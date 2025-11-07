MENOY

Θεσσαλονίκη: Εγκαίνια έκθεσης έργων “Τα Αιγαιοπελαγίτικα μου” της Ασπασίας Παπαδοπεράκη σήμερα στο Βαφοπούλειο

|
THESTIVAL TEAM

Έκθεση έργων της γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη με τίτλο «Τα Αιγαιοπελαγίτικα μου», διοργανώνει το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, από τις 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει σχέδια και γλυπτά από χαλκό και γύψο και θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 21:00.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στις 20:00, στην αίθουσα εκθέσεων του Πνευματικού Κέντρου (Γ. Βαφόπουλου 3-5, 5ος όροφος).

Σύμφωνα με τη γλύπτρια, «τρεις βασικοί παράγοντες προκαθόρισαν τα «Αιγαιοπελαγίτικα μου»: Ο παράγοντας της γνώσης του σχεδίου και οι κανόνες του, οι αρχαϊκές μνήμες, ιδιαίτερα «ο Θησαυρός των Σιφνίων» και η Λαϊκή Αρχιτεκτονική».

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://thessaloniki.gr/?p=1278640

Δήμος Θεσσαλονίκης

