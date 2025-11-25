Ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι κινείται νομικά κατά Μποφίλιου και Χαρούλη – Γιατί ζητά να ακυρωθεί η παγκόσμια περιοδεία

Σε έντονη αντιπαράθεση, που μάλλον θα φτάσει και στις δικαστικές αίθουσες, βρίσκεται μεταξύ του θετού γιου του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου με τον συνθέτη και αναπληρωτή καθηγητή στο Berklee College of Music, Πάνο Λιαρόπουλο αλλά και τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη.

Ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος και μοναδικός κληρονόμος του συνθέτη, έκανε μια ανακοίνωση στην οποία φαίνεται να αντιδρά έντονα στην παγκόσμια περιοδεία αφιέρωμα στο έργο του σπουδαίου συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι, με τη Νατάσα Μποφίλιου και το Γιάννη Χαρούλη και τίτλο «Hellenic Music Ensemble» καταγγέλλοντας μονομερή ενέργεια.

Σε μια σκληρή δήλωση, ο Γιώργος Χατζιδάκις εξηγεί ότι προχώρησε σε νομικές ενέργειες κατά του διοργανωτή, Πάνου Λιαρόπουλου, επειδή θεωρεί ότι τέτοια συμπεριφορά αντιτίθεται πλήρως στις αρχές και την αισθητική του μεγάλου δημιουργού, «είναι εκτός Χατζιδακικού ήθους» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιώργου Χατζιδάκι

Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος.

Μετά τον θάνατό του, ως γιός και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για το σκοπό αυτό έχω αναθέσει, τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου.

Προ μηνών, η SEED POINT έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους.

Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι.

Ωστόσο, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες.

Το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός «Χατζιδακικού ήθους».

Γιώργος Χατζιδάκις»

Τι απαντά η εταιρεία παραγωγής

Η HELLENIC MUSIC ENSEMBLE, που πρόκειται να πραγματοποιήσει την περιοδεία σύμδωνα με πηγές, απαντά ότι έχει ήδη λάβει κάθε απαιτούμενη έγκριση από τους αντίστοιχους εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού, οι οποίοι κατέχουν και διαχειρίζονται τα δικαιώματα του Μάνου Χατζιδάκι για καλλιτεχνικές δράσεις εκτός ελληνικής επικράτειας. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι όλες οι προγραμματισμένες εμφανίσεις αφορούν αποκλειστικά χώρες του εξωτερικού, χωρίς καμία στάση στην Ελλάδα.