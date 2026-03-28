Συναυλία και δράση για την υπεράσπιση των μουσικών στούντιο στη Θεσσαλονίκη

Μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωντανή μουσική δημιουργία και την πολιτιστική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου, από τις 19:00 έως τις 23:30, στον χώρο της Εμπράρ.

Η δράση επιχειρεί να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει τα αυτοσχέδια μουσικά στούντιο στην πόλη από τη δεκαετία του ’80 έως σήμερα. Πρόκειται για χώρους που λειτούργησαν ως πυρήνες κοινωνικότητας, συλλογικής δημιουργίας και αλληλοεκπαίδευσης για γενιές μουσικών, ιδιαίτερα στο δυτικό κέντρο και σε περιοχές όπως τα Λαδάδικα και ο Φραγκομαχαλάς.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, εγκαταλελειμμένα βιοτεχνικά κτίρια μετατράπηκαν, μέσα από αυτοοργάνωση και συνεργασία, σε ενεργά κύτταρα πολιτισμού, φιλοξενώντας συγκροτήματα, πρόβες, ηχογραφήσεις και συναυλιακές δράσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τους διοργανωτές, η ραγδαία ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης απειλεί πλέον τη βιωσιμότητα αυτών των χώρων, οδηγώντας σε εκτοπισμό καλλιτεχνικών ομάδων και συρρίκνωση της δημιουργικής δραστηριότητας.

Η εκδήλωση της 28ης Μαρτίου φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες και κοινό, προκειμένου «να ακουστούν και να ακουστούμε», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα για την ανάγκη προστασίας της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής της πόλης.

Όπως επισημαίνεται, η διατήρηση των μουσικών στούντιο δεν αφορά μόνο την τέχνη, αλλά συνδέεται άμεσα με την κοινωνική συνοχή, τη δημιουργικότητα και την πολιτιστική δημοκρατία.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την ανεξάρτητη ομάδα Gentrification SKG και την ΑΜΚΕ olipoli, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ – Γραφείο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, εντάσσεται στο πλαίσιο του συνεδρίου «Πόλη σε μετασχηματισμό: Αστικές πολιτικές και κοινωνική συμμετοχή», που διοργανώνεται από το Commonspace και το ParticipatoryLAB.

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Η Ιωάννα Τούνη μετά τη διακοπή της δίκης για το revenge porn: “Αντιμετωπίστηκα σαν μια κοινή πόρνη – Γιατί δεν λέμε τα ονόματά τους;”

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 120 φοιτητές και φοιτήτριες έψαλαν τον Ακάθιστο Ύμνο – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Αλλαγή ώρας 2026: Την Κυριακή βάζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ενημέρωση για τα εισιτήρια του τελικού στο Πανθεσσαλικό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Καταγγελία για εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη – Υδραυλικός κινδύνευσε να χάσει το δάχτυλό του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Τρόμος στην Αχαΐα: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε σπίτι και λήστεψαν μάνα και κόρη