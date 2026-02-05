Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάζεται σήμερα η Αναδρομική Έκθεση του Κώστα Λούστα στο Διοικητήριο

«Οι αγάπες της ζωής μου» είναι ο τίτλος της Έκθεσης Ζωγραφικής έργων του Κώστα Λούστα (1993-2014), που θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 8 μ.μ. στο Διοικητήριο (Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας-Θράκης).

Πρόκειται για 30 χαρακτηριστικά έργα – τοπία, θαλασσογραφίες, νεκρή φύση, πορτρέτα – που αιχμαλωτίζουν την ουσία των βαθύτερων παθών και των αναμνήσεων του ζωγράφου.

Την Έκθεση συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας-Θράκης και το Loustas Fine Art Estate.

Ο Κώστας Λούστας γεννήθηκε το 1933 στην Αθήνα αλλά μεγάλωσε στη Φλώρινα, πόλη με ιδιαίτερα γόνιμη καλλιτεχνική παράδοση. Σπούδασε ζωγραφική και γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (πέρασε πρώτος), με δασκάλους τους Γιάννη Μόραλη και Μιχάλη Τόμπρο, την περίοδο 1953-1958. Σπούδασε επίσης μουσική, ενώ επίσης ασχολήθηκε με την ποίηση και γενικότερα με τη λογοτεχνία.

Υπήρξε ένα από τα τρία ιδρυτικά στελέχη του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλώρινας και επί σειρά ετών στέλεχος της εικαστικής επιτροπής των Δημητρίων. Υπήρξε μέλος του Εικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ως και το 2008 μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.