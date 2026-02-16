Λαϊκά Παραμύθια & Βιωματικές Ιστορίες: Από τη Συλλογική Μνήμη στην Προσωπική Φωνή στην Οικία Τέλλογλου

Ο νέος κύκλος των Λαϊκών Παραμυθιών είναι εδώ και έχουν ξεκινήσει ήδη οι εγγραφές! Η Νίκη Φωτιάδου (Αφηγήτρια) επιστρέφει στην οικία Τέλλογλου, για ένα ακόμα εργαστήριο αφήγησης για ενήλικες όπου τα λαϊκά παραμύθια συναντούν την προσωπική εμπειρία και μεταμορφώνονται σε ζωντανό λόγο.

Κάθε άνθρωπος κουβαλά ιστορίες…Άλλες μας τις είπαν. Άλλες τις ζήσαμε. Άλλες περιμένουν να ακουστούν.

Μέσα από ιστορίες της ελληνικής και της ευρύτερης προφορικής παράδοσης, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες, θα ανακαλύψουν αρχέτυπα, σύμβολα και μοτίβα που μιλούν για τον δρόμο, τη δοκιμασία, το σκοτάδι και το φως. Παράλληλα, θα δουλέψουν με προσωπικές μνήμες και βιώματα, μαθαίνοντας πώς η εμπειρία μπορεί να πάρει μορφή αφήγησης με φωνή, σώμα, σιωπή και παρουσία.

Σε αυτόν τον αφηγηματικό κύκλο, το βίωμα αποκτά ρυθμό, δομή και συμβολικό βάθος. Η προσωπική ιστορία δεν μένει εξομολόγηση… γίνεται παραμύθι. Και το παραμύθι ξαναγίνεται ανθρώπινο. Δεν χρειάζεται εμπειρία στην αφήγηση. Αρκεί η διάθεση να ακούσεις και να μιλήσεις.

Απευθύνεται σε ενήλικες κάθε ηλικίας με αγάπη για τις ιστορίες. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, επαγγελματίες, γονείς και για τους λάτρεις του παραμυθιού.

Χρήσιμα

Διάρκεια: 17 Μαρτίου – 16 Ιουνίου (12 δίωρα εργαστήρια)

Ημέρα και ώρα: Τρίτη, 18:30-20:30

Κόστος: 150€. Ισχύει έκπτωση -10% για εργαζόμενους ΑΠΘ, άνεργους, αδέλφια/φίλους

Εισιτήριο: https://shorturl.at/k7yMD

Τόπος: Οικία Τέλλογλου, Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος

Για την κράτηση της θέσης, είναι απαραίτητη η εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, μέσα από τη σελίδα του Τελλογλείου, στους παραπάνω συνδέσμους.

Τα δίδακτρα επιστρέφονται εξ ολοκλήρου μόνο στην περίπτωση μη υλοποίησης εργαστηρίου λόγω μικρής συμμετοχής.

Πληροφορίες:

Ελένη Μπουντουρέλη

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

2310991614

eduteloglion@gmail.com