Πρεμιέρα σήμερα για την παράσταση “Πέτρες στις τσέπες του” στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης

Η βραβευμένη κωμωδία της Marie Jones «Πέτρες στις τσέπες του» επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για έξι μόνο παραστάσεις, από 24 Νοεμβρίου 2025 και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης.

ΥΠΟΘΕΣΗ:

Δύο φερέλπιδες κομπάρσοι στη δύση της τρίτης δεκαετίας της ζωής τους έρχονται αντιμέτωποι με κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτούς: τη βιομηχανία του Χόλυγουντ. «Ατελείς» μέσα σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από εικόνες κατασκευασμένης «τελειότητας», αναγκάζονται να υπομείνουν στωικά τις δυσκολίες και, σε πολλές περιπτώσεις, τον εξευτελισμό που επιτάσσει η showbiz, ακουμπώντας ο ένας στον πόνο του άλλου και δείχνοντας εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη, μέχρι να φτάσουν στη συνειδητοποίηση ότι, αν και «μικροί», μπορούν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, δημιουργώντας «από το τίποτα» τη δική τους ταινία και δίνοντας ελπίδα σε κάθε νέο άνθρωπο που αγωνίζεται να αγγίξει το όνειρό του. Ο Τσάρλι Κόνλον και ο Τζέικ Κουίν μας προσκαλούν στην avant premiere αυτής της ταινίας, για να γιορτάσουμε μαζί την πραγματοποίηση του ονείρου τους!

Στην παράσταση, δύο ηθοποιοί και ένας μουσικός ενσαρκώνουν τους 15 χαρακτήρες του έργου, με βασικό όχημα το σώμα και τη φωνή τους, αντιπαραθέτοντας δύο διαφορετικούς κόσμους, τον κόσμο του φτωχού θεάτρου και τον κόσμο του ακριβού και λαμπερού κινηματογράφου. Μια ταινία μέσα σε μια παράσταση; Ή μια παράσταση μέσα σε μια ταινία; Το σίγουρο είναι πως πρόκειται για μια αυθεντική εμπειρία, με εφευρετικότητα, καταιγιστικό ρυθμό και εναλλαγή συναισθημάτων, μια ανθρώπινη ιστορία για κάθε μικροκαμωμένο «Δαυίδ» που κατάφερε να νικήσει έναν τεράστιο «Γολιάθ».

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Χώρος: Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινουπόλεως 75, Θεσσαλονίκη

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: από 24 Νοεμβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: Ζώνη Α (Κανονικό 14,00 €, Μειωμένο 12,00 €), Ζώνη Β (Κανονικό 12,00 €, Μειωμένο 10,00 €), Εξώστης (Κανονικό 10,00 €, Μειωμένο 8,00 €)

Προπώληση εισιτηρίων: στο more.com | στα καταστήματα Public και στο ταμείο του θεάτρου (9:00-15:00)

*Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης είναι προσβάσιμο σε αναπηρικά αμαξίδια.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Marie Jones

Μετάφραση: Αγγελική Κοκκώνη

Σκηνοθεσία: Ιωάννα Μήτσικα

Πρώτη Σκηνική Εκδοχή: Μαρίνα Καζόλη

Δραματουργία: Κατερίνα Κανδυλίδου

Επιμέλεια Σκηνογραφίας – Ενδυματολογίας: Νίκη Αγγελίδου

Μουσική Σύνθεση/Επιμέλεια: Θανάσης Παναγιωτόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ζωή Μπάτζιου

Παίζουν: Εμμανουήλ Δραμηλαράκης, Στέλιος Ράμμος

Μουσικός επί σκηνής: Θανάσης Παναγιωτόπουλος

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Playwalk

Φωτογραφίες: Bobina Films

Βίντεο: Ελισάβετ Τσολερίδου

Ηχοληψία: Γιάννης Τσιάρας

Επικοινωνία: Ελευθερία Καμπαγιοβάνη, Άγγελος Κουρέπης

Παραγωγή: Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:

Στοχεύοντας στην ανάδειξη του αξιόλογου καλλιτεχνικού δυναμικού που διαθέτει η Θεσσαλονίκη, το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης φιλοξενεί μία από τις παραστάσεις που ξεχώρισαν την περασμένη θεατρική σεζόν.

Ο λόγος για το «Πέτρες στις τσέπες του», τη βραβευμένη κωμωδία της Ιρλανδής συγγραφέως Marie Jones που σχολιάζει τη βιομηχανία του Χόλυγουντ και τις ψευδαισθήσεις που καλλιεργεί, η οποία ανεβαίνει για έξι μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Τεχνών, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Μήτσικα, με τους Εμμανουήλ Δραμηλαράκη, Στέλιο Ράμμο και τον μουσικό Θανάση Παναγιωτόπουλο.