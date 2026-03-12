Πότε θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου

Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Φίλοι και συγγενείς θα αποχαιρετίσουν τον εκλιπόντα καλλιτέχνη στις 13 Μαρτίου, στις 12.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντρέα, στο Κοιμητήριο Βούλας.

Η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου έγινε γνωστή την Τετάρτη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο σόουμαν ζούσε σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα. Μέσα από δηλώσεις που έκανε η ξαδέρφη του στο «Πρωινό», ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαρίνος είχε από το 2021 άνοια.

Περιγράφοντας την πορεία της υγείας του με την ασθένεια και τις αντιδράσεις του όταν άκουγε τραγούδια του, η ξαδέρφη του Γιώργου Μαρίνου είπε: «Από το 2021 και μετά ο Γιώργος είχε άνοια, δεν μπορούσε να συζητήσει πολύ. Του βάζαμε τα τραγούδια του, και παραδόξως θυμόταν τα λόγια. Αυτό ήταν το καταπληκτικό. Όταν του έβαζα το “Κάνε μου λιγάκι μμμ” έλεγε τα λόγια, ενώ είχε άνοια. Του βάζαμε τη μουσική του και θυμόταν τα λόγια».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι έφυγε από τη ζωή ήρεμος: «Είχα επικοινωνία μαζί του, την τελευταία φορά που τον είδα ήταν την Καθαρά Δευτέρα. Δεν μιλούσε και δεν επικοινωνούσε καθόλου. Δεν ήταν κλινήρης, ήταν στην καρέκλα του, αλλά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μου. Ήταν καταβεβλημένος, αλλά ήταν ήσυχος. Το βλέμμα του αυτό το αστραφτερό ήταν ανήσυχο. Η ασθένειά του είχε σταδιακή εξέλιξη. Ήταν καθιστός, αλλά μετά σιγά σιγά έχασε εντελώς στην επικοινωνία και έκανε μία νεφρική ανεπάρκεια. Όλα τα όργανά του είχαν αρχίσει να φθίνουν. Έφυγε πολύ ήσυχος».