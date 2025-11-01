Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Αντικατοπτρισμοί” σήμερα και αύριο στο Θέατρο Σοφούλη

Η θεατρική ομάδα «Συναισθηματική Διαλεκτική Θεσσαλονίκης» παρουσιάζει το έργο “Αντικατοπτρισμοί” το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 σε σκηνοθεσία-διασκευή

του Στέλιου Καλαθά.

«Πόσες φορές αντικρίζουμε τον εαυτό μας χωρίς να τον αναγνωρίζουμε; Οι «Αντικατοπτρισμοί» μάς καλούν να κοιτάξουμε πέρα από το προφανές ,μακριά από παραμορφωτικούς και θαμπούς καθρέφτες — εκεί όπου το είδωλο γίνεται αλήθεια.»

Η θεατρική ομάδα «Συναισθηματικής Διαλεκτικής Θεσσαλονίκης» του Στέλιου Καλαθά ,επιστρέφει για 9η χρονιά με το νέο της έργο, που αποτελεί ένα ταξίδι μέσα στους καθρέφτες —τους ορατούς και τους αόρατους— που κουβαλάμε εντός μας και γύρω μας.

Μέσα από ρεαλιστικές, κωμικές αλλά και σουρεαλιστικές καταστάσεις, οι ήρωες προσπαθούν να αναμετρηθούν με το είδωλό τους, να αποκαλύψουν τις ρωγμές της ψυχής τους και να ανακαλύψουν τι τελικά σημαίνει “ειλικρίνεια με τον εαυτό”.

Ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση, στο φως και τη σκιά, στον άνθρωπο και το είδωλό του και σίγουρα εκτός από χαμόγελα προσφέρει και πλούσια τροφή για σκέψη.

Η παράσταση αυτή αποτελεί και το κλείσιμο ενός κύκλου συναντήσεων της ομάδας, όπου μέσα από θεατρικές ασκήσεις, βιωματικές τεχνικές και δημιουργικές διαδικασίες, οι συμμετέχοντες δούλεψαν τη διαχείριση των συναισθημάτων τους και αναζήτησαν έντεχνους τρόπους να ρίξουν «φως» στα συναισθήματά τους με εκφραστικό τρόπο.

Και καθώς αυτός ο κύκλος ολοκληρώνεται, ένας νέος ξεκινά στην Θεσσαλονίκη — ανοιχτός για καινούργιους και παλιούς φίλους που θέλουν να ζήσουν από κοντά αυτή τη ξεχωριστή εμπειρία σύνδεσης, αυτογνωσίας, διαχείρισης συναισθημάτων,έκφρασης και θεατρικής δημιουργίας.

Οι «Αντικατοπτρισμοί» δεν είναι απλώς μια παράσταση• είναι μια πρόσκληση να κοιταχτούμε πιο βαθιά — σε καθαρούς καθρέφτες, εκεί όπου γεννιούνται οι καθαρές σχέσεις, απαλλαγμένες από ρόλους και μάσκες.

«Είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τους δικούς σου καθαρούς καθρέφτες;»

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σκηνοθεσία-Διασκευή: Στέλιος Καλαθάς

Επιμέλεια Σκηνικών: Μιχάλης Σδούγκος

Επιμέλεια Κίνησης: Θεμιστοκλής Παυλής

Φωτογραφία- Βίντεο – Μοντάζ: Στέλιος Κυριζάκης

Βιντεοληψία: Άγγελος Στοϊκόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη και επιμέλεια κοστουμιών: Μαρία Γκερτσάκη

Ψιμυθιολόγος: Ειρήνη Σιγανού

Οργάνωση παραγωγής: Μιλένα Μαριάνη

Γραφιστική και Εικαστική επιμέλεια: Eλευθερία Βλαχοπούλου – Lacrimosa Design:

Info

Ημέρα και ώρα : Σάββατο 1 Νοεμβρίου 21:00

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 20:00

Γενική Είσοδος: 10 ευρώ