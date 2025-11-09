Ο σούπερ σταρ των τενόρων Jonas Kaufmann έρχεται απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης πλαισιωμένος από τον βραβευμένο αρχιμουσικό Jochen Rieder και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Ο Kaufmann έχει αφήσει την προσωπική του σφραγίδα σε εμβληματικούς ρόλους του γαλλικού, ιταλικού και γερμανικού ρεπερτορίου, διαπρέποντας παράλληλα στη φωνητική μουσική δωματίου. Οι ερμηνείες του χαρακτηρίζονται από τεχνική αρτιότητα και υποκριτική δεινότητα, ενώ οι κριτικοί τον έχουν επαινέσει για την σπάνια μουσικότητα και εκφραστικότητα του. Έχει τιμηθεί με τις σημαντικότερες διακρίσεις της γαλλικής και της γερμανικής κυβέρνησης. Έγκριτα έντυπα (Opernwelt, Diapason, MusicalAmerica) και μουσικοί φορείς (Echo-Klassik, InternationalOperaAwards) του έχουν απονείμει βραβεία διεθνούς κύρους.

Jonas Kaufmann Τενόρος

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Jochen Reider Διεύθυνση Ορχήστρας

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)