Θεσσαλονίκη: 92.000 θεατές στις προβολές και στις εκδηλώσεις του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Με 92.000 θεατές στις προβολές σε φυσικούς χώρους και online, καθώς και στις εκδηλώσεις ολοκληρώθηκε το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου, η φετινή διοργάνωση φιλοξένησε πρεμιέρες, συναρπαστικές συζητήσεις, masterclasses, εκθέσεις και πάρτι. Υποδέχτηκε λαμπερές προσωπικότητες του παγκόσμιου σινεμά, ανάμεσά τους την Ιζαμπέλ Ιπέρ, την Ίντια Μουρ, τον Φρέντρικ Ελμς, τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο, τον Αλεξάντερ Πέιν, τον Ντανιέλε Λουκέτι, τον Γκεόργκι Πάλφι, την Τρίνε Ντίρχολμ, την Ίλντικο Ενιέντι, την Νανούκ Λέοπολντ, τον Jim Sclavunos, τον Ταν Ντουν. Και ακόμα τον αγαπημένο σεφ Σωτήρη Κοντιζά, ο οποίος ήταν φέτος ο ambassador της Αγοράς και τους Στέφανο Ρόκο και Φωκίωνα Ξένο που υπέγραψαν τα πόστερ και τα σποτ του Φεστιβάλ.

Συνολικά, 188 από τις 337 προβολές ήταν sold out. Στη διάρκεια 11 ημερών πραγματοποιήθηκαν 8 masterclasses, τα οποία ήταν ανοιχτά στο κοινό και είχαν τεράστια συμμετοχή φοιτητών και νέων. Περισσότερες από 3.500 ακροάσεις podcast πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του τμήματος podcast του Φεστιβάλ, ενώ περισσότερες από 500 ήταν οι προβολές XR που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 66ης διοργάνωσης. Γεμάτη ήταν και η βιωματική εμπειρία Drinking Brecht της Sister Sylvester.

Στο πλαίσιο των αναπτυξιακών δράσεων της Αγοράς πραγματοποιήθηκαν 640 συναντήσεις ανάμεσα σε 717 επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελπίζουμε σύντομα οι διεργασίες αυτές να μετουσιωθούν σε νέα πρότζεκτ, σενάρια και ταινίες. Διαθέσιμες σε επαγγελματίες και δημοσιογράφους ήταν 167 ταινίες στο Agora Film Market μέσω Cinando.

Περισσότεροι από 2.000 επισκέπτες έχουν περιηγηθεί στην έκθεση του Φεστιβάλ, με τίτλο «Ανατροπή (η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή/Plot Twist (the science fiction change)», η οποία υπήρξε η επίσημη έναρξη της Μπιενάλε 9. Η έκθεση συνεχίζεται έως τις 16 Νοεμβρίου στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών.

Φέτος, προβλήθηκαν 32 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους και 30 μικρού μήκους, εννέα στα επίσημα διαγωνιστικά: τρεις στο Διεθνές Διαγωνιστικό, τρεις στο διαγωνιστικό Meet the Neighbors+ και τρεις στο διαγωνιστικό >>Film Forward. Εκτός από τις εννέα ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στα διαγωνιστικά τμήματα, άλλες 23 από νεότερους ή έμπειρους σκηνοθέτες προβλήθηκαν στο επίσημο πρόγραμμα του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Οι δημιουργοί, οι ηθοποιοί και οι συντελεστές των ταινιών ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσουν τις ταινίες τους, συνομίλησαν με το κοινό, ενώ έλαβαν μέρος στις διεργασίες της Αγοράς και συναντήθηκαν με κορυφαίους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα από ολόκληρο τον κόσμο.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στηρίζει το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών της Δράμας. Υποδέχθηκε τους βραβευμένους σκηνοθέτες, οι οποίοι, στο πλαίσιο της Αγοράς αλλά και της προβολής των ταινιών τους στην 66η διοργάνωση, είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν.

Πάνω απ’ όλα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι οι στιγμές του. Παρακάτω μοιραζόμαστε μαζί σας μερικές από τις στιγμές και τους ανθρώπους της 66ης διοργάνωσης:

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου:

Στην έναρξη του Φεστιβάλ, η Ίντια Μουρ, πρωταγωνίστρια στην ταινία Father Mother Sister Brother του Τζιμ Τζάρμους, μάς συγκινεί από τη σκηνή του Ολύμπιον: «Τα τελευταία τρία χρόνια πολλοί από μας γίναμε μάρτυρες μιας θηριωδίας που δεν περιμέναμε πως θα δούμε, η οποία συνέβη σε πατεράδες, μαμάδες, αδερφές και αδερφούς. Θρηνώ για την ανθρωπότητα, καθώς οδηγούμαστε στην αυτοκαταστροφή. Ωστόσο, οι ταινίες, η τηλεόραση και οι ιστορίες μάς υπενθυμίζουν πως δεν είμαστε απλώς άτομα, αλλά συνυπάρχουμε συλλογικά, ακούμε το γέλιο, το κλάμα, τη λύπη του διπλανού μας. Είμαστε όλοι αντανακλάσεις, ο ένας του άλλου. Και για να χτίσουμε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας πρέπει να θυμόμαστε πως η εμπειρία κάθε ανθρώπου είναι μια αντανάκλαση όλων των άλλων».

Ένα εκρηκτικό live πραγματοποίησαν οι αγαπημένες Σκιαδαρέσες, μετά την προβολή έναρξης της 66ης διοργάνωσης, γεμίζοντας την Αποθήκη Γ και παρασύροντας το κοινό με την ορμή, το χιούμορ και το ταλέντο τους.

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου:

Πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της κεντρικής έκθεσης του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Ανατροπή (Η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή)» στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης) που αποτελεί την επίσημη έναρξη της Μπιενάλε 9. Παρόντες ήταν η Δόμνα Γούναρη, αναπληρώτρια Καλλιτεχνική Διευθύντρια του MOMus – Πειραματικού Κέντρου Τεχνών, η Θούλη Μισιρλόγλου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του MOMus – Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης – Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, η Μαρία Τσαντσάνογλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του MOMus – Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης – Συλλογή Κωστάκη, ο Γιάννης Μπόλης, διευθυντής της Μπιενάλε, ο Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου MOMus, η Νάντια Αργυροπούλου, η οποία επιμελείται την 9η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης, καθώς και οι καλλιτέχνες Ben Rivers και η ομάδα Errands. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη και του υφυπουργού Πολιτισμού, αρμόδιου για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Ιάσωνα Φωτήλα.

Η εναρκτήρια γιορτή της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε στη ΔΕΘ, στα περίπτερα 2&3 και περιλάμβανε εκδηλώσεις, εργαστήρια, προβολές, συζητήσεις, ζωντανή μουσική και DJ sets, σε μια ξεχωριστή βραδιά.

Μία από τις πρώτες προβολές της στην Ευρώπη πραγματοποίησε η πολυαναμενόμενη ταινία Άμνετ της Κλόε Ζάο, με πρωταγωνιστές του Πολ Μέσκαλ και Τζέσι Μπάκλεϊ, προκαλώντας έντονη συγκίνηση και ενθουσιασμό στους θεατές.

Σάββατο 1 Νοεμβρίου:

Μία συναρπαστική συζήτηση με μερικούς από τους πιο διάσημους casting directors του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου σινεμά πραγματοποιήθηκε στο 66ο Φεστιβάλ. Τα λόγια του επικεφαλής της κορυφαίας πλατφόρμας networking Filmmakers Europe, Ντάβιντ Τσίτσλσπεργκερ στην συζήτηση με κορυφαίους casting directors, μάς καθησυχάζουν, έστω και λίγο: «Νομίζω πως η μεγαλύτερη παρανόηση γύρω από αυτές τις τεχνολογίες είναι η ψευδαίσθηση πως έρχονται να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο. Η γνώση που προκύπτει μέσα από την συνύπαρξη δύο ανθρώπων που αλληλεπιδρούν στο ίδιο δωμάτιο δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα εργαλείο». Το ίδιο απόγευμα απονεμήθηκε στη Θεσσαλονίκη από την ICDA το βραβείο Καλύτερου Casting.

Η εμβληματική ενδυματολόγος Κάθριν Τζορτζ, συνεργάτις δημιουργών όπως ο Τζιμ Τζάρμους, ο Μπονγκ Τζουν-Χο και η Λιν Ράμσεϊ έκανε ειδική μνεία στις μακροχρόνιες συνεργασίες της με σπουδαίους σκηνοθέτες: «Είναι όπως στη ζωή. Υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων και αυτός είναι ένας από τους λόγους που αγαπώ αυτή τη δουλειά. Στη διάρκεια ενός πρότζεκτ συνεργάζεσαι στενά με την ομάδα, έρχεσαι κοντά με ανθρώπους σε συγκεκριμένες περιόδους, και πολλές φορές οι σχέσεις που δομούνται συνεχίζονται σε βάθος χρόνου».

Το βράδυ του Σαββάτου η απόλυτη σταρ του δανέζικου σινεμά Τρίνε Ντίρχολμ παρουσίασε τη νέα της ταινία Ξεκινήματα της Ζανέτε Νόρνταλ, ενώ στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε και την σειρά Η γυναίκα από τη Δανία.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου:

Ο Σαβέριο Κοστάντσο, σκηνοθέτης και σεναριογράφος της σειράς Η υπέροχη φίλη μου (HBO, Rai), βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και μίλησε για την εμπειρία του στην προσαρμογή του διάσημου μυθιστορήματος της Έλενα Φεράντε στη μικρή οθόνη. «Για μένα η Φεράντε ήταν κάτι επικίνδυνο, και τολμώ να πω ότι μου αρέσει ο κίνδυνος» είπε.

Η πνευματική ιδιοκτησία βρέθηκε στο επίκεντρο μιας συναρπαστικής συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Agora Talks. Στη συζήτηση αυτή, εξετάστηκε πώς οι ιδέες γεννιούνται, διαδίδονται και τελικά οδηγούν σε κοινωνικές αλλαγές. Στη συζήτηση συμμετείχε ο Niall Shamma, παραγωγός μεταξύ άλλων της επιτυχημένης σειράς Adolescence.

Το Φεστιβάλ συνεργάστηκε με τον υψηλού κύρους οργανισμό European Audiovisual Entrepreneurs – EAVE, που εξειδικεύεται στην επαγγελματική κατάρτιση, την ανάπτυξη έργων και τη δικτύωση παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη ένα μοναδικό εργαστήριο, ένα από τα παλαιότερα και σπουδαιότερα εκπαιδευτικά workshops του οπτικοακουστικού τομέα, που είχε στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής και συμπαραγωγής. Το εργαστήριο έχει συμβάλει στην κατάρτιση, εξέλιξη και δικτύωση χιλιάδων αποφοίτων.

Σε μια συγκινητική εκδήλωση-έκπληξη στην αίθουσα Παύλος Ζάννας, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βράβευσε με το ειδικό βραβείο του Φεστιβάλ τον κριτικό κινηματογράφου Νίνο Φένεκ Μικελίδη για το σύνολο της μεγάλης προσφοράς του στο σινεμά. Ο παλαιότερος εν ενεργεία κριτικός κινηματογράφου στην Ελλάδα, φανερά συγκινημένος, είπε μεταξύ άλλων: «Έχει απόλυτο νόημα να βλέπουμε ξανά μια ταινία, ύστερα από 20 ή 30 χρόνια, είτε μας άρεσε είτε όχι, ώστε να διαπιστώσουμε αν ισχύουν μέσα μας όσα είχαμε γράψει τότε. Όσο πιο συχνά επισκεπτόμαστε τις ταινίες, τόσο το καλύτερο, για να υπάρχει και μια ανανέωση». Επίσης, αφιέρωσε το βραβείο στους νεότερους συναδέλφους του που ήρθαν να τον τιμήσουν και να τον χειροκροτήσουν.

Η τρυφερή νέα ταινία της πολυβραβευμένης δημιουργού Ίλντικο Ενιέντι, Σιωπηλή φίλη, προβλήθηκε στην 66η διοργάνωση, ενθουσιάζοντας το κοινό.

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός Κωστής Μαραβέγιας ανέβηκε στη σκηνή του ιστορικού Eightball για ένα non-stop groove, ένα beat box χωρίς ανάσα, powered by ΟΠΑΠ, μέλος της allwyn, με τραγούδια που χορέψαμε και αγαπήσαμε.

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου:

Παρουσιάστηκαν τα πρότζεκτ του Crossroads Co-Production Forum στην κατάμεστη αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη, σε sales agent, παραγωγούς, εκπροσώπους Φεστιβάλ και κορυφαίους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα από ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσά τους ήταν και τέσσερα πρότζεκτ από την Ελλάδα. O ambassador της Αγοράς, Σωτήρης Κοντιζάς, ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες λίγο πριν παρουσιάσουν τα πρότζεκτ τους.





Η τολμηρή και πολυβραβευμένη σταρ του παγκόσμιου σινεμά και θεάτρου Ιζαμπέλ Ιπέρ βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη μαζί με την κόρη της Λολιτά Σαμά, στο πλαίσιο μεγάλου αφιερώματος στο έργο της, το οποίο επιμελήθηκε το Φεστιβάλ σε συνεργασία με την ίδια την Ιπέρ. Η σπουδαία γαλλίδα ηθοποιός αναφέρθηκε σε συνεργασίες που καθόρισαν την ιλιγγιώδη πορεία της, αλλά και σε ταινίες που θα ήθελε να είχε εμφανιστεί: «Θα ήθελα να έχω παίξει σε μια ταινία του Άλφρεντ Χίτσκοκ και συγκεκριμένα στο Δεσμώτης του Ιλίγγου, αλλά πιστεύω πως δεν είμαι αρκετά… ξανθιά για Χίτσκοκ».

Εμβληματικοί ηθοποιοί που πρωταγωνίστησαν σε αξέχαστες ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του 1960 βρέθηκαν στην ίδια αίθουσα και τιμήθηκαν από το Φεστιβάλ. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Finos Film, βραβεύτηκαν 37 αγαπημένοι πρωταγωνιστές για τη συνολική τους προσφορά στον κινηματογράφο και στον ελληνικό πολιτισμό. Παρόντες στη Θεσσαλονίκη ήταν οι Βασίλης Καΐλας, Δημήτρης Καλλιβωκάς, Γιώργος Κωνσταντίνου, Χλόη Λιάσκου, Μπέτυ Λιβανού, Σωτήρης Τζεβελέκος, Αιμιλία Υψηλάντη και Άννα Φόνσου, ενώ προβλήθηκε μια ταινία του Νίκου Πάστρα με δηλώσεις και στιγμές από την καριέρα των σπουδαίων πρωταγωνιστών. Την παρουσίαση της βραδιάς, στη διάρκεια της οποίας συναντήθηκαν διαφορετικές γενιές ηθοποιών, παρουσίασαν ο Πρόεδρος του ΔΣ του Φεστιβάλ, Άκης Σακελλαρίου και ο ηθοποιός Ιεροκλής Μιχαηλίδης, ενώ απονεμητές ήταν οι: Σπύρος Παπαδόπουλος, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Κάτια Γκουλιώνη, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Η πολυαναμενόμενη σειρά Ριφιφί, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και παραγωγή COSMOTE TV, πραγματοποίησε ειδική προβολή, παρουσία του Chief of Corporate Communications, Sustainability & Channel Productions Ομίλου ΟΤΕ Δημήτρη Μιχαλάκη, της επικεφαλής περιεχομένου της COSMOTE TV Φαίης Τσιτσιπή, του σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια, των σεναριογράφων της σειράς Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, και των ηθοποιών Ευαγγελίας Μουμούρη, Χρήστου Χατζηπαναγιώτη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, Προμηθέα Αλειφερόπουλου και Αχιλλέα Ζέρβα.

Η παραγωγός της ταινίας Ένα φως που δεν σβήνει που συμμετείχε στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ χάρισε σε τυχερούς θεατές, στη διάρκεια της προβολής της ταινίας, βινύλια με τη μουσική που έχει γράψει ο σκηνοθέτης Λάουρι-Μάρτι Παρπέι.

Τρίτη 4 Νοεμβρίου:

Η παρουσίαση των οκτώ πρότζεκτ που συμμετείχαν στα φετινά Works in Progress της Αγοράς του 66ου ΦΚΘ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Φρίντα Λιάππα, προσφέροντας μια συναρπαστική ματιά στο μέλλον του σινεμά. Ανάμεσά τους και πέντε συμπαραγωγές από την Ελλάδα.

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, έδωσε masterclass, το οποίο συντόνισε η συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου. «Το θέατρο είναι συχνά εξουθενωτικό, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Η πράξη της υποκριτικής απαιτεί πλήρη επίγνωση της κατάστασης, αλλά και μια διαρκή συγκέντρωση γιατί στη σκηνή όλες οι κινήσεις φαίνονται. Αν καταφέρεις να ξεπεράσεις αυτή την πρώτη αμηχανία, το θέατρο γίνεται υπέροχο», σημείωσε μεταξύ άλλων η αγαπημένη ηθοποιός.

Ο ambassador της Αγοράς, αγαπημένος σεφ Σωτήρης Κοντιζάς ενθάρρυνε τους νέους δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στους διεθνείς επαγγελματίες και παρότρυνε τους διεθνείς επαγγελματίες να στηρίξουν γενναιόδωρα τα νέα projects, ενώ βρέθηκε και στην προβολή της νέας ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί η Ιζαμπέλ Ιπέρ, Η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο. Κι επειδή όλοι τον ρωτούσαν στη Θεσσαλονίκη για το φαγητό, μας εξομολογήθηκε χαμογελώντας πως μετά την προβολή, έφαγε «ποδαράκι, χοντροκομμένο με μπούκοβο»!

Ένα πρωτότυπο και συναρπαστικό masterclass αφιερωμένο στις κινηματογραφικές σκηνές δράσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη από τους Σωτήρη Κρανιώτη και Κρις Ραντάνοφ. Με τα λόγια του Σωτήρη Κρανιώτη: «Τα stunts δεν έρχονται κατ’ απαίτηση μια μέρα στο σετ, υπάρχει τεράστια προεργασία ώστε να φτάσουμε στο σημείο να βάλουμε σε κάποιον φωτιά. Όταν έρχεται εκείνη η ώρα λειτουργούμε σαν καλοκουρδισμένη ορχήστρα».

Το βράδυ της Τρίτης πριν την προβολή της ταινίας Εκείνη, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης απένειμε τιμητικό βραβείο στην Ιζαμπέλ Ιπέρ για τη συνολική της προσφορά στην τέχνη του κινηματογράφου και στον παγκόσμιο πολιτισμό, λέγοντας: «Αγαπητή Ιζαμπέλ, η Θεσσαλονίκη σάς υποδέχεται ξανά με αγάπη, θαυμασμό και συγκίνηση. Είστε πλέον, με έναν τρόπο, μέρος της ιστορίας αυτού του Φεστιβάλ και μέρος της ψυχής αυτής της πόλης. Εκ μέρους όλων μας σας, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ». Ανεβαίνοντας στη σκηνή, η σπουδαία ηθοποιός είπε: «Το Φεστιβάλ είναι εξαιρετικό. Είναι η δεύτερη φορά μου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι που επέστρεψα και απολαμβάνω τη ζεστή ατμόσφαιρα της πόλης και τη ζωντάνια της. Ζήτω το σινεμά, ζήτω η Θεσσαλονίκη!» Το ίδιο βράδυ η Ιζαμπέλ Ιπέρ διασκέδασε μαζί με την κόρη της σε ένα αυθεντικό, ιστορικό στέκι, τη Δόμνα.

Την πρεμιέρα της στο 66ο ΦΚΘ πραγματοποίησε η σειρά Αύριο του Γιώργου Γκικαπέππα, μια παραγωγή ΕΡΤ και ERTFLIX. Η προβολή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλου, του Διευθύνοντα Συμβούλου Κώστα Παπαβασιλείου, της Γενικής Διευθύντριας Προγράμματος, Μαρίας Κοζάκου, της Γενικής Διευθύντριας της ΕΡΤ3 και μέλους του ΔΣ του Φεστιβάλ, Σύνθιας Σάπικα, του σκηνοθέτη Γιώργου Γκικαπέππα και πολλών από τους συντελεστές της σειράς, μεταξύ άλλων της πρωταγωνίστριας Στεφανίας Γουλιώτη.

Ταξίδι-αστραπή στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε ο σκηνοθέτης Μπεν Γουίτλι (Free Fire, High Rise), ο οποίος παρουσίασε τη νέα του ταινία Όγκος στο ανανεωμένο τμήμα Round Midnight, τη μεταμεσονύχτια ζώνη του Φεστιβάλ με ταινίες τρόμου και horror. Ο Μπεν Γουίτλι έφερε μαζί του ένα φανζίν που έγραψε και σχεδίασε ο ίδιος, το οποίο τύπωσε σε 100 αντίτυπα. Μερικά από αυτά κέρδισαν θεατές που συμμετείχαν στη συζήτηση μετά την προβολή.

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου:

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο θρυλικός διευθυντής φωτογραφίας Φρέντρικ Ελμς, στενός συνεργάτης του Ντέιβιντ Λιντς και του Τζιμ Τζάρμους, ο οποίος παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη σε όλη τη διάρκεια της 66ης διοργάνωσης, καθώς ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού. Στο masterclass που έδωσε συμβούλευσε τους νέους καλλιτέχνες να αντλούν έμπνευση από έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής, και να παρατηρούν πώς το φως λειτουργεί και φωτίζει τους χαρακτήρες. «Κατανοήστε πώς το φως σάς συγκινεί και τι συμβαίνει μέσα σας στη διάρκεια αυτών των μικρών στιγμών», σημείωσε.

Την αρχή μιας εποικοδομητικής και δημιουργικής συνεργασίας εγκαινίασαν την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, υπογράφοντας Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο εκφράζει την κοινή πρόθεση των δύο οργανισμών να διερευνήσουν τρόπους συνεργασίας και να σχεδιάσουν από κοινού δράσεις που θα αναδείξουν τη δυναμική συνάντηση των τεχνών. Το μνημόνιο υπέγραψαν από την πλευρά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Γενική Διευθύντρια Ελίζ Ζαλαντό και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ορέστης Ανδρεαδάκης και από την πλευρά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ο Γενικός Διευθυντής Ιωάννης Καπλάνης και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μιχαήλ Μαρμαρινός. Αργότερα την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε η ειδική προβολή της ταινίας Ηλέκτρα7, μια σύμπραξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, η οποία υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ. Την ταινία, μια πρωτότυπη κινηματογραφική σκυταλοδρομία, η οποία αντλεί την έμπνευσή της από την Ηλέκτρα του Σοφοκλή σκηνοθέτησαν επτά σημαντικοί έλληνες σκηνοθέτες, οι: Αλέξανδρος Βούλγαρης, Σοφία Εξάρχου, Νεριτάν Ζιντζιρία, Χριστίνα Ιωακειμίδη, Μπάμπης Μακρίδης, Αργύρης Παπαδημητρόπουλος και Ελίνα Ψύκου. Παρόντες στην τελετή ήταν ο κ. Καπλάνης και ο κ. Μαρμαρινός, καθώς και η Σοφία Δήμτσα, Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Ταν Ντουν βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση της ταινίας Τίγρης και Δράκος του Ανγκ Λι, η οποία αποτέλεσε και την έναρξη της αγαπημένης ενότητας Fundamentals of Cinema που φέρει τον υπότιτλο New Classics για τη φετινή κινηματογραφική σεζόν. Ο Ταν Ντουν κέρδισε τις καρδιές του κοινού, ενώ την επόμενη ημέρα έδωσε μία υπέροχη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Μία αξέχαστη προβολή, στη σκιά του θανάτου της ηθοποιού Ντάιαν Λαντ και με πρόσφατη ακόμα την απώλεια του σπουδαίου Ντέιβιντ Λιντς, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη. Η Ατίθαση Καρδιά, η ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες προβλήθηκε παρουσία του διευθυντή φωτογραφίας Φρέντρικ Ελμς. Στο τέλος της προβολής ο Φρέντερικ Ελμς έκανε Q&A με το κοινό και μοιράστηκε με το κοινό ιστορίες από τα γυρίσματα της ταινίας με τον θρυλικό σκηνοθέτη.

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου δόθηκαν τα βραβεία της Αγοράς στην Αποθήκη Γ, σε μία γιορτινή ατμόσφαιρα, παρουσία εκατοντάδων επαγγελματιών του σινεμά από ολόκληρο τον κόσμο. Εκεί βρέθηκαν και όλοι οι άνθρωποι από τα projects που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της Αγοράς του 66ου ΦΚΘ για να γιορτάσουν την τέχνη του σινεμά, σε όλα τα στάδια εξέλιξής της. Ανυπομονούμε να δούμε τους επόμενους μήνες όλα τα projects να μετουσιώνονται σε ταινίες και να προβάλλονται στα μεγαλύτερα Φεστιβάλ του κόσμου.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου:

Ο σεναριογράφος και συγγραφέας Νίκος Παναγιωτόπουλος, συνομιλώντας με το μεγάλο αφιέρωμα του φετινού Φεστιβάλ «Plot Twist, Beyond the Sixth Sense», συνέδεσε στο masterclass του το plot twist με τον Αριστοτέλη, το Seven του Ντέιβιντ Φίντσερκαι το μπάσκετ.

Σε μία τρυφερή και συγκινητική τελετή, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος τιμήθηκε με Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο και τον πολιτισμό. Το βραβείο απένειμαν εξ ονόματος του Φεστιβάλ τρεις αγαπημένοι συνεργάτες του: ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ντένης Ηλιάδης, η σεναριογράφος και αντιπρόεδρος του ΔΣ του Φεστιβάλ Κατερίνα Μπέη και ο σεναριογράφος Γιάννης Τσίρος. «Σε αυτήν εδώ την αίθουσα του Ολύμπιον, αλλά και στην παλιά αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών με τα μεγάλα θεωρεία, πενήντα χρόνια τώρα ταξιδεύω σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τη μαγεία του κινηματογράφου. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης έχω περάσει ορισμένες από τις πιο σημαντικές και όμορφες στιγμές της ζωής μου και την ευχαριστώ πραγματικά», είπε συγκινημένος.

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου:

Μια πολύ σημαντική διάκριση απέσπασε ο Λευκός Πύργος, ο οποίος εντάχθηκε επισήμως στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» (Treasures of European Film Culture) της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, καθώς υπήρξε σημείο αναφοράς στο σινεμά του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Η μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, Υπάρχω, προβλήθηκε με όρους καθολικής προσβασιμότητας, με χορηγό προσβασιμότητας την Alpha Bank. Παρών στην προβολή ήταν και ο δύο φορές χρυσός Παραολυμπιονίκης, Νάσος Γκαβέλας, πρεσβευτής προσβασιμότητας της Alpha Bank.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου:

Μιλώντας για το αφιέρωμα που διοργάνωσε το Φεστιβάλ στο έργο του ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος είπε στο masterclass που έδωσε στην αίθουσα Παύλος Ζάννας: «Αυτή η εβδομάδα ήταν σημαντική για μένα. Έχω ξανανιώσει. Μέσα από τα δικά σας μάτια, μέσα από το δικό σας χειροκρότημα, έχω αισθανθεί ότι άξιζε η ζωή μου».

Αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο που αγαπήθηκε πολύ, τον Χρυσόστομο Σταμούλη, ήταν η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Parallaxi στην Αποθήκη Γ’ το Σάββατο 8 Νοεμβρίου. Όπως είπε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Θεόφιλος, «ο Χρυσόστομος Σταμούλης πίστευε και κύρρητε έναν Χριστό που δεν διστάζει να γίνει “άλλος”. Το έπραττε αυτό μέσα από όλα του τα βιβλία, τα τραγούδια και τον τρόπο ζωής του. Αυτή τη δυνατότητα του να βγαίνεις από τον εαυτό σου, την έδωσε και σε εμάς.»

Μια στιγμή που ήταν λιγότερο ορατή στο κοινό, αλλά πολύ τιμητική για το Φεστιβάλ, ήταν όταν το Σάββατο 8/11, το μεσημέρι, συνεδρίασε το ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ένα από τα θέματα φυσικά που συζητήθηκαν ήταν τα 39α βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, τα οποία θα απονεμηθούν στην Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου 2027. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υποστήριξε την πρόταση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), ενώ επίσης, θα συνδράμει με παράλληλες δράσεις που θα αναδεικνύουν τη σημασία της Ελλάδας ως κέντρου πολιτισμού και κινηματογράφου, προβάλλοντας παράλληλα το έργο και την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, καθώς και τον ενεργό ρόλο της Θεσσαλονίκης. Η πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου υποστηρίχθηκε από τα Υπουργεία Πολιτισμού, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Τουρισμού, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Αττικής, την ΕΡΤ, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης και σεναριογράφος Αλεξάντερ Πέιν έκανε ταξίδι-αστραπή στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο και την Κυριακή, μίλησε με κοινό και ανθρώπους του σινεμά, ενώ ενημερώθηκε για τις εκδηλώσεις της 66ης διοργάνωσης.

Κυριακή 9 Νοεμβρίου:

Το μεσημέρι της Κυριακής απονεμήθηκαν σε μια ζεστή τελετή τα βραβεία της 66ης διοργάνωσης. Συνολικά απονεμήθηκαν 46 βραβεία, ενώ 21 βραβεία απονεμήθηκαν σε ελληνικές ταινίες, αποδεικνύοντας τη δύναμη του ελληνικού σινεμά.