“Μια συζήτηση περί ζωγραφικής με τον Γιώργο Ρόρρη” σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης

Με αφορμή την τρέχουσα έκθεση “Όψεις παραστατικότητας στη σύγχρονη ελληνική ζωγραφική” Έκθεση έργων από τη Συλλογή του Ιορδάνη Κοτζαϊβάζογλου, η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης οργανώνει, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 στην Casa Bianca, παράλληλη εκδήλωση, με τίτλο “Μια συζήτηση περί ζωγραφικής με τον Γιώργο Ρόρρη”, με ελεύθερη είσοδο.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τον καταξιωμένο εικαστικό Γιώργο Ρόρρη να μιλά για τη ζωγραφική και το έργο του, να συνομιλήσουν μαζί του και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες σε μία διαδραστική συνάντηση ανοιχτή στο κοινό.

Ο Γιώργος Ρόρρης γεννήθηκε στον Κοσμά Κυνουρίας το 1963. Σπούδασε Ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με καθηγητές τον Παναγιώτη Τέτση και τον Γιάννη Βαλαβανίδη (1982-1987). Συνέχισε τις σπουδές του στην École nationale supérieure des Beaux-Arts στο Παρίσι με καθηγητή τον Leonardo Cremonini (1988-1991), με υποτροφίες του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αδελφών Π. Μπάκαλα.

Συνεργάστηκε με το Κέντρο Γραμμάτων και Τεχνών Άποψη (1996-2002) και από το 2002 συνεργάζεται με την Ομάδα Τέχνης «Σημείο», διδάσκοντας ζωγραφική. Το 2001 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το «Βραβείο για νέο ζωγράφο κάτω των 40 ετών». To 2006 του απενεμήθη τιμητική διάκριση για το έργο του από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Το 2022 η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου του απένειμε το παράσημο «Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής». Από την πρώτη του ατομική έκθεση το 1988 έως και τo 2017 διατήρησε μόνιμη συνεργασία με τη Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης. Έργα του βρίσκονται σε σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.