ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάζεται η έκθεση για τον Φώτη Κόντογλου από την Αγιορείτικη Εστία, παρουσία του ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα

Φωτογραφία: agioritikiestia.gr
|
THESTIVAL TEAM

Τη σχέση του Φώτη Κόντογλου με την τέχνη και τη ζωή στο Άγιον Όρος, μέσα από τις αφηγήσεις και τα έργα του, επιχειρεί να φωτίσει η νέα έκθεση της Αγιορειτικής Εστίας «Η χώρα της καρδιάς μου. Ο Φώτης Κόντογλου στο Άγιον Όρος», η οποία ξεκινάει τη λειτουργία της στις 23 Οκτωβρίου, στον εκθεσιακό της χώρο.

Τα εγκαίνια της έκθεσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 60ων Δημητρίων, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, στις 12:45μμ.

Τη μετέπειτα εξέλιξη του ζωγραφικού και αγιογραφικού έργου του Φώτη Κόντογλου, επηρέασαν καθοριστικά το πρώτο ταξίδι στο Άγιον Όρος στα 1922–΄23, αλλά και οι επόμενες επισκέψεις, τα προσκυνήματα, οι περιπλανήσεις, η αδελφική σχέση με αγιορείτες μοναχούς στα ασκηταριά των Καυσοκαλυβίων και, κυρίως, η επαφή του με τα έργα των μεγάλων αγιογράφων, όπως οι Μανουήλ Πανσέληνος, Θεοφάνης ο Κρης, Φράγκος Κατελάνος.

Στην έκθεση καταγράφονται εξάλλου, τεκμήρια της παρουσίας του στην Αθωνική Πολιτεία, σχέδια με μελάνι σε χαρτί, τέμπερες, αγιογραφίες, επιστολές, εκδοτικό έργο, προσωπικά αντικείμενα και κυρίως αναμνήσεις καρδιάς.

Η διοργάνωση της Έκθεσης πραγματοποιείται με την πολύτιμη συνεργασία των παρακάτω φορέων:

Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους Άθω ∙ Ιερά Μονή Γρηγορίου ∙ Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων ∙ Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου ∙ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ∙ Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων ∙ Αρχείο ΕΡΤ ΑΕ ∙ Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ ∙ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ ∙ Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης ∙ Λύκειον των Ελληνίδων ∙ Οικογένειες Παναγιώτη & Φώτη Μαρτίνου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διάρκεια έκθεσης: 23 Οκτωβρίου 2025 έως 21 Μαρτίου 2026

Επισκέψεις κοινού:
Δευτέρα, Τετάρτη: 09.00–16.00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09.00–20.00
Σάββατο: 09.00–15:00
Τελευταία είσοδος 30΄πριν το κλείσιμο της έκθεσης
Κυριακή: κλειστά
Οργανωμένες ομάδες, εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων κατόπιν ενημέρωσης στο τηλέφωνο 2310263308

Είσοδος ελεύθερη

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Εγνατία 109, 546 35 Θεσσαλονίκη
Τ. +302310263308 & 2310250648

Θεσσαλονίκη

