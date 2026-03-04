MENOY

“Μύθοι σε φως και σκιά”: Έκθεση ζωγραφικής της Σμαράγδας Σαμαρά-Κοκκοτού στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο

THESTIVAL TEAM

Έκθεση ζωγραφικής της Σμαράγδας Σαμαρά-Κοκκοτού με τίτλο «Μύθοι σε φως και σκιά» διοργανώνει το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο από τις 4 έως τις 27 Μαρτίου 2026.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στην αίθουσα εκθέσεων του Πνευματικού Κέντρου (Γ. Βαφόπουλου 3-5, 5ος όροφος). Η έκθεση περιλαμβάνει δώδεκα έργα μεγάλων διαστάσεων, μικτής τεχνικής, με θεματολογία από την ελληνική μυθολογία.

Η έκθεση θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 20:30.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις, που απευθύνονται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2313318692 και email n.kiramariou@thessaloniki.gr

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στον σύνδεσμο: https://thessaloniki.gr/?p=1290318

Θεσσαλονίκη

