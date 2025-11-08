Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Ντίνος Χριστιανόπουλος – Το Ταγκαλάκι” ανεβαίνει στο Τελλόγλειο

Ο Χάρης Φλέουρας «γίνεται» ο Χριστιανόπουλος επί σκηνής στην θεατρική παράσταση «Ντίνος Χριστιανόπουλος – Το Ταγκαλάκι», στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ, μεταφέροντας με συγκλονιστικό ρεαλισμό τη φωνή και την παρουσία του.

Μετά τις sold-out παραστάσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, η θεατρική παράσταση συνεχίζει την πορεία της αυτή τη φορά στο Τελλόγλειο, όπου παρουσιάζεται η εμβληματική έκθεση «Τέχνη–Διαγώνιος και το Μουσείο που δεν έγινε». Η έκθεση -εγκαινιάστηκε στις 3/10 και θα διαρκέσει μέχρι τις 10/2/2026- πραγματοποιείται με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΑΠΘ και τα 25 χρόνια του Τελλογλείου και συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τα 60ά Δημήτρια και την Κεντρική Βιβλιοθήκη / Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ. Η «Τέχνη–Διαγώνιος και το Μουσείο που δεν έγινε» αποτελεί ένα βλέμμα προς το πρόσφατο παρελθόν της Θεσσαλονίκης με κύριο άξονα δύο εικαστικές συλλογές που διαμορφώνουν στο παρόν έναν πυρήνα πολιτισμού στην καρδιά της πανεπιστημιούπολης και συνολικά ξεπερνούν τα 600 έργα και τεκμήρια από περισσότερους από 200 δημιουργούς.

Βασισμένο στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντίνος Χριστιανόπουλος στον Αντώνη Μποσκοΐτη, το 2013, το έργο αποτυπώνει την ένταση, τις αντιφάσεις και την αλήθεια του ποιητή, δίνοντας φωνή σε έναν άνθρωπο που σημάδεψε τα ελληνικά γράμματα με τη σιωπή και τις λέξεις του.

Η θεατρική παράσταση του Αντώνη Μποσκοΐτη για τον Ντίνο Χριστιανόπουλο ανεβαίνει στο Αμφιθέατρο του Τελλογλείου, στις 13-14 και 19-20 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00.

ΧΡΗΣΙΜΑ:

https://www.teloglion.gr/ekdiloseis/ntinos-christianopoulos-to-tagkalaki/

Συντελεστές:

Κείμενο: Αντώνης Μποσκοΐτης

Σκηνοθεσία: Χάρης Φλέουρας

Ηθοποιοί: Χάρης Φλέουρας, Αντώνης Μποσκοΐτης

Μουσική: Γιώργης Χριστοδούλου

Τραγούδι: Παντελής Θεοχαρίδης (Γιώργη Χριστοδούλου/Θωμά Κοροβίνη)

Φωτογραφίες: Αρχείο Τεχνότροπον – Artway Cultural Productions & Φώτης Νατσιούλης

Παραγωγή – οργάνωση: Τεχνότροπον – Artway Cultural Productions

Εισιτήριο early bird: 12 (κανονικό), 10 ευρώ (μειωμένο για φοιτητές, μαθητές και ΑμΕΑ

Χώρος: Αμφιθέατρο Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών ΑΠΘ

Ώρα: 20:00

Στο τέλος της παράστασης το κοινό θα έχει την ευκαιρία να επισκεφτεί την έκθεση «Τέχνη–Διαγώνιος και το Μουσείο που δεν έγινε»