη και συγκίνηση. Η mezzosoprano Κασσάνδρα Δημοπούλου και η ηθοποιός και τραγουδίστρια Δήμητρα Αντωνακούδη, οι οποίες ενσαρκώνουν τις θρυλικές Μαρλέν Ντίτριχ και Εντίθ Πιάφ αντίστοιχα, μας παρασύρουν στη γοητευτική ατμόσφαιρα των δεκαετιών του 1940 και 1950 ερμηνεύοντας διάσημα τραγούδια, όπως το Lavieenrose, Non, jeneregretterien, PadamPadam, LiliMarlene σε αυθεντική εκτέλεση.

Το έργο έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Burgtheater της Βιέννης το 2013, και λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης ενσωματώθηκε στο επίσημο πρόγραμμα, με πάνω από έξι θεατρικές σεζόν σε Αυστρία, Ιταλία, Γερμανία κι Ελβετία.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μία ιδέα του: Ντέιβιντ Βίντερμπεργκ

Κείμενο: Ντάνιελ Μπόϋμαν και Τόμας Κάρυ

Μετάφραση: Κασσάνδρα Δημοπούλου

Σκηνοθεσία: Αντώνης Καραγιάννης

Πιάνο και Μουσική Διδασκαλία: Κωνσταντίνος Γκαρίπης

Χορογραφίες: Χρήστος Κατίδης

Σκηνογραφία / Σχεδιασμός φωτισμών: Αντώνης Καραγιάννης

Ενδυματολογία: Κωνσταντίνα Καπανίδου

Επιμέλεια Σκηνικών / Videotrailer: Γεωργία Εδιρνέλη

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Πέτρου

Χειρισμός Φωτισμών: Βαγγέλης Ματίκας

Τεχνική υποστήριξη / Ήχος: Μιχάλης Βιδάλης

Βοηθός Παραγωγής: Βάνα Βουρτσάκη

Παραγωγή: Θέατρο Αθήναιον

Στο ρόλο της Μαρλέν Ντίτριχ: Η Μezzo Soprano Κασσάνδρα Δημοπούλου

Στο ρόλο της Εντίθ Πιάφ: Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Δήμητρα Αντωνακούδη

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

Στο Ανανεωμένο Θέατρο Αθήναιον, Λ. Βασιλίσσης Όλγας 35, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 6985603020

Παραστάσεις: 7 – 28 Νοεμβρίου 2025

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Παρασκευή και Σάββατο, στις 21:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Εισιτήρια: 18€ κανονικό, 16€ φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, 65+

Προπώληση: more.com / https://shorturl.at/4ddZk

Θέατρο Αθήναιον, Λ. Βασιλίσσης Όλγας 35

T698 560 3020