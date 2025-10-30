MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Αντίθετος με τα κάγκελα στο Γαλεριανό Ανάκτορο ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων – “Εύλογες οι αντιδράσεις”

«Η αποκοπή των μνημείων από την ζωή της πόλης με καγκελόφραξη παραβιάζει τις στοιχειώδεις αρχές για τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο των μνημείων, οι οποίες αποτελούν κοινό τόπο στις στρατηγικές ανάδειξης και διαχείρισής τους σε κάθε ευνομούμενο κράτος», αναφέρει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, σε ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με την πρόσφατη τοποθέτηση σιδερένιας προστατευτικής περίφραξης στο Γαλεριανό Ανάκτορο της Θεσσαλονίκης και την εν συνεχεία αφαίρεσή της.

«Η περίφραξη με ψηλό κάγκελο στο Γαλεριανό Ανάκτορο προκάλεσε εύλογα την αντίδραση των πολιτών, αλλά και του Δήμου Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να ανακληθεί σχεδόν αμέσως η απόφαση τοποθέτησης των σιδεριών και να αναγκαστεί η ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης να αποσύρει τα κάγκελα!. Το γεγονός ότι η καγκελόφραξη έγινε κατόπιν Υπουργικής Απόφασης, με την σύμφωνη γνώμη του ΚΑΣ, ενώ η απόσυρση της καγκελόφραξης δεν απαίτησε άλλη γνωμοδότηση ή διοικητική πράξη εγείρει, επιπλέον, το ζήτημα της ποιότητας των μελετών που παρουσιάζονται πλέον στο ΚΑΣ και της πιστότητας των γνωμοδοτήσεών του και των συνακόλουθων αποφάσεων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επισημαίνεται, δε, ότι «οι λόγοι ασφάλειας που επικαλέστηκε η Προϊσταμένη της Εφορείας μαρτυρούν την αδυναμία της Πολιτείας να επιλύσει θέματα παραβατικότητας στο κέντρο της πόλης (αρμοδιότητας άλλων υπουργείων, όπως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Υγείας, τις υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης και πρόνοιας), θέματα για τα οποία η Αρχαιολογική Διοίκηση είναι αναρμόδια».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς και «κυρίως την αρμόδια Εφορεία, να τηρεί τις παραδόσεις της πόλης και να αφουγκράζεται τις ανάγκες των πολιτών για σταθερή ποιότητα ζωής στους δημόσιους χώρους που διασυνδέονται με τα μνημεία», καθώς και την πολιτική ηγεσία «να μεριμνήσει για την πρόσληψη του αναγκαίου φυλακτικού προσωπικού, καθώς και επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, που έχουν επιτακτική ανάγκη οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για να λειτουργήσουν».

«Το αναμενόμενο θα ήταν η Εφορεία να αποζητά την παράλληλη λειτουργία (επίσκεψη) του Γαλεριανού Ανακτόρου με τη Ροτόντα στον άξονα Ροτόντα- Καμάρα- Γαλεριανό και να βλέπει τους αρχαιολογικούς χώρους ως τρόπο αναβάθμισης των γειτονιών», σημειώνεται.

Θεσσαλονίκη

