Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάζεται σήμερα η έκθεση – installation “Κρεββάτια. Από τον Κ.Π. Καβάφη στον Γ. Ιωάννου και στο ολοκαύτωμα”: στο Βαφοπούλειο

Εγκαινιάζεται σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 στις 19:30 στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Γ. Βαφόπουλου 3-5), έκθεση – Installation με θέμα «Κρεββάτια. Από τον Κ.Π. Καβάφη στον Γ. Ιωάννου και στο ολοκαύτωμα.».

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη έκθεση από τις συλλογές του Εθνογραφικού Κέντρου Γιώργη Μελίκη-Κέντρο Έρευνας Μάσκας, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο.

Σ΄ αυτή την έκθεση-Installation, το κρεββάτι μέσα από την ποίηση του Κ.Π. Καβάφη και τον συγγραφέα Γιώργο Ιωάννου με λογοτεχνική, αισθητική και νοηματική διάσταση, διευρύνει τα στενά του όρια και από προσωπικό και ιδιωτικό γίνεται βαθιά ανθρώπινο σε κάθε περίσταση της ζωής μας. Ο Γιώργης Μελίκης μέσα από την ευαίσθητη και πάντα διαφορετική ερευνητική του ματιά και αναζήτηση συνθέτει την ποίηση με τις παραστατικές τεχνικές και ανθρωπολογικές πρακτικές και η κορύφωση έρχεται με το σπαραχτικό ολοκαύτωμα των εβραίων της Θεσσαλονίκης.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2025 και θα λειτουργεί στην αίθουσα εκθέσεων (5ος όροφος) του Πνευματικού Κέντρου, Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 21:00.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Στο πλαίσιο της έκθεσης – Installation «Κρεββάτια. Από τον Κ.Π. Καβάφη στον Γ. Ιωάννου και στο ολοκαύτωμα.» θα πραγματοποιηθούν ομαδικές ξεναγήσεις.

Οι πολίτες καθώς και τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. επικοινωνίας: 2313318692 και 2313318695 και στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: n.kiramariou@thessaloniki.gr και c.brouzou@thessaloniki.gr. Η διάρκεια της κάθε ξενάγησης είναι 60-90 λεπτά και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://thessaloniki.gr/?p=1278265