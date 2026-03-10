Οι “ΧΟΠΑ Ήρωες 112” επιστρέφουν στο ΝΟΗΣΙΣ

Η βραβευμένη εκπαιδευτική πρωτοβουλία ΧΟΠΑ Ήρωες 112 προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια ξεχωριστή, δωρεάν διαδραστική παράσταση το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στις 11:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο του ΝΟΗΣΙΣ.

Η φετινή εκδήλωση αναμένεται πιο εντυπωσιακή από ποτέ, καθώς για πρώτη φορά πλαισιώνεται από τον 1ο Εθνικό Διαγωνισμό Βραβείων ΧΟΠΑ, μια γιορτή που στόχο έχει να τιμήσει την έμπνευση, τη δημιουργικότητα και τις εξαιρετικές προσπάθειες ατόμων και ομάδων που συμμετέχουν στην καμπάνια.

Στην εκδήλωση θα δώσει τον δικό του μοναδικό παλμό ο αγαπημένος Πρεσβευτής του Προγράμματος, Γιάννης Σερβετάς, ενώ η ομάδα «Ανεμοσκορπίσματα» θα προσφέρει μια εμπειρία γεμάτη παιχνίδι, μουσικοχορευτικές ανακαλύψεις και πολλές εκπλήξεις για παιδιά από 5 ετών.

Η Αποστολή των ΧΟΠΑ Ηρώων

Οι ΧΟΠΑ Ήρωες είναι μια παγκόσμια εκπαιδευτική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την αναγνώριση των συμπτωμάτων του εγκεφαλικού επεισοδίου και την ανάγκη για άμεση δράση. Το πρόγραμμα αξιοποιεί τον ενθουσιασμό των παιδιών, εκπαιδεύοντάς τα να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου και να δρουν άμεσα, μεταφέροντας αυτή τη ζωτική γνώση στην οικογένειά τους. Ήδη, ένα εκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως έχουν συμμετάσχει στην καμπάνια, λειτουργώντας ως ήρωες που σώζουν ζωές.

Συνεργασίες και Κοινωνικός Αντίκτυπος

Το πρόγραμμα «ΧΟΠΑ Ήρωες 112» υλοποιείται παγκοσμίως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τα Εγκεφαλικά Επεισόδια (WorldStrokeOrganization), το SchoolsforHealthinEuropeFoundation (S.H.E.) και την UNESCO, το Πανεπιστήμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ), σε συνεργασία με την AngelsInitiative. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό κατάστημα ΧΟΠΑ Ήρωες δεν είναι κερδοσκοπικό, καθώς όλα τα έσοδα διατίθενται για τη χρηματοδότηση της μελλοντικής συμμετοχής περισσότερων σχολείων στο πρόγραμμα.

«Μαζί μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο, έναν παππού, μια γιαγιά τη φορά!»

Πληροφορίες Συμμετοχής:

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ωστόσο η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη.

Επικοινωνία για εγγραφές:

ΝΟΗΣΙΣ – Τηλ.: 2310 483 045 – Email: konstantinou@noesis.edu.gr

Epi-Direct Τηλ: 2310 227225 – Email: eirini@epidirect.gr & dkapetaniou@epidirect.gr