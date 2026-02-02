Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάζεται σήμερα η έκθεση φωτογραφιών και κειμηλίων “Skateboard Art Crimes 20th” στο Κέντρο Ιστορίας

Το Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει την έκθεση φωτογραφιών και κειμηλίων “Skateboard Art Crimes 20th”, την περίοδο 2 – 27 Φεβρουαρίου 2026.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Ιστορίας, τη Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου, στις 18:00.

Στην έκθεση, που αποτελεί παραγωγή του Αλέξη Φλωράκη, θα παρουσιαστεί μια σπάνια συλλογή αντικειμένων που αφορούν στο άθλημα του skateboard. Μέσα από τρεις θεματικές ενότητες, ιστορία, τέχνη και συλλεκτικά αντικείμενα, η έκθεση θα καλύψει μια χρονική περίοδο ενός αιώνα.

Σανίδια συλλεκτικά, εικαστικές παρεμβάσεις, φωτογραφίες, αξεσουάρ, stickers, περιοδικά, αυτόγραφα από αξιόλογους αθλητές, μαζί με μια θεματική ενότητα που αφορά στην ιστορία του αθλήματος στη Θεσσαλονίκη, από όπου ξεκίνησε το skateboard στην Ελλάδα το έτος 1978, θα αναδείξουν πολύπλευρα ένα αθλητικό και πολιτιστικό φαινόμενο που κατέκτησε τους νέους τη σύγχρονη εποχή.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιούνται ειδικές ξεναγήσεις για άτομα με οπτική αναπηρία, από τον Αλέξη Φλωράκη.

Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, τις ώρες 9:00 – 14:30 και 17:30 – 20:30.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313-318701, 8705, 8710, 8708