Ο Μαέστρος Kent Nagano διευθύνει απόψε την Dresdner Festspielorchester στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης διοργανώνει απόψε μία συναυλία με τον διεθνούς φήμης μαέστρο Kent Nagano, ο οποίος θα διευθύνει την Dresdner Festspielorchester, στην Αίθουσα Φίλων Μουσικής Μ1.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα 25 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου βιολονίστα και διευθυντή ορχήστρας, Κοσμάς Γαλιλαίας.

Ο KentNagano θεωρείται ένας από τους εξαιρετικούς μαέστρους της εποχής μας, τόσο για την όπερα όσο και για την ορχηστρική μουσική. Με ασυνήθιστους συνδυασμούς ρομαντικών και σύγχρονων προγραμμάτων, έκανε τη σύγχρονη μουσική κορυφαία προτεραιότητα. Ως περιζήτητος προσκεκλημένος μαέστρος, ο ΚεντΝαγκάνο έχει συνεργαστεί με τις κορυφαίες διεθνείς ορχήστρες του κόσμου, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα του Ραδιοφώνου της Βαυαρίας, η Φιλαρμονική του Μονάχου, η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, η Ορχήστρα Tonhalle της Ζυρίχης, η Συμφωνική Ορχήστρα του NHK και η Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγου και το EnsembleModern.

Η Dresdner Festspielorchester είναι ένα διεθνές σύνολο που ιδρύθηκε το 2012 για το Μουσικό Φεστιβάλ της Δρέσδης. Το βασικό της ρεπερτόριο βρίσκεται στη ρομαντική εποχή. Τα μέλη της ορχήστρας προέρχονται από διάσημους πρώιμους μουσικούς σχηματισμούς όπως η Ακαδημία Αρχαίας Μουσικής, η Ορχήστρα του 18ου αιώνα, το Balthasar Neumann Ensemble, το Orchester Révolution naireet Romantique, το Concentus Musicus Wien και το Il Giardino Armonico.

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)

Kevin Zhu Βιολί

Jan Vogler Βιολοντσέλο

Till Fellner Πιάνο

Dresden Festspielorchester

Kent Nagano ΔιεύθυνσηΟρχήστρας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Lv. Beethoven: Τριπλόκοντσέρτο, αρ. 56

Lv. Beethoven: Συμφωνία αρ. 6, “Ποιμενική”

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

60€, 50€, 40€, 30€, 15€ (μειωμένο)

Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3443