ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Τα Στενά Παπούτσια” της Ζωρζ Σαρή έρχονται στη Θεσσαλονίκη

|
THESTIVAL TEAM

Μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα, με συνεχόμενα soldout και ενθουσιαστικά σχόλια από γονείς και εκπαιδευτικούς, το Kids Theater ταξιδεύει σε Θεσσαλονίκη και Βέροια με την παράσταση «Τα Στενά Παπούτσια» της Ζωρζ Σαρή, σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καλογιάννη.

Το εμβληματικό έργο της Ζωρζ Σαρή, ένα από τα πιο αγαπημένα βιβλία της ελληνικής παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, μιλά με ειλικρίνεια και ευαισθησία για τη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβεία: για τις πρώτες αγωνίες, τις φιλίες που δοκιμάζονται, τα νέα συναισθήματα και τη χαρά – αλλά και τη δυσκολία – του «μεγαλώνω».

Η παράσταση έχει ήδη κερδίσει το κοινό της Αθήνας για τον τρόπο που προσεγγίζει το κείμενο της Ζωρζ Σαρή, τόσο ως θεατρική εμπειρία για τα παιδιά όσο και ως αφορμή για συζήτηση στο σχολείο και στην οικογένεια.

Με σύγχρονη θεατρική γραφή, μουσική, κίνηση και σκηνικά που ενεργοποιούν τη φαντασία, η σκηνοθεσία της Αθανασίας Καλογιάννη δίνει νέα πνοή σε ένα διαχρονικό έργο που συνεχίζει να συγκινεί και να προβληματίζει μικρούς και μεγάλους.

Τη μουσική και τα τραγούδια υπογράφει ο Σπύρος Λάμπρου, με τραγούδια και από τον κύκλο «Μικρά Παιδιά – Μεγάλα Όνειρα» της Παιδικής Χορωδίας Σπύρου Λάμπρου.

Παραστάσεις

Βέροια
Σάββατο 21 Μαρτίου, ώρα 17:00
CineStar Βέροιας
Μητροπόλεως 57, Βέροια 591 32

Θεσσαλονίκη
Κυριακή 22 Μαρτίου, ώρα 11:30
Κινηματοθέατρο ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αθανασία Καλογιάννη
Θεατρική διασκευή: Γιάννης Παναγόπουλος
Μουσική και τραγούδια: Σπύρος Λάμπρου
Κοστούμια: Χάρης Σουλιώτης
Χορογραφίες: Μάρκος Γιακουμόγλου
Σχεδιασμός φωτισμών: Παναγιώτης Μανούσης
Σκηνικά: KidsTheater
VideoArt: Νάνσυ Κουρούνη

Μουσική διδασκαλία: Ιουλία Τζαννετουλάκου
Βοηθός σκηνοθέτη: Πέτρος Λιόντας

Ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά):
Κορίνα Αλεξανδρίδου, Δέσποινα Αμαράντου, Πέτρος Λιόντας, Νάγη Παρασκευοπούλου, Δημήτρης Νάστος, Μαρία Ντούρου

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού
Social Media: DNK 2025
Σχεδιασμός αφίσας: ΚορίναΠριμηκυρίου
Φωτογραφίες παράστασης: Πάτροκλος Σκαφίδας
Παραγωγή: KidsTheater
Τηλ.: 210 6616877 – 693 414615

Εισιτήρια:

Βέροια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/ta-stena-papoutsia-tis-zorz-sari-sti-beroia/

Θεσσαλονίκη: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/ta-stena-papoutsia-tis-zorz-sari-sti-thes/niki/

