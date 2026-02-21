Στις 100.000 ευρώ το τίμημα των ιστορικών φωτογραφικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση της Καισαριανής

Σε ποσό περίπου 100.000 ευρώ φέρεται να έκλεισε χθες το deal της ελληνικής αντιπροσωπείας του Υπουργείο Πολιτισμού με τον ιδιοκτήτη συλλογής ιστορικών φωτογραφιών από την περίοδο της Γερμανική Κατοχή.

Η συλλογή αποτελεί το προσωπικό αρχείο του Γερμανού Υπολοχαγού της Βέρμαχτ, Χέρμαν Χόιερ, και περιλαμβάνει συνολικά 262 φωτογραφίες, οι οποίες αποτελούν σημαντικά ντοκουμέντα της εποχής.

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν εικόνες από τη μαζική εκτέλεση 200 Ελλήνων – κυρίως κομμουνιστών – στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944, γεγονός που καθιστά τη συλλογή μοναδικό τεκμήριο της γερμανικής κατοχής και της αντίστασης στην Ελλάδα.

Ο Βέλγος συλλέκτης Τιμ Ντε Κράνε, που ειδικεύεται στα αναμνηστικά του Γερμανικού Στρατού και στα τεκμήρια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, έβγαλε τις φωτογραφίες σε ηλεκτρονική δημοπράτηση στις 14 Φεβρουαρίου, μέσω της εταιρίας του, Crain’s Militaria, πιθανότατα χωρίς να γνωρίζει την τεράστια ιστορική αξία κάποιων εξ αυτών.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, ήρθαν σε επαφή μαζί του, συμφώνησαν να αποσύρει τις φωτογραφίες από την Καισαριανή, καθώς αποτελούν τεκμήρια εγκλημάτων πολέμου των Ναζί και απαγορεύεται η δημοπράτησή τους, και κανόνισαν συνάντηση στο Βέλγιο.

Στο μεταξύ κινήθηκε, ταχύτατα, η διαδικασία για την κήρυξη, από το υπουργείο Πολιτισμού, μετά από θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, του συνόλου της φωτογραφικής συλλογής ως μνημείου εξαιτίας της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της ως τεκμηρίου της διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα, την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Χθες, Παρασκευή, η ελληνική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχαν έμπειρα στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού αλλά και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, εξέτασαν λεπτομερώς το υλικό και εφόσον πιστοποίησαν την αυθεντικότητά του υπέγραψαν προσύμφωνο με τον συλλέκτη αφού πρώτα αποσύρθηκαν άμεσα όλες οι φωτογραφίες από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών

Πού κινούνταν οι τιμές δημοπράτησης

Οι φωτογραφίες από τις εκτελέσεις των 400 στην Καισαριανή, οι οποίες αποτελούν και τα σημαντικότερα, ανεκτίμητης ιστορικής αξίας ντοκουμέντα της συλλογής, ήταν εκείνες που, όπως ήταν αναμενόμενο, έπιαναν τις υψηλότερες τιμές. Λίγο πριν από την απόσυρσή τους από την ηλεκτρονική δημοπρασία οι τιμές κάποιων από αυτές ξεπερνούσαν τις 2.000 ευρώ.

Σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα, ωστόσο, κινούνταν, μέχρι χθες το βράδυ, οι τιμές άλλων φωτογραφιών από τη συλλογή του Γερμανού Υπολοχαγού της Βέρμαχτ, Χέρμαν Χόιερ που είχαν τραβηχτεί στο πλαίσιο της στήριξης της γερμανικής προπαγάνδας. Αρκετές από αυτές, τις οποίες έφερε για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας, χθες, το protothema.gr , απαθανάτιζαν ελληνικά μνημεία, όπως η Ακρόπολη και το Παναθηναϊκό Στάδιο, με στρατιώτες, ναζιστικές σημαίες και όπλα.

Σε άλλες πάλι είχαν αποτυπωθεί εικόνες από γερμανικά στρατόπεδα και νοσοκομεία, στη Μαλακάσα και αλλού, Έλληνες και Ελληνίδες με παραδοσιακές στολές, μικρά παιδιά αλλά και λήψεις από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες ελληνικές πόλεις κατά την περίοδο 1943-1944.