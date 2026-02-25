The Comic Con: Ο θρυλικός δημιουργός του “Βίου και Πολιτείας του Σκρουτζ Μακ Ντακ” επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

Ο Don Rosa, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς comics διεθνώς και ο καλλιτέχνης που σημάδεψε όσο λίγοι τον κόσμο του Σκρουτζ Μακ Ντακ, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη ως επίσημος καλεσμένος του The Comic Con 10.

Γνήσιος συνεχιστής της κληρονομιάς του Carl Barks, ο Rosa διαμόρφωσε με το προσωπικό του ύφος τη σύγχρονη μυθολογία της Λιμνούπολης, προσφέροντας ιστορίες που ξεχώρισαν για την αφηγηματική τους δομή, τη σχολαστική ιστορική έρευνα και τη μοναδική λεπτομέρεια στο σχέδιο. Το έργο του απέκτησε φανατικό κοινό παγκοσμίως, με ιδιαίτερη απήχηση στην Ευρώπη.

Κορυφαία στιγμή της δημιουργικής του πορείας αποτελεί το εμβληματικό έργο The Life and Times of Scrooge McDuck («Βίος και Πολιτεία του Σκρουτζ Μακ Ντακ»), το οποίο τιμήθηκε με το Will Eisner Award στην κατηγορία Best Serialized Story. Το συγκεκριμένο έργο θεωρείται από αναγνώστες και μελετητές ως μία από τις σημαντικότερες ιστορίες που έχουν γραφτεί ποτέ για τον χαρακτήρα.

Η παρουσία του Don Rosa στο The Comic Con 10 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές της φετινής επετειακής διοργάνωσης. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, ο δημιουργός θα συμμετάσχει σε signing sessions και σε ειδικό Q&A panel, δίνοντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να τον συναντήσει από κοντά.

Με τη συμπλήρωση δέκα ετών, το The Comic Con συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή του ταυτότητα, φιλοξενώντας δημιουργούς που έχουν διαμορφώσει την παγκόσμια σκηνή των comics και της ποπ κουλτούρας.

Χρήσιμες πληροφορίες

«The Comic Con 10», 8 – 10 Μαΐου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» και στα Περίπτερα 5 και 6 της ΔΕΘ – Helexpo». Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 20:00. Εισιτήρια: 10 ευρώ (ημέρας), 18 ευρώ (τριημέρου – προπώληση), 20 ευρώ (τριημέρου – ταμείο). Ελεύθερη είσοδος για παιδιά έως 8 ετών με συνοδό (1 παιδί ανά ενήλικα). Ελεύθερη είσοδος για ΑμεΑ με την επίδειξη αποδεικτικού.

Πληροφορίες: www.thecomiccon.gr