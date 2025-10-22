Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάζεται η έκθεση για τον Φώτη Κόντογλου από την Αγιορείτικη Εστία, παρουσία του ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα
Τη σχέση του Φώτη Κόντογλου με την τέχνη και τη ζωή στο Άγιον Όρος, μέσα από τις αφηγήσεις και τα έργα του, επιχειρεί να φωτίσει η νέα έκθεση της Αγιορειτικής Εστίας «Η χώρα της καρδιάς μου. Ο Φώτης Κόντογλου στο Άγιον Όρος», η οποία ξεκινάει τη λειτουργία της στις 23 Οκτωβρίου, στον εκθεσιακό της χώρο.
Τα εγκαίνια της έκθεσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 60ων Δημητρίων, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, στις 12:45μμ.
Τη μετέπειτα εξέλιξη του ζωγραφικού και αγιογραφικού έργου του Φώτη Κόντογλου, επηρέασαν καθοριστικά το πρώτο ταξίδι στο Άγιον Όρος στα 1922–΄23, αλλά και οι επόμενες επισκέψεις, τα προσκυνήματα, οι περιπλανήσεις, η αδελφική σχέση με αγιορείτες μοναχούς στα ασκηταριά των Καυσοκαλυβίων και, κυρίως, η επαφή του με τα έργα των μεγάλων αγιογράφων, όπως οι Μανουήλ Πανσέληνος, Θεοφάνης ο Κρης, Φράγκος Κατελάνος.
Στην έκθεση καταγράφονται εξάλλου, τεκμήρια της παρουσίας του στην Αθωνική Πολιτεία, σχέδια με μελάνι σε χαρτί, τέμπερες, αγιογραφίες, επιστολές, εκδοτικό έργο, προσωπικά αντικείμενα και κυρίως αναμνήσεις καρδιάς.
Η διοργάνωση της Έκθεσης πραγματοποιείται με την πολύτιμη συνεργασία των παρακάτω φορέων:
Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους Άθω ∙ Ιερά Μονή Γρηγορίου ∙ Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων ∙ Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου ∙ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ∙ Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων ∙ Αρχείο ΕΡΤ ΑΕ ∙ Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ ∙ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ ∙ Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης ∙ Λύκειον των Ελληνίδων ∙ Οικογένειες Παναγιώτη & Φώτη Μαρτίνου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διάρκεια έκθεσης: 23 Οκτωβρίου 2025 έως 21 Μαρτίου 2026
Επισκέψεις κοινού:
Δευτέρα, Τετάρτη: 09.00–16.00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09.00–20.00
Σάββατο: 09.00–15:00
Τελευταία είσοδος 30΄πριν το κλείσιμο της έκθεσης
Κυριακή: κλειστά
Οργανωμένες ομάδες, εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων κατόπιν ενημέρωσης στο τηλέφωνο 2310263308
Είσοδος ελεύθερη
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Εγνατία 109, 546 35 Θεσσαλονίκη
Τ. +302310263308 & 2310250648
