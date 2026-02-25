Με περισσότερους από 100 δημιουργούς το Artgate Project 2026 στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Το Artgate Project 2026 ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο 28 Μαρτίου στην Αποθήκη Γ’ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, συνδυάζοντας τη σύγχρονη τέχνη και τη μουσική σε ένα πολυδιάστατο, δυναμικό περιβάλλον.

Στη δεύτερη χρονιά διοργάνωσής του, το Artgate φιλοξενείται σε έναν εμβληματικό βιομηχανικό χώρο που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη. Το λιμάνι δεν είναι απλώς ένας τόπος άφιξης και αναχώρησης· είναι μια πύλη μετάβασης, ανταλλαγής και συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και πολιτισμών. Είναι μια πύλη.

Καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν πρωτότυπες προτάσεις, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εξωστρέφειας και ουσιαστικής συνάντησης ανάμεσα σε θεατές και δημιουργούς. Την εορταστική ατμόσφαιρα θα συμπληρώνουν dj sets και live μουσικές εμφανίσεις.

Οι πρώτοι συμμετέχοντες (αλφαβητικά):

Αγιαννίδου Παναγιώτα

AI ANNA project / Ιωάννα Χρυσομάλλη, Λαμπρινή Γκόλια

Αυγερινού Κρυσταλλία

Βασιλείου Έλενα

Bordora

Γκογκτζιλάς Βασίλης

Clayground

E Bee

Golema Kia

Hambaryan Sarkis

Ιωσήφ Νίκος

Καλεμκερίδου Όλια

Καμπαρτίνας Κυριάκος

Karakli Elizabeth Maria

Καργιώτη Έλενα

Κυνηγού Μαρία

Κωτσοπούλου Μαίρη

Lazarou Eleni

Lemonia

MACAGNI IRINA

Μαντά Χριστίνα

Μαυή Χριστίνα

Michalopoulou Christina

Νάσιου Αρσινόη

Νικολάου Κατερίνα

Ντέλμας Ορέστης

Παπαδόπουλος Χρήστος

Παπαδοπούλου Αρετή

Παπαδοπούλου Mιράντα

Παπαϊωάννου Βασίλειος

Παυλίδου Τρυφούλα

Pontiggia Irene & Bonina Tomas

Ράντη Νόπη

Reeves Phillip

Ριάζι Απολλώνια

Roberts Vivian

Σιάτρας Παναγιώτης aka VERT

Σπελέτα Άννα

Στεργίου Τάνια

Synthessis_project

THE ARCHIVER

Tikis

Τουτζιαράκη Θεοδώρα

Τυπάλδου Καλλιόπη

Φαρμασώνη Ευσταθία

Zadom

ZERVAS

Διοργάνωση: Loudminds Culture Management

Επιμέλεια έκθεσης: Ελένη Σιμώνη

Χρήσιμα

Εισιτήρια: Γενική Είσοδος 7 ευρώ.

Φοιτητές Καλών Τεχνών: Δωρεάν με την επίδειξη πάσου.

ΑΜΕΑ: Δωρεάν

Παιδιά κάτω των 12 ετών: Δωρεάν.

Προπώληση: εδώ

Περισσότερα: https://artgateproject.gr/

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας