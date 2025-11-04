Οι “Αυτόπτες Μάρτυρες” με 20 καρέ του Θερμαϊκού για τα 33 χρόνια του “Θερμαϊκού”

Με 20 μοναδικές φωτογραφίες τους με τον Θερμαϊκό οι «Αυτόπτες Μάρτυρες» συμμετέχουν στις εκδηλώσεις για τα 33 χρόνια λειτουργίας του καφέ μπαρ «Θερμαϊκός», επί της Λεωφόρου Νίκης, στην Παλιά Παραλία της Θεσσαλονίκης.

Γι’ άλλη μια φορά η φωτογραφική ομάδα των τεσσάρων δημοσιογράφων της Θεσσαλονίκης – Μπάμπης Γιαννακίδης, Λάζαρος Θεοδωρακίδης, Χρήστος Καραγιαννόπουλος και Γιάννης Κεσσόπουλος- διάλεξε 20 φωτογραφικά καρέ με θέμα τον Θερμαϊκό και τα εκθέτει στον «Θερμαϊκό» για… καλό σκοπό. Όσοι επιθυμούν να λάβουν φωτογραφίες της έκθεσης θα μπορούν καταθέσουν τραπεζικά το προς δωρεά ποσό για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea, ώστε να συνεχίσει τις δράσεις της για την προστασία των θαλασσών και εν προκειμένω του κόλπου της Θεσσαλονίκης.

Οι τέσσερις δημοσιογράφοι «χτύπησαν» με τις φωτογραφικές μηχανές διαφορετικά θέματα, αλλά με κοινό άξονα τον Θερμαϊκό φτιάχνοντας ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον «μωσαϊκό» που φανερώνει αλλιώτικες πτυχές του πολυαγαπημένου και πολύ-φωτογραφημένου Θερμαϊκού μέσα από την οπτική προσέγγιση του καθενός.

Η έκθεση που έχει τίτλο «“Αυτόπτες Μάρτυρες”: 20 καρέ του Θερμαϊκού για τον “Θερμαϊκό”» θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στις 8 το βράδυ και θα διαρκέσει μέχρι τις 13 του μήνα, ενώ εντάσσεται στον εορταστικό Νοέμβριο του καφέ – μπαρ που φέτος κλείνει 33 χρόνια λειτουργίας, και την τελευταία πενταετία υπό την τωρινή του διεύθυνση. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει και αυτήν τη φορά ο φίλος και υποστηρικτής της φωτογραφικής ομάδας, ο Κώστας Παρχαρίδης της Chalkos Gallery.

Οι «Αυτόπτες Μάρτυρες» ανταποκρίθηκαν αυτήν την φορά στο κάλεσμα που έκανε ο «Θερμαϊκός» γνωρίζοντας πωςαπό το 1992, με το… καλημέρα, ο χώρος αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τον κόσμο κι έγινε αγαπημένο μέρος για αμέτρητους φίλους Θεσσαλονικείς και μη, που ακόμη και σήμερα συνεχίζουν να είναι κοντά του.

Την τελευταία πενταετία ο «Θερμαϊκός», λειτουργεί υπό την τωρινή νέα διεύθυνση, μια δυνατή παρέα από τέσσερα νέα παιδιά, δοκιμασμένη στο χρόνο, που προσπαθώντας να διατηρήσει αναλλοίωτη την ομορφιά του χώρου, με μικρές παρεμβάσεις κατάφερε να εκσυγχρονίσει και να φέρει στο προσκήνιο τη μοντέρνα εκδοχή της μπαρ «σκηνής». Και ο κόσμος το αγκάλιασε.

Τον φετινό Νοέμβρη, ο «Θερμαϊκός», επέλεξε να γιορτάσει όλο το μήνα τα 33 του χρόνια, μέσα από καθημερινά events.

Τι έχουν κάνει οι «Αυτόπτες Μάρτυρες»

Η δραστηριότητα της φωτογραφικής ομάδας των τεσσάρων δημοσιογράφων «Αυτόπτες Μάρτυρες» ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 με την έκθεση στην Chalkos Gallery με 100 φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης και τα έσοδά της δόθηκαν στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός». Λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, πραγματοποίησαν έκθεση με 100 φωτογραφίες της σύγχρονης Καλαμαριάς στο Remezzo του Δήμου Καλαμαριάς για τα 100 χρόνια της πόλης από την Μικρασιατική Καταστροφή, ενώ τα έσοδα διατέθηκαν στον Σύλλογο Συνδρόμου Down.

Δύο χρόνια μετά, τον Σεπτέμβριο 2024, οι «Αυτόπτες Μάρτυρες» συμμετείχαν στο 7ο Kapani Project, στο πλαίσιο του 59ου Φεστιβάλ Δημητρίων, με 40 φωτογραφίες τους από την ιστορική αγορά. Ο φωτογραφικός πλούτος παρουσιάστηκε σε δυο ψηφιακές οθόνες τοποθετημένες σε χώρους εντός της αγοράς.

Στη συνέχεια, το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς πραγματοποίησαν νέα έκθεση με τίτλο «Ζωές στο δρόμο» στη Chalkos Gallery και πάλι με κοινωνικό πρόσημο, μιας και μέρος των εσόδων από την πώληση των φωτογραφιών δόθηκε για την ενίσχυση του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» του Νομού Θεσσαλονίκης.

Στο μεταξύ, τον Οκτώβριο 2022 κυκλοφόρησε με εξαιρετική επιτυχία από τις εκδόσεις «Μαλλιάρης Παιδεία» ένα λεύκωμα με 120 φωτογραφίες τους για τη Θεσσαλονίκη συνοδευόμενα από σύντομα δίγλωσσα κείμενα στα ελληνικά και τα αγγλικά, τα οποία γράφτηκαν ειδικά για κάθε καρέ από πολίτες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.

Ποιοι είναι οι «Αυτόπτες Μάρτυρες»

Μπάμπης Γιαννακίδης

Είναι δημοσιογράφος με ένσημα εδώ και 40 χρόνια. Σημαντικότεροι επαγγελματικοί σταθμοί στην καριέρα του οι εφημερίδες ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ’’ και ‘’ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ’’ όπου εργάστηκε επί σχεδόν 30 χρόνια και το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) όπου εξακολουθεί να εργάζεται από 2000. Είναι πατέρας δύο κοριτσιών της Αλεξάνδρας και της Ιωάννας. Όσο μεγαλώνει, αγαπά ολοένα και περισσότερο τον τόπο καταγωγής του, τον ερειπωμένο σήμερα οικισμό Κτενά του Ν. Κοζάνης και λατρεύει τον ήχο από το κάθε ‘’κλικ’’ της φωτογραφικής του μηχανής.

Λάζαρος Θεοδωρακίδης

Γεννήθηκε στην Στουτγάρδη της Γερμανίας, είναι θρέμμα της Θεσσαλονίκης και πήρε Degree in Journalism από το North College of Thessaloniki το ‘92. Έχει εργαστεί για 17 χρόνια ως Αρχισυντάκτης του «Αγγελιοφόρου», 3,5 χρόνια ως Διευθυντής της TV100, ενώ υπήρξε Ειδικός Σύμβουλος Ενημέρωσης της ΕΡΤ, Επικεφαλής του OPEN TV στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν στον Real FM 107.1, στον Flash 99.4 FM υπήρξε ρεπόρτερ στην ΕΡΤ3 & την TV Μακεδονία, Υπεύθυνος Τύπου του ΑΠΘ για 7 χρόνια και του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών για τρία. Σήμερα, είναι Αρχισυντάκτης στη Voria.gr και Υπεύθυνος Τύπου στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ, ενώ καθημερινά βάζει την ραδιοφωνική του εκπομπή “BLENDER” στην πρίζα του FM100 – Δημοτικό Ραφίοφωνο Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ και Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών. Έχει τρία παιδιά, την Χριστίνα, τον Ευάγγελο και την Αγγελίνα. Υπογράφει τις φωτογραφίες του σαν… theRόs και τις αγαπά.

Χρήστος Καραγιαννόπουλος

Δημοσιογράφος, μέλος της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης και τ. αντιπρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού δήμου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε σε εφημερίδες, στην ΕΡΤ, στη Δημοτική Τηλεόραση, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε περιοδικά και ενημερωτικά σάιτ. Για 22 χρόνια ήταν επικεφαλής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δηλώνει ενεργός πολίτης και για τουλάχιστον μια 25ετία φωτογραφίζει καθετί που τραβά την προσοχή του, αφού η φωτογραφία υπήρξε πάντα μέρος του χρόνου του που μοιράζονταν με τη δημοσιογραφία.

Γιάννης Κεσσόπουλος

Γεννήθηκε στις Σέρρες και σπούδασε νομικά στο ΑΠΘ. Εργάστηκε ως δικηγόρος από το 1996 έως το 2015. Από το 1998 εργάζεται ως δημοσιογράφος, λογογράφος, σύμβουλος επικοινωνίας. Από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2023 διετέλεσε γενικός διευθυντής της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (TV100, FM100, FM100,6). Από τον Μάρτιο του 2014 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022 ήταν πρόεδρος του Συνδέσμου Κατοίκων Συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών. Έχει τρία παιδιά.