Με περισσότερους από 100 δημιουργούς το Artgate Project 2026 στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Το Artgate Project 2026 ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο 28 Μαρτίου στην Αποθήκη Γ’ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, συνδυάζοντας τη σύγχρονη τέχνη και τη μουσική σε ένα πολυδιάστατο, δυναμικό περιβάλλον.
Στη δεύτερη χρονιά διοργάνωσής του, το Artgate φιλοξενείται σε έναν εμβληματικό βιομηχανικό χώρο που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη. Το λιμάνι δεν είναι απλώς ένας τόπος άφιξης και αναχώρησης· είναι μια πύλη μετάβασης, ανταλλαγής και συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και πολιτισμών. Είναι μια πύλη.
Καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν πρωτότυπες προτάσεις, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εξωστρέφειας και ουσιαστικής συνάντησης ανάμεσα σε θεατές και δημιουργούς. Την εορταστική ατμόσφαιρα θα συμπληρώνουν dj sets και live μουσικές εμφανίσεις.
Οι πρώτοι συμμετέχοντες (αλφαβητικά):
- Αγιαννίδου Παναγιώτα
- AI ANNA project / Ιωάννα Χρυσομάλλη, Λαμπρινή Γκόλια
- Αυγερινού Κρυσταλλία
- Βασιλείου Έλενα
- Bordora
- Γκογκτζιλάς Βασίλης
- Clayground
- E Bee
- Golema Kia
- Hambaryan Sarkis
- Ιωσήφ Νίκος
- Καλεμκερίδου Όλια
- Καμπαρτίνας Κυριάκος
- Karakli Elizabeth Maria
- Καργιώτη Έλενα
- Κυνηγού Μαρία
- Κωτσοπούλου Μαίρη
- Lazarou Eleni
- Lemonia
- MACAGNI IRINA
- Μαντά Χριστίνα
- Μαυή Χριστίνα
- Michalopoulou Christina
- Νάσιου Αρσινόη
- Νικολάου Κατερίνα
- Ντέλμας Ορέστης
- Παπαδόπουλος Χρήστος
- Παπαδοπούλου Αρετή
- Παπαδοπούλου Mιράντα
- Παπαϊωάννου Βασίλειος
- Παυλίδου Τρυφούλα
- Pontiggia Irene & Bonina Tomas
- Ράντη Νόπη
- Reeves Phillip
- Ριάζι Απολλώνια
- Roberts Vivian
- Σιάτρας Παναγιώτης aka VERT
- Σπελέτα Άννα
- Στεργίου Τάνια
- Synthessis_project
- THE ARCHIVER
- Tikis
- Τουτζιαράκη Θεοδώρα
- Τυπάλδου Καλλιόπη
- Φαρμασώνη Ευσταθία
- Zadom
- ZERVAS
Διοργάνωση: Loudminds Culture Management
Επιμέλεια έκθεσης: Ελένη Σιμώνη
Χρήσιμα
Εισιτήρια: Γενική Είσοδος 7 ευρώ.
Φοιτητές Καλών Τεχνών: Δωρεάν με την επίδειξη πάσου.
ΑΜΕΑ: Δωρεάν
Παιδιά κάτω των 12 ετών: Δωρεάν.
Προπώληση: εδώ
Περισσότερα: https://artgateproject.gr/
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
