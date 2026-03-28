Θεσσαλονίκη: Η κωμωδία “Σπασμένα τακούνια” σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου σήμερα και αύριο στο ARTBOX FARGANI

Μια κωμωδία γεμάτη ανατροπές, μουσική και… εκπλήξεις!

Τέσσερις γυναίκες…

Μια τυχαία συνάντηση στις τουαλέτες ενός μπουζουξίδικου…

Εξομολογήσεις, συγκίνηση, ένταση και πολύ γέλιο!

Μέσα σε μια έκρηξη εξομολογήσεων, συγκίνησης, χιούμορ και αλληλεγγύης, μιλούν για τη ζωή τους,για τούς έρωτες τους και συνειδητοποιούν πόσο έχουν αφήσει τους άντρες να τις παρασύρουν.

Έτσι αποφασίζουν να ξαναπάρουν την ζωή τους, στα χέρια τους και να βάλουν τους άντρες τους στη θέση τους!

Αλλά η ζωή κρύβει εκπλήξεις.

Ένα έργο, αφιερωμένο στις γυναίκες, που έμαθαν να ισορροπούν πάνω σε τακούνια ακόμα κι όταν αυτά σπάνε.

Τα «Σπασμένα Τακούνια» δεν είναι απλώς μια κωμωδία.

Είναι ένας καθρέφτης της σύγχρονης γυναίκας, γεμάτος γέλιο, αυτοσαρκασμό και αλήθεια. Ένα έργο που διασκεδάζει και συγκινεί.

Μια κωμωδία με ανατροπές, εντάσεις και πολύ μουσική.

Με ένα υπέροχοcast πρωταγωνιστών:

ΕΛΕΝΗ ΒΑΪΤΣΟΥ

ΒΑΣΩ ΓΟΥΛΙΕΛΜΑΚΗ

ΒΙΚΥ ΚΑΒΟΥΡΑ

ΖΩΓΙΑ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ

καιο ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

και την υπογραφή του σκηνοθέτη των μεγάλων επιτυχιών Βασίλη Θωμόπουλου.

Συντελεστές

Κείμενο: Τάνια Χαροκόπου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος

Σκηνικά: Αντώνης Χαλκιάς

Κοστούμια: Χρύσα Βαρβαγιάννη

Σχεδιασμός φωτισμών: Θοδωρής Κόκκινος

Κατασκευές σκηνικών: KolossaionProductions

Φωτογράφιση: Καλφαμανώλης Γιώργος

Παραγωγή: KolossaionProductions, DinamikiPerformance

Δείτε το trailer: https://youtu.be/dA3vzGRUwAc

Εισιτήριαπροπωλούνται:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/spasmena-takounia

και στα ταμεία του ARTBOXFARGANIκαι του Θεάτρου ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ.

Πληροφορίες στο 2310 208 007,6987 089 778

ΘΕΑΤΡΟ ARTBOXFARGANI Αγίου Παντελεήμονος 5, (Αρχή Ιασωνίδου, Καμάρα) Τηλ.: 2310 208 007

ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στις 9:00μ.μ.

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 στις 8:00μ.μ.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρία Λουτζιούδη

m. 6947 70 69 72 e-mail: loutzioudim@gmail.com