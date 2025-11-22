MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συνεχίζεται το Open Jazz Festival στο λιμάνι Θεσσαλονίκης – Το σημερινό πρόγραμμα

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Ο Νοέμβριος επιφυλάσσει ένα σπουδαίο τετραήμερο μουσικής γιορτής αφιερωμένο στη σύγχρονη τζαζ, τον αυτοσχεδιασμό και τους νέους ήχους!

Tο “Open Jazz Festival” έρχεται στην Αποθήκη Δ’ στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, (Πύλη Α΄) έως και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025!

Με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Κώστα Μακρυγιαννάκη, το φεστιβάλ παρουσιάζει 11 συναυλίες και συγκεντρώνει στη Θεσσαλονίκη 40 καλλιτέχνες από επτά χώρες: Ελλάδα, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Μαρόκο, Σκόπια, Βουλγαρία και Κύπρο.

Το Open Jazz Festival συνδέει διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, από την παραδοσιακή και σύγχρονη jazz έως την Indy & Fusion, την Electronica, τη Βαλκανική μουσική και τους ρυθμούς της Βορειοδυτικής Αφρικής.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχουν οι συμπράξεις Ελλήνων μουσικών με διεθνείς καλλιτέχνες, αναδεικνύοντας τη ζωντανή δημιουργική ενέργεια της πόλης.

Πρόγραμμα Open Jazz Festival

Ώρα Έναρξης: 20:30 | Αποθήκη Δ΄ – Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Σάββατο 22/11
Σαβίνα Γιαννάτου & Σπύρος Μάνεσης – Ελλάδα
Fuzz Bus (Λ. Μουμτζής, Ε. Μιχαήλ, Α. Παντελή, Ο. Μιλτιάδους) – Κύπρος
Δημήτρης Αγγελάκης quartet “Long way home & more” – Ελλάδα

Κυριακή 23/11
Νεκτάριος Καρατζής & Δήμος Γκουνταρούλης – «Αυτοσχεδιαζόμενη μουσική δωματίου» – Ελλάδα
Γρηγόρης Σημαδόπουλος quartet (Δ. Δάνας, Δ. Χριστιώνης, Στ. Τσομπανίδης) & Νεφέλη Φασούλη – Ελλάδα
Ντίνος Μάνος “Northwind” (με James Wylie, Θ. Κότσυφα, Λ. Πασσιάς, Γ. Κλουντζός) – Ελλάδα

Εισιτήρια διαθέσιμα στο: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/open-jazz-festival/

Εισιτήριο Κανονικό Μειωμένο*
Ημερήσιο 12 € 8 €
Τετραήμερο (Festival Pass) 40 € 30 €
*Μειωμένο: σπουδαστές, μαθητές, δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων
Τόπος: Αποθήκη Δ΄, Λιμάνι Θεσσαλονίκης (Πύλη Α΄)
Ώρα Έναρξης: 20:30
Ώρα προσέλευσης κοινού: 20.00
Περισσότερες πληροφορίες & πλήρες πρόγραμμα: e-thessalonikiculture.gr

