Θεσσαλονίκη: Εγκαίνια έκθεσης έργων “Τα Αιγαιοπελαγίτικα μου” της Ασπασίας Παπαδοπεράκη σήμερα στο Βαφοπούλειο
Έκθεση έργων της γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη με τίτλο «Τα Αιγαιοπελαγίτικα μου», διοργανώνει το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, από τις 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2025.
Η έκθεση θα περιλαμβάνει σχέδια και γλυπτά από χαλκό και γύψο και θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 21:00.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στις 20:00, στην αίθουσα εκθέσεων του Πνευματικού Κέντρου (Γ. Βαφόπουλου 3-5, 5ος όροφος).
Σύμφωνα με τη γλύπτρια, «τρεις βασικοί παράγοντες προκαθόρισαν τα «Αιγαιοπελαγίτικα μου»: Ο παράγοντας της γνώσης του σχεδίου και οι κανόνες του, οι αρχαϊκές μνήμες, ιδιαίτερα «ο Θησαυρός των Σιφνίων» και η Λαϊκή Αρχιτεκτονική».
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://thessaloniki.gr/?p=1278640