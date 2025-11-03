Θεσσαλονίκη: H έκθεση “WONDER CITY” εγκαινιάστηκε στο MOMus — Ανοιχτή για το κοινό όλη την εβδομάδα

Με τη συμμετοχή δεκάδων παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης “WONDER CITY: Planting our urban present together” στο MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025.

Η έκθεση απευθύνεται σε σχολεία, οικογένειες, ομάδες πολιτών και επισκέπτες της πόλης και θα παραμείνει ανοιχτή, με ελεύθερη είσοδο για τις επόμενες τέσσερις ημέρες, έως και Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στον 1ο όροφο του MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (εντός της ΔΕΘ), 10:00 – 18:00. Ομαδικές επισκέψεις (σχολείων ή ομάδων πολιτών) κατόπιν προγραμματισμού στο info@mamagea.gr.

Η εικαστική έκθεση προτάσσει τα παιδιά ως πολιτιστικούς παραγωγούς και παρουσιάζει τις δημιουργίες μαθητών και μαθητριών από τα σχολεία του Δικτύου Σχολικών Λαχανόκηπων Θεσσαλονίκης, ως τον σπόρο για την καλλιέργεια μιας διαφορετικής κοινωνικής αστικής πραγματικότητας. Η παιδική ματιά αναδεικνύεται ως γνώση και πρόταση για μια πιο φιλόξενη, πράσινη και συμμετοχική πόλη, με 325 παιδιά από 8 σχολεία του Δικτύου, να προτρέπουν μέσα από τα έργα τους τους ενήλικες να φανταστούν και να συνδιαμορφώσουν οράματα και πρακτικές για ένα συμπεριληπτικό, κοινωνικοπεριβαλλοντικά δίκαιο μέλλον.

Η έκθεση “WONDER CITY” πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης με την οικονομική υποστήριξη και αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η Μαμαγαία ευχαριστεί θερμά το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Δήμο Θεσσαλονίκης για τη στήριξη, το Kaizen Foundation για την υποστήριξη, τον Δήμο Θέρμης για τη συμμετοχή και το Catering Σαμιωτάκης για την ευγενική χορηγία του μπουφέ.

Ακόμη, η Μαμαγαία ευχαριστεί θερμά τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης κ. Στυλιανό Αποστόλου και την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης κα Χρύσα Κληματσούδα για την παρουσία τους στα εγκαίνια της έκθεσης, καθώς και τον Πρόεδρο του Μουσείου κ. Επαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλο και τη Γενική Διευθύντρια κα Φανή Τσατσάια για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην επιμελήτρια της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, κα Νάντια Αργυροπούλου, που αναγνώρισε πως η φωνή των παιδιών έχει θέση σε έναν τόσο σημαντικό θεσμό.

Μέρος των δράσεων της Μαμαγαία στην 9η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, όπως η εικαστική έκθεση “WONDER City”, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου PLANT, που εντάσσεται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους, όπου η τέχνη συναντά την οικολογία και τη δημοκρατία της πόλης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύλληψη | Παραγωγή: Περιβαλλοντική Οργάνωση Μαμαγαία

Διεύθυνση παραγωγής: Περικλής Χατζηνάκος, Δομνίκη Βαγιάτη

Επιμέλεια: Δομνίκη Βαγιάτη, Ελίνα Μωραϊτοπούλου

Υλοποίηση: Δομνίκη Βαγιάτη, Ελίνα Μωραϊτοπούλου, Δάφνη Σατάκη, Νικολέττα Ναλμπάντη, Λουκρητία Κακαργιά

Γραφιστική επιμέλεια: Εύη Τσιάμη

Επιμέλεια οπτικοακουστικού υλικού: Γιώργος Ντάλης (Dietria Films)