Θεσσαλονίκη: “Η εκδίκηση του Φώτη” του Βασίλη Βηλαρά και σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

Η παράσταση «Η εκδίκηση του Φώτη» του Βασίλη Βηλαρά έρχεται για τρεις παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Αμαλία.

Ο Φώτης είναι ένα παιδί που μεγαλώνει τη δεκαετία του 90. Από πολύ μικρή ηλικία κλείνεται στο παιδικό του δωμάτιο και δεν βγαίνει ποτέ ξανά. Δεν αντέχει τον κόσμο, είναι πολύ διαφορετικός από εκείνον.

Η τηλεόραση γίνεται η μόνη του παρέα. Το παράθυρό του στον κόσμο. Μεγαλώνει παρακολουθώντας ελληνικές σειρές – κλασικές και σύγχρονες – μεσημεριανές εκπομπές, ειδήσεις, video clips, μεταγλωτισμένα, τα πρώτα ριάλιτι. Καταπίνει εικόνες, ατάκες και πρότυπα.

Μαθαίνει τι είναι “κανονικό”, τι είναι “επιτρεπτό”, τι είναι “σωστό” και κυρίως τι είναι “λάθος”. Μπερδεύεται, εκπαιδεύεται, τραυματίζεται, μαθαίνει να κάνει χιούμορ, να κρίνει, να ελπίζει και μας αφηγείται πως και πόσο η ελληνική τηλεόραση της δεκαετίας του 90 τον έφτιαξε όσο τον κατέστρεψε.

Μετά το «Σε φιλώ, Πέτρος», ο Βασίλης Βηλαράς επιστρέφει με την «Εκδίκηση του Φώτη», μια σόλο παράσταση όπου, με ευαισθησία, ειρωνεία και προσωπικό χιούμορ, αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού που έζησε τη ζωή του μέσα από μια οθόνη, ενός εφήβου που διαμορφώθηκε από τον κόσμο της τηλεόρασης. Που αποστήθισε σκηνές, ρεπορτάζ και στιγμές που τον καθόρισαν. Που ένιωσε, σκέφτηκε και αγάπησε μόνο μέσα στα λίγα τετραγωνικά του παιδικού δωματίου του.

Η «Εκδίκηση του Φώτη» δεν είναι απλώς ένα έργο. Είναι μια ευρηματική συναισθηματική αφήγηση μιας ολόκληρης γενιάς και η αναμέτρηση με την ποπ μυθολογία της. Είναι η αποκάλυψη μιας αθέατης πλευράς της καθημερινότητας, η προσέγγιση ενός τραύματος με ευφυΐα και χιούμορ. Πιστός στο ουσιαστικό θέατρο που αγαπά και πρεσβεύει, ο Βασίλης Βηλαράς μας παραδίδει μια χειροποίητη, προσωπική, με ψυχή, παράσταση και μας προσκαλεί να αντικρίσουμε αλήθειες που συχνά παραβλέπονται.

Συντελεστές

Κείμενο / Σκηνοθεσία / Ερμηνεία: Βασίλης Βηλαράς

Καλλιτεχνική Ομάδα Συνεργατών: Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Λεμονιά Γιαννίρη, Κέλλυ Παπαδοπούλου

Μουσική: Ecati

Φωτισμός: Βάσια Ατταριάν

Επιμέλεια Σκηνικού: Δήμος Κλιμενώφ

Επιμέλεια Κίνησης: Ευστράτιος Γιαννίκος

Φωτογραφίες-trailer: Άλεξ Βηλαράς

Φωτογραφία αφίσας: Karo Jackowska

Επικοινωνία / Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Παραστάσεις: 28 – 29 Μαρτίου

Σάββατο στις 21:00

Κυριακή στις 20:00

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/festival/i-ekdiki…