Συναντήσεις για την “Ιστορία της Τέχνης” στην Οικία Τέλλογλου

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ ανοίγει και φέτος την Οικία Τέλλογλου για τις συναντήσεις της Ιστορίας της Τέχνης. Οι εγγραφές έχουν ήδη αρχίσει για τις δύο θεματικές ενότητες που έχουν τίτλο «Τέχνη & Βιογραφία» και «Από τα μετεμπρεσιονιστικά ρεύματα στον μοντερνισμό».

Το Τελλόγλειο προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει στις φετινές συναντήσεις Ιστορίας της Τέχνης, που θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα στην Οικία Τέλλογλου (Αριστοτέλους 2, 4ος όροφος), στη Θεσσαλονίκη, με διδάσκουσα την Ιστορικό Τέχνης, Βανέσσα Ξυδιά.

Μέσα από ανοιχτή συζήτηση και ανάλυση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ζωές και το έργο των δημιουργών, εξετάζοντάς τα στο πλαίσιο της κοινωνικής και ιδεολογικής πραγματικότητας της κάθε εποχής, καθώς και σε σχέση με τις κυρίαρχες αντιλήψεις για την τέχνη.

Τέχνη & Βιογραφία

Στην “Τέχνη & Βιογραφία” θα φωτιστούν σημεία της προσωπικής ζωής των καλλιτεχνών και θα ερευνηθούν οι συνδέσεις με την εικαστική παραγωγή, η οποία όρισε την πορεία της μοντέρνας τέχνης στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν αναλυτικά τη ζωή και το έργο επιλεγμένων καλλιτεχνών όπως των Van Gogh, Gauguin, Matisse, Picasso κ.α. Καλλιτέχνες, οι οποίοι σημάδεψαν με την παραγωγή τους την πορεία της ευρωπαϊκής τέχνης του 19ου και του 20ού αιώνα.

Κόστος: 130 ευρώ

Μέρα & ώρα: Δευτέρα 19:30-21:30

Διάρκεια: 3 Νοεμβρίου 2025 – 2 Φεβρουαρίου 2026 (10 δίωρες συναντήσεις)

Εισιτήριο: https://shorturl.at/cWKPL

Από τα μετεμπρεσιονιστικά ρεύματα στον μοντερνισμό

Την ευρωπαϊκή τέχνη και τις κυριότερες καλλιτεχνικές τάσεις από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και το κλείσιμο της εποχής του μοντερνισμού, θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στον νέο κύκλο συναντήσεων για την Ιστορία Τέχνης που διοργανώνει το Τελλόγλειο Ίδρυμα.

Στην ενότητα θα αναλυθούν τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά ρεύματα και οι επιφανέστεροι καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν την εξέλιξη και την πορεία των εικαστικών τεχνών. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστεί και θα μελετηθεί το έργο κορυφαίων δημιουργών, όπως των Gauguin, Van Gogh, Cézanne, Matisse, Kandinsky, Mondrian, Duchamp, Dali, Pollock, Warhol και πολλών άλλων.

Κόστος: 130 ευρώ

Μέρα & ώρα: Δευτέρα, 17:00-19:00

Διάρκεια: 3 Νοεμβρίου 2025 – 2 Φεβρουαρίου 2026 (10 δίωρες συναντήσεις)

Εισιτήριο: https://shorturl.at/CDkny

Χρήσιμα:

● Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 130 ευρώ (δεν ισχύουν οι ατέλειες)

● Για την κράτηση της θέσης, είναι απαραίτητη η εφάπαξ καταβολή του κόστους συμμετοχής, μέσα από τη σελίδα του Τελλογλείου, στους παραπάνω συνδέσμους

● Τα δίδακτρα επιστρέφονται εξ ολοκλήρου μόνο στην περίπτωση μη υλοποίησης των συναντήσεων λόγω μικρής συμμετοχής

● Περισσότερες πληροφορίες: 2310991614 – eduteloglion@gmail.com: Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Ελένη Μπουντουρέλη