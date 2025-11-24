Θεσσαλονίκη: Η χοροθεατρική performance “Runway” της Χριστιάνας Κοσιάρη σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

Το RUNWAY της Χριστιάνας Κοσιάρη κάνει ένα πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη, για μία μόνο βραδιά, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της βαλκανικής περιοδείας του. Μία πολυταξιδεμένη παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, η οποία έχει φτάσει μέχρι τη Νέα Υόρκη με το φεστιβάλ Under the Radar.

Μια γυναίκα επιδίδεται μανιακά στο επιτόπιο τρέξιμο – σε αυτήν την πρακτική υγείας όσο και αυτοβασανισμού. Η μουσική του Jan Van την ακολουθεί σαν μετρονόμος των βημάτων της: με πλήκτρα και ηλεκτρακουστικά ηχοτοπία, που συνοδεύουν την πορεία της.

Εμπνευσμένο από βηματισμούς πασαρέλας, το RUNWAY διερευνά τις συμπεριφορές και τις μεταμορφώσεις μιας γυναίκας, βάσει των κυρίαρχων προτύπων ομορφιάς της εποχής.

Τα catwalks παραλλάσσονται σε μια μορφή silly walks, καθώς η ερμηνεύτρια βαδίζει, τρέχει, σκοντάφτει, βάφεται, φτιάχνει τα μαλλιά της, παραπατάει στα τακούνια της και επανισορροπεί σε έναν αγώνα ταχύτητας κόντρα στη φθορά του χρόνου και του τρόμου που αυτός προκαλεί.

Ο διάδρομος χρησιμοποιείται ως εργαλείο ομορφιάς και ευεξίας αλλά και ως υπαρξιακή φυλακή, όργανο βασανιστηρίου, ιμάντας παραγωγής τυποποιημένου προϊόντος με ημερομηνία λήξης. Ανάγεται, εντέλει, στο σύμβολο μιας γκροτέσκας και παράδοξης πασαρέλας.

Συντελεστές:

Χορογράφος & Ερμηνεύτρια: Χριστιάνα Κοσιάρη

Δραματουργός: Δήμητρα Μητροπούλου

Βοηθός Χορογράφου: Κατερίνα Φώτη

Μουσική Σύνθεση: Jan Van Angelopoulos

Επιμέλεια Σκηνογραφίας: Ευαγγελία Θεριανού

Ενδυματολογία: 2WO+1NE=2

Σχεδιασμός Φωτισμών: Λάμπρος Παπούλιας

Οργάνωση & Εκτέλεση Παραγωγής: TooFarEast

Μία παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Η παρουσίαση της Παράστασης υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Για μία παράσταση: Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου στις 21:00

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/dance/runway/

Θέατρο Αμαλία, Αμαλίας 71, 54640, Θεσσαλονίκη