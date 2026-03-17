Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “GLOW ή Πώς να γυρίσεις ασφαλής στο σπίτι σου” και σήμερα στο ArtBox Fargani

Η παράσταση που παρουσιάστηκε, αγαπήθηκε και βραβεύτηκε στο Thessaloniki Fringe Festival, επιστρέφει και σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου στο Artbox Fargani στις 9:00μ.μ.

Πώς γυρνάς ασφαλής στο σπίτι σου;

Τι κάνουν οι Μωβ Μέδουσες όταν απειλούνται;

Τελικά οι κούκλες φωσφορίζουν στο σκοτάδι;

Μια Σκηνική Σύνθεση για το Έμφυλο ζήτημα με στοιχεία θεάτρου της Επινόησης, Ντοκουμέντου, Κοινωνικού και Σωματικού θεάτρου.

Μια παράσταση που δημιουργήθηκε από αφηγήσεις και βιωμένες ιστορίες γυναικών, με συντελέστριες εξ ολοκλήρου γυναίκες και θηλυκότητες.

Μια ζωντανή έκθεση θραυσμάτων έμφυλης βίας, ενδυνάμωσης, (στ)οργής, συμπόρευσης και λάμψης.

Ιστορίες που ξεκινούν από την αρχή του χρόνου και φτάνουν μέχρι σήμερα.

Που δραπετεύουν πίσω από τις κλειστές πόρτες ως τον δρόμο.

Για τις μαμάδες και τις αδερφές μας.

Για τις επώνυμες και τις ανώνυμες της ιστορίας.

Κυρίως για τις ανώνυμες.

Για όσες δεν είχαν φωνή και όσες βρήκαν στην πορεία.

Η σιωπή δεν ήταν ποτέ επιλογή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΡΙΕΣ

Σύλληψη, Σκηνοθεσία, Σύνθεση: Κατερίνα- Μάγια Ανδριανού

Κείμενο, Δραματουργία: Βάλια Τσιριγώτη, Ιουλία Χρηστίδου, η ομάδα

Μουσική: Ιωάννα Βαλσαμάρα

Κίνηση/ Χορός: Ιωάννα Ντουμοπούλου

Σκηνικά/ Κοστούμια: Ιουλία Χαραλάμπους

Βίντεο: Ξανθή Σπανού, Σύλβα Τσουμάνα, Ιωάννα Ντουμοπούλου

Σχεδιασμός Φώτων: Νικολέτα Καραθανασοπούλου, Φανή Πολυξένη Κουρτίδου Βλαχογιάννη

Β. Σκηνοθέτριας: Κατερίνα Κυριάκου [α’ σχεδίασμα: Δανάη Πάλλα Danove]

Ομάδα Έρευνας: Κατερίνα Κυριάκου, Έλενα Χατζηκώστα

Φωτογραφίες: Εβελίνα Πρόσκινα

Σχεδιασμός αφίσας: Μαρίνα Μπούγια

Παραγωγή: Πολιτεία Πολιτισμού

Χώροι προβών: Craftopia Hub, Ma (間) International Center for Performance and Embodied Research

Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο studio των NNE Band

Μέρος γυρισμάτων έγινε στο STOA BAR «Μη Με Λησμόνει» και στο Ma (間) International Center for Performance and Embodied Research

Παίζουν: Βιβή Κατσαρού, Έλενα Πατυνιώτη, Ξανθή Σπανού, Ιουλία Χρηστίδου

Στο video εμφανίζονται οι: Βερόνικα Βαφειάδου, Κατερίνα Κυριάκου, Κωνσταντίνα Ντάλλη, Καλλιρρόη Ταμουρίδου, Θανάσης Γκατζόλης

Στην παράσταση ακούγονται οι φωνές των: Σοφία Καλεμκερίδου, Πολυξένη Σπυροπούλου

Εισιτήρια προπωλούνται:

στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/glow-i-pos-na-gyriseis-asfalis-spiti-sou/

και στο ταμείο του ΘΕΑΤΡΟ ARTBOX FARGANI

ΘΕΑΤΡΟ ARTBOX FARGANI Αγίου Παντελεήμονος 5, (Αρχή Ιασωνίδου, Καμάρα) Τηλ.: 2310 208 007