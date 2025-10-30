Θεσσαλονίκη: “Η αγέλαστη πολιτεία και οι καλικάντζαροι” έρχεται στο Θέατρο Σοφούλη

Το θέατρο Σοφούλη παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά τηδιαδραστική παράσταση για παιδιά με την υπογραφή των αγαπημένων μουσουργών Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα. «Η αγέλαστη πολιτεία και οι καλικάντζαροι» σας καλεί να χορέψετε, να διασκεδάσετε και να πάρετε μέρος σαν μικροί ηθοποιοί στην παράσταση. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 11.30.

Πρόγραμμα παραστάσεων

Κυριακή 07/12 11:30

Κυριακή 14/12 11:30

Κυριακή 21/12 11:30

Κυριακή 28/12 11:30

Κυριακή 4/1 11:30

Επιπλέον παραστάσεις τηνπερίοδο των εορτών

Πέμπτη 25/12 17:30

Παρασκευή 26/12 17:30

Σάββατο 27/12 17:00

Σάββατο 03/01 17:00

Λίγα λόγια για το έργο

Η ιστορία των αδελφών Κατσιμίχα χρησιμοποιεί το θρύλο των καλικαντζάρων με έναν πρωτότυπο και ευρηματικό τρόπο. Το στοιχείο της κατεργαριάς τους παρουσιάζεται ως δημιουργικό, καθώς το αξιοποιεί για να ανατρέψει την παραδοσιακή αντίληψη που τους θέλει πνεύματα πονηρά και υπονομευτικά της χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας. Οι καλικάντζαροι καταφέρνουν να δώσουν χαρά και αισιοδοξία στους δυστυχισμένους και μοναχικούς ανθρώπους μιας πόλης που τους μαθαίνει να ζουν ανταγωνιστικά, απομονωμένοι ο καθένας στον μικρόκοσμό του και στο μικροσυμφέρον του.

Συνεργάτες στα ανατρεπτικά σχέδιά τους είναι τα παιδιά της μικρής πολιτείας που συμμετέχουν στην εξέλιξη των δρώμενων και κρατούν τελικά καλά φυλαγμένο, το μυστικό της αληθινής ευτυχίας.

Το παραμύθι “Η Αγέλαστη Πολιτεία και οι καλικάντζαροι” γράφτηκε στο Μονπελιέ και μελοποιήθηκε στο Δ. Βερολίνο τα Χριστούγεννα του 1978. Το 1995 ο Χάρης και ο Πάνος μελοποίησαν σε στυλ παιδικού μιούζικαλ το λιμπρέτο τους, δημιουργώντας το πιο όμορφο ηχητικό αριστούργημα.

Συντελεστές

Κείμενο-Μουσική: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας

Σκηνοθεσία: Παυλίνα Χαρέλα

Σκηνικά Κοστούμια: Θέατρο Σοφούλη

Χορογραφίες: Ελένη Χρυσομάλλη

Φωτισμοί: Ανέστης Ατακτίδης

Μουσική επανεκτέλεση: Χάρης Γκατζόφλιας

Βοηθός Σκηνοθέτη: ΕυδοξίαΜαύριδου

Μουσική διδασκαλία: Πλάτωνας Τσιπίδης

Γραφιστικά: Λευτέρης Παπασταύρου

Παραγωγή: Θέατρο Σοφούλη

Παίζουν: Πλάτωνας Τσιπίδης, Μαρία Βόγλη, Δήμητρα Βουτουρλή – Πούντσα, Θάνος Σφέτσος

Πληροφορίες

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 12€

Μειωμένο εισιτήριο για ομαδικές κρατήσεις άνω των 20 ατόμων

Προπώληση more.com

Πρόγραμμα παραστάσεων

Κυριακή 07/12 11:30

Κυριακή 14/12 11:30

Κυριακή 21/12 11:30

Κυριακή 28/12 11:30

Κυριακή 4/1 11:30

Επιπλέον παραστάσεις τηνπερίοδο των εορτών

Πέμπτη 25/12 17:30

Παρασκευή 26/12 17:30

Σάββατο 27/12 17:00

Σάββατο 03/01 17:00

Το Θέατρο Σοφούλη διαθέτει πρόσβαση για ΑμεΑ.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΑΣΘ: Λεωφορείο 5

Από Δυτικά προς Ανατολικά: Στάση Βερβελίδη

Από Ανατολικά προς Δυτικά: Στάση Ναυτικός Όμιλος

Θέατρο Σοφούλη

Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310423925,