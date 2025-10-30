Θεσσαλονίκη: Επέτειος απελευθέρωσης της πόλης μέσα από το ιστορικό και εμβληματικό Μνημείο του Επταπυργίου από τον δήμο Νεάπολης – Συκεών

Σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης ο δήμος Νεάπολης-Συκεών πραγματοποίησε σήμερα την εκδήλωση για την 81η επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τους ναζί κατακτητές, για πρώτη φορά στον εσωτερικό αύλειο χώρο του Μνημείου του Επταπυργίου. Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης, οι άνθρωποι που φυλακίστηκαν τότε αλλά και οι μαθητές που έδωσαν ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον.

Πρώτη φορά στο Επταπύργιο

Η εκδήλωση για την επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τους Γερμανούς κατακτητές πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο εμβληματικό Μνημείο της πόλης, μετά τη σχετική άδεια του ΚΑΣ και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι στον χώρο αυτόν, κατά τις εργασίες ανάπλασής του, αποκαλύφθηκαν ομαδικοί τάφοι και 47 ανθρώπινοι σκελετοί που, σύμφωνα με εκτιμήσεις αρχαιολόγων και ιστορικών, φέρεται να παραπέμπουν σε εκτελεσθέντες πολιτικούς κρατουμένους στις φυλακές (τότε) του Επταπυργίου κατά τα μαύρα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου.

«Υπάρχουν γεγονότα που είναι σταθμοί, ορόσημα στην ιστορία των λαών, γιατί έχουν σημαδέψει την πορεία τους με ανεξίτηλα γράμματα και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ύπαρξη και τη συνέχειά μας. Ένα τέτοιο γεγονός για μας είναι η Εθνική μας Αντίσταση 1941-44 και η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους ναζί κατακτητές στις 30 του Οκτώβρη του 1944, που ξεκίνησε από τα βόρεια τείχη της πόλης, από εδώ τις Συκιές», τόνισε κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας ο αντιδήμαρχος Παιδείας Μιχάλης Βουλγαρίδης, παρουσία του δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη, της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνας Τσουκαλά, αντιδημάρχων, δημοτικών και τοπικών συμβούλων.

«Έρχονται στιγμές στον νου και στη ψυχή που δεν μπορούν να φύγουν ποτέ…», ήταν οι πρώτες λέξεις του αντιδικτατορικού αγωνιστή Αδάμ Δράγα φθάνοντας στον τόπο όπου φυλακίστηκε για τον αγώνα του κατά της δικτατορίας των επίορκων συνταγματαρχών του 1967, κρατώντας στο χέρι ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα, που κατέθεσε στη μνήμη των αγωνιστών ως εκπρόσωπος του Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αγωνιστών – ΣΦΕΑ.

Η επετειακή εκδήλωση τιμής και μνήμης στον εσωτερικό αύλειο χώρο του Μνημείου του Επταπυργίου, με φόντο τους αιματοβαμμένους τείχους και τα σκοτεινά κελιά της απομόνωσης, άνοιξε με τρισάγιο στη μνήμη των νεκρών ηρώων και ακολούθησε απαγγελία ποιημάτων από μαθητές των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατάθεση στεφάνων. Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά πολυμελές τμήμα του Δημοτικού Ωδείου Νεάπολης-Συκεών, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.