Σταύρος Ξαρχάκος για τις συναυλίες στο εξωτερικό χωρίς άδεια Χατζιδάκι: “Το ζήτημα είναι ηθικό και νομικά καθορισμένο”

Σαφές μήνυμα προς τους διοργανωτές συναυλιών που προγραμματίζουν παραστάσεις με έργα του Μάνου Χατζιδάκι στο εξωτερικό, χωρίς τη συγκατάθεση του γιου και νόμιμου κληρονόμου του συνθέτη, απηύθυνε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Με δήλωσή του, ο ίδιος παίρνει ξεκάθαρη θέση, τονίζοντας ότι η άρνηση άδειας από τον Γιώργο Χατζιδάκι θα έπρεπε «να είχε λήξει το θέμα» εξαρχής.

Ο διεθνούς φήμης συνθέτης καταδικάζει το γεγονός ότι οι παραγωγοί επέλεξαν να συνεχίσουν τα σχέδιά τους, παρακάμπτοντας —όπως επισημαίνει— τη βούληση του ανθρώπου που έχει οριστεί από τον ίδιο τον δημιουργό ως θεματοφύλακας του έργου του. «Είναι θέμα ηθικής, ‘ηθικό δικαίωμα’ λέγεται… ο κάθε δημιουργός ή ο κληρονόμος που έχει επιλέξει ο δημιουργός, ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνείται το έργο», σημειώνει.

Ο Ξαρχάκος υπογραμμίζει ότι ο διαχειριστής του έργου δεν οφείλει καμία εξήγηση για τις αποφάσεις του, καθώς τα δικαιώματα αυτά είναι απολύτως κατοχυρωμένα από τον νόμο και αποτελούν διεθνή κατάκτηση. «Κανονικά η συζήτηση τελειώνει εδώ», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι τα ηθικά δικαιώματα των δημιουργών θεμελιώνονται ήδη από τον 19ο αιώνα μέσω της Σύμβασης της Βέρνης.

Απορρίπτει δε οποιονδήποτε παράπλευρο δημόσιο διάλογο γύρω από την επιλογή ερμηνευτών, χώρων ή υποθετικά σενάρια για το τι θα έκανε ο Χατζιδάκις αν ζούσε, χαρακτηρίζοντάς τα «κουτσομπολιό» που δεν έχει θέση σε ένα απολύτως σαφές νομικό και ηθικό ζήτημα.