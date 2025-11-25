MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: “Είμαι η γυναίκα μου” με τον Αντώνη Λουδάρο και σήμερα στο θέατρο Σοφούλη

|
THESTIVAL TEAM

Ένας ηθοποιός, τριάντα ρόλοι. Με τη διπλή ιδιότητα του ερμηνευτή – σκηνοθέτη, ο ταλαντούχος ηθοποιός Αντώνης  Λουδάρος, μετά τις καθηλωτικές παραστάσεις στην Αθήνα, φέρνει το βραβευμένο με Pulitzer και Tony θεατρικό μονόλογο του Doug Wright, «Είμαι η γυναίκα μου» στη Θεσσαλονίκη και το Θέατρο Σοφούλη.

Βραβευμένο με PULITZER και TONY το 2004, το συγκλονιστικό θεατρικό έργο αφηγείται την αληθινή ιστορία της CharlotteVonMahlsdorf, της πιο διάσημης γερμανίδας trans γυναίκας, η οποία επιβίωσε από δύο καταπιεστικά καθεστώτα,το ναζιστικό και το κομμουνιστικό καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας.

Ένα μοναδικό ταξίδι ζωής γεμάτο αντιφάσεις, επιβίωση, προδοσία και θάρρος, σε μια εποχή που η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα.

Ένα έργο που υμνεί τη δύναμη της προσωπικής ταυτότητας και της αφοσίωσης στην αλήθεια.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

Σκηνοθεσία: Αντώνης Λουδάρος

Κείμενο: DougWright

Μετάφραση: Ιωσήφ Βαρδάκης

Διασκευή – Θεατρική Απόδοση: Ροδή Στεφανίδου

Βοηθός Σκηνοθέτης: Γωγώ Μαρινάκου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

VideoArt: Παντελής Μάκκας

Σκηνικά: Ειρήνη Παπιδά

Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα

Μουσική Επιμέλεια: AngelT

Μουσική: Ανδρέας Καρανίκας

Φωτογραφίες – Trailer: Δημήτρης Κλεάνθους

Make Up Artist: ΒαγγέληςΘώδος

Video Editing: ΜαριάνναΜαυριανού

Κατασκευή Περούκας: Ευγενία Παπαδοπούλου

Γραφιστική Επιμέλεια: Χριστόφορος Χαραλαμπόπουλος

DigitalΕπικοινωνία: B2SQUARE

Παραγωγή: ArtinArt – Βάσια Αργέντη / Kolossaion Productions

«ΕΙΜΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ» με τον Αντώνη Λουδάρο

ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΥΛΗ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου2025στις 9:00μ.μ.

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025στις 9:00μ.μ.

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου2025στις 9:00μ.μ.

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου2025στις 9:00μ.μ.

Εισιτήρια προπωλούνται: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/eimai-i-gynaika-mou/ και

στο ταμείο του ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΟΦΟΥΛΗ, Τραπεζούντος 5 Καλαμαριά, 2310 423 925.

Tιμή προσφοράς στην προπώληση: 14€

Γενική είσοδος στο ταμείο: 16€

Πληροφορίες στo: 2310 423 925

Θεσσαλονίκη

