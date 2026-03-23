Με 66.000 θεατές στις προβολές και στις εκδηλώσεις έπεσε η αυλαία του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

66.000 θεατές στις προβολές και στις εκδηλώσεις του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Με 66.000 θεατές στις προβολές σε φυσικούς χώρους και online, καθώς και στις εκδηλώσεις, ολοκληρώθηκε το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου φιλοξενήσαμε πρεμιέρες, συναρπαστικές συζητήσεις, masterclasses, ειδικές εκδηλώσεις και πάρτι. Υποδεχτήκαμε λαμπερές προσωπικότητες του παγκόσμιου σινεμά, ανάμεσά τους την αγαπημένη ηθοποιό Ζιλιέτ Μπινός και τον Αμερικανό μουσικό παραγωγό και συνθέτη Ντέσμοντ Τσάιλντ, ενώ με τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο τιμήθηκαν για την προσφορά τους στον πολιτισμό η πρωτοποριακή δημιουργός Βουβούλα Σκούρα, ο εμβληματικός παραγωγός Γιώργος Παπαλιός και ο αμερικανός πολυμεσικός καλλιτέχνης Μπιλ Μόρισον.

Στη διάρκεια 11 ημερών πραγματοποιήθηκαν:

Οκτώ masterclasses, συζητήσεις και παρουσιάσεις, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Περισσότερες από 2.500 ακροάσεις πόντκαστ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Τμήματος Podcast του Φεστιβάλ.

Περισσότερες από 700 ήταν οι προβολές XR που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Τμήματος Immersive: All around Cinema.

559 συναντήσεις ανάμεσα σε 552 επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αναπτυξιακών δράσεων της Αγοράς. Ελπίζουμε σύντομα οι διεργασίες αυτές να μετουσιωθούν σε νέα πρότζεκτ, σενάρια και ταινίες.

Διαθέσιμες σε επαγγελματίες και δημοσιογράφους ήταν 197 ταινίες στο Agora Doc Market μέσω Cinando.

Φέτος, προβλήθηκαν 57 ελληνικές ταινίες, εννέα στα επίσημα διαγωνιστικά: τρεις στο Διεθνές Διαγωνιστικό, τρεις στο διαγωνιστικό Newcomers και τρεις στο διαγωνιστικό Film Forward.

Ταινίες που στήριξε το τμήμα της Αγοράς του ΦΝΘ προηγούμενες χρονιές όσο ήταν σε ανάπτυξη βρέθηκαν να κερδίζουν μεγάλα βραβεία, συμπεριλαμβανομένων δύο Χρυσών και ενός Αργυρού Αλέξανδρου! Το Closure στο Διεθνές Διαγωνιστικό, που παρουσιάστηκε στο Thessaloniki Pitching Forum το 2025, και οι ταινίες που προβλήθηκαν στο Film Forward Dear Future, που παρουσιάστηκε στο Agora Docs in Progress το 2025, καθώς και Στάθμη / Level, που παρουσιάστηκε επίσης στα Docs in Progress πέρυσι. Οι υπόλοιπες ταινίες που πέρασαν από την Αγορά και προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι οι: EXILE(S) Tales from an Island/ EXILE(S) Ιστορίες ενός νησιού, Bugboy, Stories of a Lie/Ιστορίες ενός ψέματος, Where Shadows Rest και A Song Without Home.

Επίσης, οι δημιουργοί και οι συντελεστές των ελληνικών ταινιών ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσουν τις ταινίες τους, συνομίλησαν με το κοινό, ενώ έλαβαν μέρος στις διεργασίες της Αγοράς και συναντήθηκαν με κορυφαίους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα από ολόκληρο τον κόσμο.

Το Φεστιβάλ είναι οι στιγμές του. Παρακάτω μοιραζόμαστε μαζί σας μερικές από τις στιγμές και τους ανθρώπους του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης:

Το Φεστιβάλ γίνεται ταινία! Στη διάρκεια των 11 ημερών του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ο βραβευμένος με Αργυρό Αλέξανδρο σκηνοθέτης Τζώρτζης Γρηγοράκης και το συνεργείο του κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας, καταγράφοντας με την κάμερά τους όλα τα μυστικά του Φεστιβάλ. Τα μυστικά αυτά θα αποκαλυφθούν σε ένα υβριδικό ντοκιμαντέρ, το οποίο πραγματοποιείται από τον Μεγάλο Χορηγό του Φεστιβάλ, COSMOTE TELEKOM, με παραγωγούς τη Χριστίνα Σταυροπούλου και τον Νικόλα Αλαβάνο από τη Φιλμική Εταιρεία και πρωταγωνιστές τον Χρήστο Πασσαλή και την Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

Μία ημέρα πριν την έναρξη του 28ου ΦΝΘ, ο νέος παιδοχειρουργός Ορέστης Παυλίδης μίλησε στη συγκέντρωση των εθελοντών για την αξία του εθελοντισμού, σημειώνοντας ότι ως φοιτητής Ιατρικής του ΑΠΘ είχε συμμετάσχει αρκετές φορές ως εθελοντής, τόσο στο Φεστιβάλ του Νοεμβρίου, όσο και στο Φεστιβάλ του Μαρτίου, σημειώνοντας ότι μέσα από τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ έμαθε για την τέχνη και την αξία της συνεργασίας.

Πέμπτη 5 Μαρτίου:

Στην έναρξη του Φεστιβάλ,η σκηνοθέτρια του ντοκιμαντέρ Ρώτα την Ι Τζιν Άιβι Μίροπολ είπε σε μια τρυφερή στιγμή: «Φτάσαμε σε αυτή την όμορφη, ζωντανή πόλη, όπου γιορτάζονται ο κινηματογράφος και η αλήθεια. Ταυτόχρονα, όμως, ζούμε σε μια δύσκολη εποχή για τον κόσμο, για όλους όσοι νοιαζόμαστε για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και το δικαίωμα να ζούμε ελεύθερα, χωρίς φόβο βίας, εκτοπισμού ή αντιποίνων».

Παρασκευή 6 Μαρτίου:

Προβάλλεται η ταινία Τα Μάρμαρα του Ντέιβιντ Ουίλκινσον για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης ζήτησε να προβληθεί η ταινία του τη συγκεκριμένη ημερομηνία, στις 6 Μαρτίου, επέτειο θανάτου της αξέχαστης Μελίνας Μερκούρη. Παρουσιάζοντας το έργο του είπε ότι είναι πολύ υπερήφανος που η ταινία πραγματοποιεί τη διεθνή πρεμιέρα της στη Θεσσαλονίκη ότι νιώθει ντροπή που δεν έχει ακόμα ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε και η εγκατάσταση HeartBeat: Η καρδιά βρίσκει τον ρυθμό της στη σιωπή της συνάντησης της γαλλίδας εικαστικής καλλιτέχνιδας Φανί Φορτάζ, γνωστής και ως Bonnie Lisbon, η οποία ήταν sold out καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Στη διάρκεια της προβολής της ταινίας Μπακαλιάρος κι άγιος ο Θεός της Γκούρο Σάνιολα Μπεργκ, που μας ξεναγεί σε ένα νορβηγικό χωριό, ο πρώην δήμαρχος του χωριού Ρόναλντ, μαζί με ένα φίλο του, καθηγητή μουσικής, τραγούδησαν ζωντανά ένα νορβηγικό τραγούδι, μεταφέροντας τους θεατές στις παραδόσεις της χώρας τους.

Η καλεσμένη του Φεστιβάλ Ελίζαμπεθ Κλινκ, παραγωγός, ερευνήτρια και ειδικός αδειοδότησης αρχειακού υλικού σε εκατοντάδες διεθνή ντοκιμαντέρ, πραγματοποίησε ένα συναρπαστικό workshop στους φοιτητές του τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ, στη διάρκεια του οποίου τούς ενημέρωσε πού μπορούν να βρίσκουν δωρεάν ή σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές αρχεία για τις ταινίες τους και πώς μπορούν να πλοηγούνται στον κόσμο των αρχείων.

Στο 28ο ΦΝΘ προβλήθηκαν δύο ντοκιμαντέρ για την club σκηνή του Βερολίνου. Πρόκειται για τα KitKatClub – Τα φετίχ του Βερολίνου και B-Movie: Λαγνεία και μουσική στο Δυτικό Βερολίνο, τα οποία έδωσαν έμπνευση για το πάρτι Berlin to Thessaloniki.

Σάββατο 7 Μαρτίου:

Άρχισαν να προβάλλονται στην αίθουσα Τάκης Κανελλόπουλος και για όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ συγκλονιστικά ντοκουμέντα από το Αρχείο της ΕΡΤ και το αρχείο της British Pathé. Η σειρά ντοκουμέντων και αρχείων, με τίτλο Rewind, συνομιλούν με την ελληνική ιστορία, με το παρόν και το μέλλον. Προβλήθηκαν εικόνες από την πρώτη παράσταση αρχαίας τραγωδίας της νεότερης εποχής στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, στις 11 Σεπτεμβρίου του 1938, πλάνα από την πρώτη κινηματογραφική λήψη από αέρος πάνω από την Αθήνα το 1918, από την παραλία της Θεσσαλονίκης στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και από τον τουρισμό στην Αθήνα, στην Κέρκυρα, στην Κρήτη, στη Θάσο της δεκαετίας του ’60.

Σπάνιο υλικό από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους απέκτησε νέα ζωή μέσα από τη μικρού μήκους ταινία Πραγματαγνωσία, καλλιτεχνική ανάθεση του Φεστιβάλ στον σκηνοθέτη Αριστοτέλη Μαραγκό, σε ένα έργο που δίνει κίνηση στον φαινομενικά στατικό κόσμο των αρχείων.

Προβάλλεται στην αίθουσα Τάκης Κανελλόπουλος η κινηματογραφική εκδοχή του πρότζεκτ Τρίτο (πληθυντικό) πρόσωπο της Αικατερίνης Γεγησιάν. Το Φεστιβάλ με αυτή την εγκατάσταση συμμετείχε στην έκθεση «Wait… How Did We Get Here?» που παρουσιάζεται στο MOMus- Πειραματικό Κέντρο Τεχνών. Εξάλλου σε κάθε διοργάνωση το Φεστιβάλ συνεργάζεται με το MOMus σε εκθέσεις, εγκαταστάσεις και δράσεις.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε προσβάσιμη προβολή για νευροδιαφορετικούς θεατές με χρήση εικονογραμμάτων. Το Φεστιβάλ φιλοξένησε μια συγκινητική προβολή του αγαπημένου ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου Ο Ηρακλής, ο Αχελώος και η γιαγιά μου, με την υποστήριξη της Alpha Bank, χορηγού προσβασιμότητας του Φεστιβάλ.

«Τα άτομα με διαβήτη βιώνουμε καταστάσεις που οι περισσότεροι δεν μπορούν να κατανοήσουν. Πρόκειται για μια ολόκληρη κοινότητα χωρίς την παραμικρή εκπροσώπηση. Τον ίδιο αγώνα που έδωσα για την ορατότητα του λεσβιακού κινήματος δίνω τώρα και για τους διαβητικούς. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που κρύβουν ότι νοσούν» σημείωσε η σκηνοθέτρια Μαρία Κατσικαδάκου (Cyber), στη διάρκεια συζήτησης που προηγήθηκε της προβολής του ντοκιμαντέρ Ζούμε ανάμεσά σας.

Το ντοκιμαντέρ του Πολ Σουνγκ, Η πραγματικότητα δεν είναι αρκετή για τον συγγραφέα Ίρβιν Ουέλς προβάλλεται στο Ολύμπιον, παρουσία του σκηνοθέτη. Μιλώντας στο κοινό, ο Πολ Σουνγκ είπε: «Σε έναν κόσμο όπου βλέπουμε κάθε μέρα πόλεμο, το να μιλάμε για τις δυσκολίες του να γυρίζεις ένα ντοκιμαντέρ ίσως μοιάζει με πολυτέλεια. Θεωρώ ότι δεν είναι, καθώς οι ταινίες μάς αλλάζουν, μάς πάνε μπροστά».

Ένα οδοιπορικό σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, με οδηγό τον βραβευμένο με Grammy συγγραφέα του βιβλίου Ηπειρώτικο μοιρολόι Christopher King, προβλήθηκε στο 28ο ΦΝΘ. Πρόκειται για το επεισόδιο Γιατί είναι μαύρα τα βουνά: Τελετές, μια συμπαραγωγή της COSMOTE TV και του Onassis Culture. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη μουσική τελετουργία, τα μουσικά έθιμα και το βίωμα, μέσα από τη σύνδεση με τις παραδόσεις του κύκλου της ζωής και ως γεγονότα εξαιρετικής σημασίας για κάθε κοινότητα. Αναφερόμενος στη σειρά, ο Christopher King είπε: «Η σειρά είναι ένα ντοκιμαντέρ αλλά ταυτόχρονα είναι κι ένα mockumentary καθώς έχει στοιχεία μυθοπλασίας, οπότε υπάρχει μια υφέρπουσα ερώτηση-απορία τι κάνει ένας καουμπόι στα βουνά και γιατί έχει το δικαίωμα να αναρωτιέται για τη μουσική και την ταυτότητα». Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ ακολούθησε γλέντι με μουσική από τον λυράρη Θανάση Στυλίδη και χορό.

Κυριακή 8 Μαρτίου:

Οι συντελεστές της ταινίας Cookie Queens της Αλίσια Νάμιας για τέσσερα αποφασισμένα κορίτσια που διεκδικούν τον τίτλο της «Βασίλισσας των Μπισκότων» έφεραν μαζί τους και μοίρασαν τα φημισμένα girl scout cookies.

Οι σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ Η μαγική πόλη – Το Μπέρμιγχαμ του Σαν Ρα οι οποίοι υποδέχτηκαν τους θεατές που παραβρέθηκαν στην προβολή τους τραγουδώντας, πραγματοποίησαν επίσης ένα μοναδικό acoustic gig στο δισκάδικο Stereodisc, στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Πιο επίκαιρο από ποτέ ήταν το talk της Αγοράς «Doc Together: Παρουσίαση έκθεσης για το Think Tank», για την πρωτοβουλία η οποία στηρίζει κινηματογραφιστές σε κίνδυνο. «Το ερώτημα που επανερχόταν συνεχώς ήταν: τι κάνουμε πραγματικά για να υποστηρίξουμε τους κινηματογραφιστές που εργάζονται υπό συνθήκες κινδύνου — και τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί;», επισήμανε η επικεφαλής της Αγοράς Αγγελική Βέργου στη συζήτηση στην οποία συμμετείχαν 60 επαγγελματίες από ένα ευρύ φάσμα τομέων της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Δευτέρα 9 Μαρτίου:

Στο πλαίσιο του αφιερώματος στα αρχεία πραγματοποιήθηκε συναρπαστική συζήτηση με τίτλο «Γενεαλογία του μέλλοντος: αρχείο και κινηματογράφος». Η Αμαλία Παππά, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, σημείωσε ότι «πολλές φορές –ειδικά στην Ελλάδα– η έννοια του αρχείου δεν είναι ξεκάθαρη. Οι συνειρμοί που δημιουργούνται περιορίζονται σε εικόνες όπως: υπόγειο, σκόνη, ιδιότροποι εργαζόμενοι. Το αρχείο είναι ένας φορέας επικοινωνίας και ένα μέσο πρόσβασης στην εμπειρία του Άλλου». Στο πάνελ συμμετείχαν, επίσης, οι Ελίζαμπεθ Κλινκ (παραγωγός, ερευνήτρια και ειδικός αδειοδότησης αρχειακού υλικού σε εκατοντάδες διεθνή ντοκιμαντέρ), Ερίκ Καμπρόν (Licencing Executive της British Pathé) και Τάκης Ζωντήρος, γνωστός και ως Greek Visions (instagrammer/αποθησαυριστής του ελληνικού πολιτισμού). Τον συντονισμό έκανε η δημοσιογράφος και σκηνοθέτρια Μαριάννα Κακαουνάκη.

Ο Τζον Λάρσεν, κεντρικός χαρακτήρας του ντοκιμαντέρ Είμαστε Αστρόσκονη της Ελίζαμπεθ Ράσμουσεν ανέβηκε στην ταράτσα του κτιρίου Ολύμπιον και μάζεψε σκόνη, την οποία θα αναλύσει σε μια προσπάθεια να ανακαλύψει μικρομετεωρίτες.

«Τον κινηματογράφο δεν τον αγγίζουμε. Τον χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε την ψευδαίσθηση ενός χώρου μέσα στον οποίο ελπίζουμε να εισέλθουμε» είπε ο αμερικανός καλλιτέχνης Μπιλ Μόρισον, τιμώμενος δημιουργός της 28ης διοργάνωσης, ο οποίος παρέλαβε Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του στον πολιτισμό.

Η λαμπερή σταρ του παγκόσμιου σινεμά Ζιλιέτ Μπινός φτάνει στην Ελλάδα και γιορτάζει τα γενέθλιά της στη Θεσσαλονίκη.

Τρίτη 10 Μαρτίου:

Η ημέρα ξεκινά με τα άσχημα νέα του θανάτου του σπουδαίου δημιουργού Γιώργου Πανουσόπουλου. Το σινεμά του ήταν γεμάτο υπόκωφες επιθυμίες και συναισθηματικές εκρήξεις που στοχεύουν απευθείας στην καρδιά του θεατή. Κανείς δεν κινηματογράφησε το σώμα όπως εκείνος. Με έναν αισθησιασμό ορμητικό, χειμαρρώδη, όπως ήταν και οι κινηματογραφικές εμπειρίες που μας χάρισε. Θα μας συντροφεύουν για πάντα οι εικόνες, οι έρωτες, το ελληνικό φως, η ατμόσφαιρα και τα τοπία από τις ταινίες του.

Στη διάρκεια masterclass με τίτλο «Αποκαλύπτοντας το κρυμμένο κάδρο», ο Μπιλ Μόρισον προέβαλε μικρού μήκους ταινίες του, αποκαλύπτοντας την ώρα της προβολής τους μικρά μυστικά από την ετοιμασία τους, σε μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική εμπειρία. «Πιστεύω ότι χρησιμοποιώ αυτά τα πλάνα με έναν καλλιτεχνικό τρόπο, προσπαθώντας να φέρω στο προσκήνιο την ευρύτερη, ίσως μεταφυσική, έννοια των χαμένων ψυχών, των πραγμάτων που βρίσκονται ανάμεσα στις ρωγμές» σημείωσε ο Μπιλ Μόρισον.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη βρέθηκε στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και παρακολούθησε την προβολή ταινιών της δημιουργού Βουβούλας Σκούρα. Την επόμενη ημέρα, η Υπουργός συναντήθηκε με την αγαπημένη ηθοποιό Ζιλιέτ Μπινός, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, με την οποία συζήτησαν για την τελετή απονομής των βραβείων της Ακαδημίας που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2027 στην Αθήνα και αντάλλαξαν απόψεις για τον πολιτισμό. Καθώς στο πλαίσιο του Φεστιβάλ προβλήθηκαν δυο ντοκιμαντέρ με θέμα τα «Γλυπτά του Παρθενώνα», η Λίνα Μενδώνη ενημέρωσε την Ζιλιέτ Μπινός για το ελληνικό αίτημα του επαναπατρισμού τους και της οριστικής επανένωσής τους στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η Ζιλιέτ Μπινός παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το σκηνοθετικό της ντεμπούτο In-I In Motion για τη συνεργασία της με τον βρετανό χορευτή Άκραμ Καν. Ανεβαίνοντας στη σκηνή του Ολύμπιον είπε ότι η Θεσσαλονίκη «γίνεται το δεύτερο σπίτι» της και πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι αυτή η ταινία θα μιλήσει στην καρδιά και στο μυαλό σας».

Στην ανοιχτή συζήτηση-παρουσίαση «Πολιτισμός και Υγεία», η Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού, είπε ότι «μέσα από τη θεραπεία μέσω της τέχνης δημιουργείται η δυνατότητα ανάπτυξης του πολιτισμού, αλλά πάνω απ’ όλα μια ουσιαστική παρέμβαση στην ψυχική, σωματική και πνευματική μας υγεία. Δομούμε μια διαφορετική κοινωνία, με καταπολέμηση του στίγματος, ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και βελτίωση του δείκτη ποιότητας ζωής».

Τετάρτη 11 Μαρτίου:

Μια ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Μπροστά και πίσω από την κάμερα: Το σκηνοθετικό μου ντεμπούτο στο ντοκιμαντέρ» πραγματοποιήθηκε με τη Ζιλιέτ Μπινός. Σε ερώτηση του κοινού σε σχέση με την πρόσφατη τοποθέτηση του ηθοποιού Τιμοτέ Σαλαμέ πως το μπαλέτο και η όπερα είναι νεκρές τέχνες και πώς το βλέπει και η ίδια έχοντας κάνει μια ταινία που έχει στο επίκεντρό την τον χορό, σχολίασε με χιούμορ: «Αλήθεια; Νόμιζα πως το σινεμά πεθαίνει. Ας μη δίνουμε έκταση σε τέτοιες δηλώσεις. Το ζήτημα είναι κάθε τι που κάνουμε να τρέφει την ψυχή και την καρδιά μας. Μπορεί να δεις πολλές ταινίες που μοιάζουν κενές και σε αφήνουν με μια αίσθηση ανεκπλήρωτου. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που δίνει ζωή στην ψυχή και στην ύπαρξή μας».

Το Φεστιβάλ πραγματοποίησε έκτακτη προβολή του ντοκιμαντέρ Πέστε, ο πόθος που φυτρώνει του Στέργιου Πάσχου, στη μνήμη του Γιώργου Πανουσόπουλου. Για τον σπουδαίο δημιουργό μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Λευτέρης Χαρίτος, ο οποίος υπήρξε συνεργάτης του. «Υπήρξε ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και ένας σκηνοθέτης που δεν επηρεάστηκε ποτέ από τα εκάστοτε κινηματογραφικά ρεύματα της εποχής του: για τον Γιώργο, ήταν σαν να μην υπήρχαν. Οι ταινίες του, ακόμη και η τελευταία, ενώ απευθύνονταν σε όλο τον κόσμο, κατάφερναν να διατηρήσουν κάτι το τρομερά προσωπικό. Ήταν γεμάτες από χαρά για τη ζωή, όπως και ο ίδιος» σημείωσε ο Λευτέρης Χαρίτος.

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε Think Tank με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου με τη συμμετοχή κορυφαίων Ευρωπαίων επαγγελματιών του ντοκιμαντέρ, με στόχο τη διαμόρφωση του μέλλοντος της εκπροσώπησης του ντοκιμαντέρ. Η συνάντηση έφερε κοντά διαφορετικές φωνές από το ευρωπαϊκό τοπίο του ντοκιμαντέρ, με σκοπό τη συνδιαμόρφωση του οράματος και των προτεραιοτήτων του Documentary Chapter της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το 2027.

Συγκινητική ήταν η προβολή του ντοκιμαντέρ Broken English των Ίεν Φορσάιθ και Τζέιν Πόλαρντ για τη Μάριαν Φέιθφουλ που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Το βράδυ της Τετάρτης απονεμήθηκαν τα βραβεία της Αγοράς σε μια γιορτή για τις ταινίες και τα πρότζεκτ. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε σε ζεστή ατμόσφαιρα στην Αποθήκη Γ.

Πέμπτη 12 Μαρτίου:

«Η υπεράσπιση της αλήθειας δεν αφορά μόνο τους ιστορικούς. Αφορά τη σχέση της Δημοκρατίας με την ίδια την αλήθεια, είτε μιλάμε για το παρόν είτε για τη συλλογική μνήμη του παρελθόντος». Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, ιστορικός και Πρόεδρος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ήταν ο κεντρικός ομιλητής της ανοιχτής συζήτησης «Οι φωτογραφίες από την εκτέλεση της Καισαριανής και η αξία της τεκμηρίωσης της ιστορικής αλήθειας» που συντόνισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ορέστης Ανδρεαδάκης και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αφιερώματος του Φεστιβάλ στα αρχεία, με αφορμή την ανακάλυψη των φωτογραφιών που απεικονίζουν την εκτέλεση των 200 αγωνιστών την 1η Μαΐου 1944.

Παρουσιάζονται οκτώ ταινίες στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φεστιβάλ με το MOMus-Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων. Την επιλογή των ταινιών έκανε η Νάντια Αργυροπούλου, επιμελήτρια της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 2026, με τίτλο «όλα πρέπει να αλλάξουν. ΡΝΣ9».

Ο Μάικλ Γκρίνμπεργκ, ακτιβιστής, stand up κωμικός και πρωταγωνιστής της ταινίας Κοιτάξτε πάνω των Έμμα Ουόλ και Μπέτσι Χέρσεϊ, πραγματοποίησε μια απροσδόκητη stand-up comedy παράσταση στην προβολή της ταινίας στην αίθουσα Σταύρος Τορνές.

Το κοινό συμμετείχε με θέρμη στο ντοκιμαντέρ Bugboy του Λουκά Παλαιοκρασσά, ενώ παρών ήταν ο Γιώργος, ο νεαρός πρωταγωνιστής, ένας ντροπαλός έφηβος με στραβισμό που δένεται με έναν γρύλο, ο οποίος έκλεψε τις καρδιές του κοινού τόσο στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στο Ολύμπιον όσο και στην προβολή που έγινε για σχολεία. Οι μαθητές, ενθουσιασμένοι από την ταινία, συμμετείχαν σε Q&A που κράτησε για περισσότερο από μία ώρα και φωτογραφήθηκαν μαζί του.

Προβλήθηκε στο Ολύμπιον το ντοκιμαντέρ Κιμ Νόβακ: Δεσμώτρια του Ιλίγγουγια την Κιμ Νόβακ, παρουσία του σκηνοθέτη Αλεξάντρ Ο’ Φιλίπ. Μιλώντας από τη Θεσσαλονίκη, ο Αλεξάντρ Ο’ Φιλίπ σημείωσε: «Έχοντας δουλέψει με τον Ουίλιαμ Φρίντκιν, τον Ουίλιαμ Σάτνερ και την Κιμ Νόβακ πρέπει να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι φανταστικοί, έχουν γεμάτες καριέρες, γεμάτες ζωές. Και η σοφία τους έγκειται στην παραδοχή “ουδέν οἶδα”. Σε αντιδιαστολή με το σήμερα που επικρατεί η φράση “ξέρω τις λύσεις για τα πάντα”»

Παρασκευή 13 Μαρτίου:

Το κοινό είχε την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία με την πλατφόρμα filmography.gr, μία βάση δεδομένων για το ελληνικό σινεμά και τους δημιουργούς του, που θα είναι διαθέσιμη μετά το Πάσχα του 2026, μέσα από μια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στον Παύλο Ζάννα παρουσία των συντελεστών του έργου, καθώς και μέσα από το περιοδικό του Φεστιβάλ Πρώτο Πλάνο, που είναι αφιερωμένο στο Filmography. Το Filmography είναι η νέα δίγλωσση πλατφόρμα που μετατρέπει τα δεδομένα του ελληνικού κινηματογράφου σε εργαλείο γνώσης και ερμηνείας, συνδέοντας ταινίες, ανθρώπους και ιστορικό πλαίσιο και θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, με πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με αναδόχους την Ένωση Εταιρειών «ΟΤΕ & Uni Systems».

Η αυτοβιογραφία του βραβευμένου με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας Γουόλτερ Λάσαλι, με τίτλο Περιπλανώμενος Κινηματογραφιστής, παρουσιάστηκε στο Πράσινο Δωμάτιο.

Η ξεχωριστή δημιουργός Βουβούλα Σκούρα τιμήθηκε για τη συνολική της προσφορά στον πολιτισμό με τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο. «Με αυτό το βραβείο κλείνει ένας ακόμα κύκλος. Επειδή όμως είμαι αισιόδοξο άτομο, λέω να ξεκινήσουμε έναν τρίτο κύκλο, κι ίσως έναν τέταρτο» σημείωσε.

Ο θρυλικός μουσικός Ντέσμοντ Τσάιλντ βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και στο Ολύμπιον για την προβολή του ντοκιμαντέρ Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα, που έχει στο επίκεντρό του τη συναυλία με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς εκστρατείας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε παρουσία της σκηνοθέτριας Χέδερ Γουίντερς, αλλά και του παραγωγού της ταινίας και γνωστού συνθέτη και στιχουργού Φοίβου. Παρόντες στην αίθουσα ήταν ο μουσικός Κιτ Ουίνγκερ, καθώς και η ηθοποιός Μιμή Ντενίση. Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ είπε ότι η επανένωσή τους αποτελεί ζήτημα ιστορικής και πολιτιστικής δικαιοσύνης. «Ο κόσμος μας είναι μικρός. Δεν είναι δύσκολο να μπει κανείς σε ένα αεροπλάνο και να έρθει στην Αθήνα για να τα δει όλα μαζί» είπε. Υπογράμμισε, επίσης, ότι τα γλυπτά αποτελούν μέρος ενός ενιαίου μνημείου: «Μετρούν περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας και λείπουν από εδώ μόλις τα τελευταία περίπου 200. Πρόκειται μονάχα για μια μικρή στιγμή μέσα στον χρόνο».

Σάββατο 14 Μαρτίου:

Ένα ξεχωριστό εργαστήριο πραγματοποιήθηκε από τους Cool Crips, με θέμα τη σχέση ανάμεσα στην αναπηρία, την αφήγηση και την εξουσία στον κινηματογράφο, και ειδικότερα στο ντοκιμαντέρ.

Απονεμήθηκε στον Γιώργο Παπαλιό τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος για το σύνολο της προσφοράς του στο σινεμά, ενώ ο θρυλικός Έλληνας παραγωγός διατέλεσε και μέλος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος. Μετά την απονομή προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ Τρέχοντας τα κύματα του Γιάννη Καραπιπερίδη, το οποίο έχει στο επίκεντρό του τον Γιώργο Παπαλιό. Παραλαμβάνοντας τον τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο από τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Χρήστο Πασσαλή, ο Γιώργος Παπαλιός ευχαρίστησε συγκινημένος το Φεστιβάλ, λέγοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκηνοθέτες, αυτούς που δεν είναι πια μαζί μας και αυτούς που είναι ακόμη. Θέλω να ευχαριστήσω τους ηθοποιούς, τους τεχνικούς, όλους εκείνους που μας στήριξαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Κάναμε ταινίες και βάλαμε ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό που αργότερα ονομάστηκε Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος».

Ο Γιάννης Καρλόπουλος παρουσίασε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ το βιβλίο του Σαλονίκη, το οποίο περιλαμβάνει ένα πλούσιο αρχείο με καρτ ποστάλ που απεικονίζουν την πόλη από τις αρχές του 20ού αιώνα έως και τη δεκαετία του ’80-’90.

Πραγματοποιείται η προβολή του ντοκιμαντέρ Πες μου του Νίκου Μεγγρέλη. Παρούσα στην προβολή ήταν η Λόλα Άντζελ, μία από τις τελευταίες επιζήσασες του Ολοκαυτώματος.

Μετά την πρεμιέρα της ταινίας Αλλού ο δρόμος της Ειρήνης Βουρλούμη, ο Γιώργος Γεωργίου, ένας εκ των τριών πρωταγωνιστών, μας χάρισε ένα φανταστικό λάιβ με λαϊκά τραγούδια και μεταμόρφωσε το μαγαζί σε νυχτερινό κέντρο, με όλους τους παρευρισκόμενους (τους συντελεστές της ταινίας, τους πρωταγωνιστές ταξιτζήδες με τις οικογένειές τους και την ομάδα του Φεστιβάλ) να χορεύουν.

Μια βραδιά με DJ και live sets με τίτλο «Club Night: Club Μετάνοια» διοργανώθηκε στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών στο πλαίσιο του προγράμματος «Wait… How did we get here?»

Ένα εκρηκτικό live μετά την προβολή της ταινίας ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC KUZIN σε σκηνοθεσία Γιώργου Σπυρίδη πραγματοποιήθηκε από τους ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC. Το κοινό χόρεψε ανάμεσα σε κινηματογραφικά καθίσματα και διαδρόμους, ενώ στη σκηνή ανέβηκε και ο Πρόεδρος του ΔΣ του Φεστιβάλ Άκης Σακελλαρίου.

Κυριακή 15 Μαρτίου:

Σε μια ζεστή τελετή απονεμήθηκαν τα βραβεία της 28ης διοργάνωσης. Συνολικά απονεμήθηκαν 36 βραβεία και ειδικές μνείες, ενώ 14 βραβεία και ειδικές μνείες, ανάμεσά τους και δύο Χρυσοί Αλέξανδροι (του τμήματος Newcomers και του τμήματος Film Forward) απονεμήθηκαν σε ελληνικές παραγωγές, αποδεικνύοντας τη δύναμη του ελληνικού ντοκιμαντέρ. Η ταινία Λύτρωση του Μίχαου Μάρτσακ, η οποία απέσπασε τον Χρυσό Αλέξανδρο του Διεθνούς Διαγωνιστικού, μπαίνει αυτόματα στη λίστα προεπιλογής για το επόμενο Βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, καθώς το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι Oscars eligible festival.

Η λήξη του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης έγινε μέσα σε οσκαρική ατμόσφαιρα. Στη διάρκεια της τελετής λήξης προβλήθηκε μήνυμα από τον Ντέιβιντ Μπορενστάιν, σκηνοθέτη της ταινίας Ο κύριος Κανένας εναντίον του Πούτιν: «Η Θεσσαλονίκη είναι ένας τόσο ξεχωριστός τόπος και το Φεστιβάλ της κατέχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε εκεί, καθώς αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο Λος Άντζελες, ολοκληρώνοντας μια πολύμηνη διαδρομή προώθησης του ντοκιμαντέρ ενόψει των βραβείων Όσκαρ». Λίγες ώρες αργότερα, στη διάρκεια της οσκαρικής βραδιάς, ο Μπορενστάιν θα παραλάμβανε το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στέλνοντας ένα βαθιά πολιτικό μήνυμα και σημειώνοντας ότι η ταινία αφορά το πώς χάνει κανείς τη χώρα του και υπογράμμισε ότι αυτό συμβαίνει μέσα από μικρές, καθημερινές πράξεις συνέργειας και σιωπής. «Η προπαγάνδα δεν αρχίζει στα πεδία των μαχών· αρχίζει στις τάξεις των σχολείων. Και όταν τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε αυτήν, τότε ο πόλεμος γίνεται μέρος της κανονικότητας. Ακόμα και ένας είναι πιο δυνατός από όσο νομίζει».

Το κοινό γέμισε το Ολύμπιον για την 98η τελετή απονομής των Όσκαρ, η οποία προβλήθηκε σε συνεργασία με το Μεγάλο Χορηγό του Φεστιβάλ COSMOTE TELEKOM. Τα σκαλιά, οι διάδρομοι και το εξωτερικό του Ολύμπιον γέμισαν από κόσμο για το οσκαρικό πάρτι που ακολούθησε την ταινία λήξης. Το πάρτι περιλάμβανε DJ set εμπνευσμένο από κινηματογραφικά σάουντρακ, props για φωτογραφίες, θεματικό κοκτέιλ, μπίρες από τη Fischer και Jameson Black Barrel.