Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Σοφία Λάππου

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Σοφίας Λάππου, μιας εμβληματικής μορφής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο.

Η Σοφία Λάππου αφιέρωσε σχεδόν πέντε δεκαετίες της ζωής της στο ΚΘΒΕ, υπηρετώντας με συνέπεια και πάθος την τέχνη της υποκριτικής από το 1962 έως το 2011. Στη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας της συμμετείχε σε δεκάδες παραστάσεις, συνεργαζόμενη με σημαντικούς Έλληνες σκηνοθέτες, ενώ συνολικά συνεργάστηκε 57 φορές με το Θέατρο, αποτελώντας μία από τις πλέον σταθερές και αξιόλογες παρουσίες του.

Μια ζωή αφιερωμένη στην τέχνη και τη γνώση

Η καλλιτεχνική της πορεία στηρίχθηκε σε στέρεες βάσεις. Σπούδασε στην Ανώτερη Δραματική Σχολή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα διεύρυνε τους πνευματικούς της ορίζοντες στη Σχολή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού του Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Η αγάπη της για τη γνώση και η πνευματική της καλλιέργεια συνόδευσαν κάθε βήμα της καλλιτεχνικής της διαδρομής, καθιστώντας την όχι μόνο σπουδαία ηθοποιό, αλλά και μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα του πολιτισμού.

Πολύτιμη προσφορά στην εκπαίδευση

Ξεχωριστή υπήρξε η συμβολή της στην εκπαίδευση των νεότερων γενιών ηθοποιών. Για 17 χρόνια δίδαξε στη Δραματική Σχολή του ΚΘΒΕ, ενώ διετέλεσε Διευθύντρια στην Ανώτερη Σχολή Θεάτρου «Θυμέλη».

Παράλληλα, για 15 χρόνια δίδαξε Υποκριτική και Αγωγή του Λόγου στη Μελοδραματική Σχολή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, ενώ συνέχισε το διδακτικό της έργο και στην Ανώτερη Σχολή Θεάτρου Ροντίδη. Με γενναιοδωρία μετέδιδε τη γνώση και την εμπειρία της, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στους μαθητές της.

Η πολυσχιδής της δράση επεκτάθηκε και στον εκδοτικό χώρο, καθώς συμμετείχε στο συντακτικό επιτελείο της εγκυκλοπαίδειας «Κόσμος», επιβεβαιώνοντας το εύρος των ενδιαφερόντων της.

Μια κοινή πορεία ζωής και τέχνης

Στη ζωή της στάθηκε συνοδοιπόρος ο πρωταγωνιστής του ΚΘΒΕ Διονύσης Καλός, με τον οποίο μοιράστηκε μια κοινή πορεία, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του Θεάτρου.

Η προσφορά της αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε με το Μετάλλιο του Δήμος Θεσσαλονίκης ως «Γυναίκα του Πολιτισμού», διάκριση που αντικατοπτρίζει το ήθος, την ποιότητα και τη διαχρονική της συμβολή.