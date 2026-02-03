Οι “Στρακαστρούκες” ξανακάνουν μπαμ στη Θεσσαλονίκη

Οι ΣΤΡΑΚΑΣΤΡΟΥΚΕΣ του Δημήτρη Σαμόλη ξανα-κάνουν μπαμ στη Θεσσαλονίκη! Το συγκλονιστικό one-man show που τόσο ευρηματικά συνδυάζει χιούμορ και συγκίνηση επιστρέφει στο θέατρο Αυλαία της Θεσσαλονίκης από 13 έως 22 Μαρτίου μόνο για 6 παραστάσεις!

Αξίζει να σημειωθεί ότι αμέσως μόλις άνοιξε η προπώληση τα εισιτήρια σχεδόν εξαντλήθηκαν!

Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης με το πρώτο του θεατρικό έργο που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κακουλλής βάζει στο μικροσκόπιο την “αγία ελληνική οικογένεια”, κερδίζει τις εντυπώσεις και την καρδιά μας πραγματοποιώντας soldoutαπό στόμα σε στόμα, σχεδόν από την έναρξη των παραστάσεων.

Η ζωή στην επαρχία και ο εκφοβισμός ειδικά των νέων, αποκαλύπτεται πότε οδυνηρά και πότε με χιούμορ, δημιουργώντας έναν συνταρακτικό μονόλογο-κατάθεση που προκαλεί δυνατή συγκίνηση. Οι Στρακαστρούκες είναι μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης για την ανθρώπινη φύση αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά.

Το έργο

Βρισκόμαστε ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ’ ένα χωριό της Κρήτης. Ο Κωσταντής κρατάει στη μια του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστρούκες.

Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες όμως χτυπούν νωρίτερα.

Συντελεστές

Κείμενο – Ερμηνεία – Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης

Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής

Σκηνικά – Κοστούμια: Λουκάς Μπάκας

Φωτιστικός σχεδιασμός – Δραματουργία: Στέφανος Δρουσιώτης

Μουσική: ECATI

Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη – Αρσενία Φιλίδου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Graphic design: Μιχάλης Δέμελης

Βίντεο: Θωμάς Παλυβός

Social media: Pop Communications

Επικοινωνία: ΕιρήνηΛαγουρού

Παραγωγή: ARS AETERNA

Θέατρο Αυλαία, Τσιμισκή 136, Θεσσαλονίκη

Παραστάσεις:

Παρασκευή 13 Μαρτίου ώρα 21:00

Σάββατο 14 Μαρτίου ώρα 21:30

Κυριακή 15 Μαρτίου ώρα 18:00

Παρασκευή 20 Μαρτίου ώρα 21:00

Σάββατο 21 Μαρτίου ώρα 21:30

Κυριακή 22 Μαρτίου ώρα 18:00

Διάρκεια: 70 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 20€ | 17€ μειωμένο [φοιτητικό, ανέργων, 65+, ΑμεΑ]

Προπώληση: more.com