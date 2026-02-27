ΚΘΒΕ: “Λαχταρώ” της Sarah Kane στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Λαχταρώ της Sarah Kane, η νέα παραγωγή του ΚΘΒΕ, μια εκ βαθέων εξερεύνηση του ανθρώπινου ψυχισμού αντιμέτωπου με οριακές καταστάσεις, έρχεται στο Φουαγιέ του Θέατρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Χριστίνας Χατζηβασιλείου.

Το έργο, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε σκηνή του ΚΘΒΕ, θα κάνει κάνει πρεμιέρα σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 21.00.

Γραμμένο λίγους μήνες πριν την αυτοχειρία, το Λαχταρώ (Crave, 1998), είναι η τολμηρή απόπειρα της ίδιας της Κέιν να βυθιστεί στα μύχια των φόβων της και να τους καταγράψει μέσα από ένα παλίμψηστο δραματουργικών μοτίβων και προσωπικές της εξομολογήσεις.

Τέσσερις φωνές αλληλοσυμπληρώνονται σε μια ιδιότυπη αφήγηση -μετέωρη στον χρόνο και στον χώρο σε ένα κείμενο που μιλάει για τις επώδυνες διαδρομές διαφυγής του μυαλού από τα τραύματα.

Πως μπορείς να τιθασεύσεις τη μνήμη που επιστρέφει ξανά και ξανά;

«Tο Crave παραμένει το πιο ερμητικό, μηδενιστικό και σκοτεινό έργο της Κέιν, η οποία λαχταρά να αγαπηθεί και να αγκιστρωθεί από κάπου μέχρι και την ύστατη στιγμή. Λιτό, με μια οδυνηρή, ασάλευτη ησυχία σε σχέση με τα προηγούμενα έργα της και μια μοναξιά που γιγαντώνεται φράση τη φράση μέχρι που ο θάνατος να μοιάζει βάλσαμο». (Χριστίνα Χατζηβασιλείου, Σύγχρονη Βρετανική Δραματουργία: Το θέατρο στα μούτρα ως ανάγνωση της κοινωνικής τοπογραφίας του 1990, ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, Θεσσαλονίκη 2020, σ. 298).

*Kατάλληλο άνω των 16 ετών

Σημείωση περιεχομένου: η παράσταση αγγίζει ζητήματα ψυχικής υγείας και σεξουαλικής, σωματικής και αυτοστρεφούς βίας.

Σημείωμα της σκηνοθέτριας

Οι λέξεις, οι λέξεις , οι λέξεις.

Οι λέξεις που την κρατούν στην ζωή είναι το καταφύγιό της, αν πάψει να γράφει θα πάψει να υπάρχει, εκείνη τις κατευθύνει, τις ειρωνεύεται, τις απαγχονίζει, τις ανασταίνει. Οι λέξεις μετουσιώνονται σε φωνές: Α (Αuthor, συγγραφέας) γιατί εν αρχή είναι ο λόγος και αν πάψει ο Α (ΣΥΝΕΧΙΣΕ) Β: γιατί αν είχε γεννηθεί αγόρι (Βoy) η ζωή της θα ήταν σίγουρα αλλιώς σαν του αδελφού Βrother) ΣΚΑΤΩΣΕ ΤΟ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ καμία βιογραφία μου να μη γραφτεί, κανένα ντοκιμαντέρ, καμία μεταφορά έργου μου σε ταινία, τίποτα δικό μου στα δόντια τους, ΜΕ ΣΚΟΤΩΣA μόνο σε ένα κίτρινο post it στο δωμάτιο (θέλει οργάνωση δεν είναι εύκολο πράγμα τονίζει ο Ψ), Μ: γιατί η μαμά της δεν ποτέ γιατί δεν ξέρει αν μπορεί, αν θέλει αν είχε γίνει μαμά για μένα είσαι νεκρή τρία καλοκαίρια πριν είχα πένθος δεν πέθανε κανένας αλλά έχασα τη μητέρα μου με ακολουθεί να μπορούσα να γλυτώσω από σένα χωρίς να σε χάσω.

Bubbles ροζ που σκάνε και ανθίζουν.

Μόνο η αγάπη μπορούσε να με σώσει και η αγάπη με ρήμαξε.

Ευχαριστώ για τις λέξεις σου.

Δεν βρίσκω δικές μου. Χριστίνα Χατζηβασιλείου

Φεβρουάριος 2026

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος, Σκηνοθεσία- Δραματουργική επεξεργασία: Χριστίνα Χατζηβασιλείου, Σκηνικά- Κοστούμια: Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Ράνια Υφαντίδου, Ηχοτοπία: Φίλιππος Θεοχαρίδης, Φωτισμοί: Δήμητρα Αλουτζανίδου, Βοηθός σκηνοθέτριας: Αλεξία Παραμύθα, Οργάνωση παραγωγής: Φιλοθέη Ελευθεριάδου, Φωτογραφίες: Mike Rafail | That long black cloud

Διανομή:

Β: Ιωάννης Αθανασόπουλος, Μ: Μομώ Βλάχου, Γ: Άννα Ευθυμίου, Α. Γιάννης Παρασκευόπουλος

Στην παράσταση “Λαχταρώ” γίνεται χρήση στρομποσκοπικών εφέ (strobe lights)

Λόγω των έντονων φωτεινών εφέ, μπορεί να προκληθούν κρίσεις σε άτομα με φωτοευαίσθητη επιληψία ή άλλες ευαισθησίες.

Πληροφορίες

Φουαγιέ Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Eθνικής Αμύνης 2)

Πρεμιέρα: Παρασκευή 27|02|2026,στις 21.00

Προπώληση: ntng.gr |more.com | 2117700000|

Πληροφορίες- κρατήσεις στο Τ. 2315 200 200 και στα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ

Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη- Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18.00 & 21:00

Κυριακή: 19:30

Τιμές εισιτηρίων

Τετάρτη στις 19:00, Πέμπτη έως Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:30:

Γενική είσοδος: 13€

Εκπτωτικό Εισιτήριο: 9€ (Φοιτητικό – Μαθητικό, Πολύτεκνοι, Άνω των 65, Εκπαιδευτικών)

Ημέρες Πέμπτη (λαϊκή) στις 21:00 και Σάββατο στις 18:00

Γενική είσοδος: 11€

Εκπτωτικό Εισιτήριο: 9€ (Φοιτητικό – Μαθητικό, Πολύτεκνοι, Άνω των 65, Εκπαιδευτικών)

Ειδικές τιμές. Απαιτείται η αγορά των εισιτηρίων από τα ταμεία του ΚΘΒΕ και όχι ηλεκτρονικά.

ΑΜΕΑ: Δωρεάν

ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΜΕΑ: Δωρεάν, εφόσον φέρουν τη σχετική ένδειξη Σ οι αντίστοιχες κάρτες

Μέλη του Συλ. Υπαλ. Υπουργείου Πολιτισμού Β. Ελλάδος: 5€

Ατέλειες: Δωρεάν 5 θέσεις ανά ημέρα παράστασης. Κατόπιν εξαντλήσεως των θέσεων, τιμή εισιτηρίου: 5 €

Ανέργων: Δωρεάν 5 θέσεις ανά ημέρα παράσταση. Κατόπιν εξαντλήσεως των θέσεων, τιμή εισιτήριου 5€.

Φοιτητικό: από 3 έως 6 άτομα, τιμή 7€ / άτομο. Άνω των 10 ατόμων, τιμή 5€ / άτομο.

«Εισιτήριο της παρέας»: Για παρέα 3 ατόμων τιμή 25€ στο σύνολο και για παρέα 4 ατόμων τιμή 30€ στο σύνολο.

Ομαδικό Εισιτήριο: 7 ευρώ (για 10 άτομα ισχύει για Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο απόγευμα – από 20 άτομα και πάνω για Παρασκευή, Σάββατο βράδυ και Κυριακή). Ομαδικές κρατήσεις (άνω των 10 ατόμων): 2315 200 011 & 2315 200 012