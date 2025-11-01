Ο Σέρλοκ Χολμς επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για λίγες παραστάσεις

Το Θέατρο του Βορρά παρουσιάζει το πιο τρελό κυνήγι θησαυρού! Μια συναρπαστική περιπέτεια με τον ΣέρλοκΧολμς, τον Δρ. Γουάτσον … τον ανεπανάληπτο Τομπι και όλους τους αγαπημένους ήρωες.

Ο διάσημος ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς και ο αφοσιωμένος βοηθός του, Δρ. Γουάτσον, επιστρέφουν στη σκηνή σε μια περιπέτεια γεμάτη γρίφους, μυστήριο και ξεκαρδιστικές ανατροπές! Στην παιδική θεατρική παράσταση «Ο Σέρλοκ Χόλμς και ο Θησαυρός της Άγκρα”, μικροί και μεγάλοι θεατές θα ακολουθήσουν το θρυλικό δίδυμο σε ένα απολαυστικό κυνήγι θησαυρού, βασισμένο στο κλασικό έργο Το Σημάδι των Τεσσάρων του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ.

Οδηγός μας; Ο απίθανος Τομπι!Ο πιο ατρόμητος σκύλος-ντετέκτιβ του Λονδίνου παίρνει ενεργό ρόλο στην έρευνα, οδηγώντας τους ήρωες σε σκοτεινά σοκάκια, μυστικούς κώδικες και χαμένους χάρτες. Με την απίθανη μύτη του, τη μοναδική του ευφυΐα και την… ακαταμάχητη αίσθηση του χιούμορ, ο Τομπι κλέβει την παράσταση!

Ένα τρελό κυνήγι θησαυρού, μέσα από το οποίο μικροί και μεγάλοι θα ανακαλύψουνέναν κρυμμένο θησαυρό που όλοι ψάχνουν, παράξενους υπόπτους, αναπάντεχες αποκαλύψεις και ευρηματικά στοιχεία, συναρπαστικές σκηνές δράσης και χιουμοριστικούς διαλόγους που θα τους καθηλώσουν.

Μυστήριο, δράση και… ένας τετράποδος ήρωας!

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο ΣέρλοκΧολμς, με την εξαιρετική του παρατηρητικότητα και την κοφτερή του σκέψη, βρίσκεται μπροστά σε ένα από τα πιο περίπλοκα μυστήρια της καριέρας του, με τον πιστό του φίλο, τον θαρραλέο Δρ. Γουάτσον, πάντα στο πλευρό του. Η νεαρή Μαίρη Μόρσταν αναζητά τη βοήθειά τους, καθώς δέχεται ανεξήγητα δώρα από έναν άγνωστο αποστολέα, οδηγώντας τους ήρωες σε έναν χαμένο θησαυρό και σε μια αλυσίδα αποκαλύψεων. Στην έρευνά τους, φυσικά, δεν λείπει ο πιο πολύτιμος συνεργάτης τους, ο απίθανος σκύλος Τομπι, που με την εξαιρετική του όσφρηση και την παιχνιδιάρικη διάθεσή του, αποδεικνύεται ανεκτίμητος στο κυνήγι του θησαυρού. Η αυστηρή αλλά καλοσυνάτη κυρία Χάντσον, προσπαθεί να διατηρήσει την τάξη στο ΜπέικερΣτριτ, ενώ την ίδια στιγμή, ένας επικίνδυνος άνδρας, ο ΤζόναθανΣμολ, βρίσκεται στα ίχνη του ίδιου θησαυρού και είναι αποφασισμένος να μην αφήσει κανέναν να τον σταματήσει!

Μια παράσταση γεμάτη περιπέτεια, γέλιο και δράση!

Μυστήρια που περιμένουν να λυθούν, απρόσμενες εξελίξεις και ένας απίθανος σκύλος-ντετέκτιβ στην πιο διασκεδαστική εμπειρία για όλη την οικογένεια. Ένα θεατρικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο του ΣέρλοκΧολμς, που θα κάνει τα παιδιά να λατρέψουν το μυστήριο και να γίνουν και αυτά… μικροί ντετέκτιβ!

Είστε έτοιμοι να ακολουθήσετε τα ίχνη του χαμένου θησαυρού;

Μην χάσετε αυτήν την παράσταση γεμάτη περιπέτεια, αγωνία και γέλιο!

Ο θησαυρός σας περιμένει… εσείς θα τον βρείτε;

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

Διασκευή -Σκηνοθεσία: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου

Μουσική: Χάρης Γκατζόφλιας

Σκηνικά- επιμέλεια κοστουμιών:Δανάη Πανά

Βοηθός Σκηνογράφου- Ενδυματολόγου: Τάνια Φουστάνα

Παίζουν οι ηθοποιοί: Δημήτρης Ελιάς, Οδυσσέας Πιλάτος, Αυγερινή Λιόλιου, Σοφία Σίμου.

Παραγωγή: Θέατρο του Βορρά

Διάρκεια: 80 λεπτά

Η παιδική παράσταση « Ο ΣέρλοκΧόλμς και ο Θησαυρός της Άγκρα» θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο ArtBoxFargani (πρώην ΦαργκάνηArt), Αγίου Παντελεήμονος 10, Περιοχή Καμάρας ( τηλ. 231 020 8007)

Πρόγραμμα Παραστάσεων:

Σάββατο 1 Νοεμβρίου: 17:00

Σάββατο 8 Νοεμβρίου: 17:00

Σάββατο 15 Νοεμβρίου: 17:00

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 17:00

Τιμές εισιτηριών:10 και 12 ευρώ

Εισιτήρια προπωλούνται στα ταμείου του Θεάτρου Αrt Box Fargani και στο more. com στο σύνδεσμο: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/theatrotouvorra/o-serlok-xolms-kai-o-thisauros-tis-agkra-fargani/